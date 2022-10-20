  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Выпущенный РФ по Украине дрон, предположительно Shahed-136 иранского производства
Выпущенный РФ по Украине дрон, предположительно Shahed-136 иранского производстваФото: Roman Petushkov/REUTERS
КонфликтыРоссия

США: Иранцы помогали РФ наносить удары дронами по Украине

Олег Соколенко
58 мин. назад

В Вашингтоне полагают, что иранские военные находились в Крыму, когда ВС РФ наносили удары дронами по территории Украины, и оказывали россиянам техническую помощь.

https://p.dw.com/p/4IUn2

Иранские специалисты, вероятно, оказывали российской армии техническую помощь в нанесении ударов дронами по территории Украины. Об этом заявил в четверг, 20 октября, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "По нашим оценкам, иранские военные находились на месте в Крыму и помогали России в проведении этих операций", - цитирует его слова агентство Reuters.

В Вашингтоне полагают, что Иран отправил "сравнительно небольшое" количество специалистов, чтобы обучить российских военных обращению с иранскими дронами и оказывать им техническую поддержку. При этом именно россияне управляли дронами во время атак на Украину, подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Россия уже получила от Ирана "десятки" боевых дронов, и эти поставки, вероятно, будут продолжены. Кирби также выразил опасение, что Москва в перспективе может попытаться получить от Тегерана и другое оружие, такое как ракеты "земля - земля", чтобы использовать его в войне против Украины.

Reuters: Иран пообещал России больше дронов

Иранские дроны-камикадзе, наряду с ракетами, использовались ВС РФ при нанесении массированных ударов по территории Украины, начиная с 10 октября. 18 октября агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Тегеране сообщило, что Иран пообещал поставить РФ больше дронов, а также ракеты "земля - земля".

Между тем Украина попросила у Израиля системы ПВО, которые позволили бы отражать удары иранских беспилотников. Однако обозреватели полагают, что в Тель-Авиве едва ли примут такое решение до формирования нового правительства после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в Израиле 1 ноября.

Смотрите также:

Киев под ударом иранских дронов

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Военнослужащие ВСУ

Успехи ВСУ на Харьковщине и другие события 239-го дня войны

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Teaser Resp Nowosti Show

Самая важная битва войны. Сыновья друзей Путина.

Самая важная битва войны. Сыновья друзей Путина.

Политика9 ч. назад61:40 мин.
Кадр из документального фильма "Дом из осколков" о детях в Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей - две девочки 10 лет сидят на полу, прислонившись к стене комнаты, и разговаривают

Детский дом в Донбассе: история глазами ребенка

Детский дом в Донбассе: история глазами ребенка

Культура15 ч. назад
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Эксперт: У Китая не нейтральная позиция по войне в Украине

Эксперт: У Китая не нейтральная позиция по войне в Украине

Политика22 ч. назад
Октябрь 2022, озеро Шлухзее на юго-западе ФРГ

В Германии тепло, немцы экономят энергию, газ дешевеет

В Германии тепло, немцы экономят энергию, газ дешевеет

Экономика и бизнес7 ч. назад
Weißrussland | Lebensmittel in Supermärkten

Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?

Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?

Политика8 ч. назад
Банкноты в 200 евро лежат на радиаторе отопления

Саммит ЕС попытается договориться о потолке цен на газ

Саммит ЕС попытается договориться о потолке цен на газ

Политика16 ч. назад
На главную страницу