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Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в Роттердаме
Манфред ВеберФото: Sem van der Wal/ANP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Лидер ЕНП Манфред Вебер: ЕС нужен противоракетный щит

Екатерина Венкина
17 мин. назад

Лидер Европейской народной партии считает, что ЕС следует приступить к формированию европейского оборонного союза. Манфред Вебер призвал обеспечить Киев современными вооружениями.

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Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал Евросоюз к более тесному военному сотрудничеству в свете войны РФ против Украины. Интервью с Вебером издания медиагруппы Bayern публикуют во вторник, 3 января.

"Государствам ЕС следует наконец приступить к созданию европейского оборонного союза", - считает политик. Речь идет, в том числе, о необходимости общих правил Евросоюза для экспорта вооружений в интересах создания общеевропейской оборонной промышленности.

"И нам нужны совместные проекты, такие как создание противоракетного щита для ЕС", - добавил Вебер. По его мнению, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон на данном этапе упускают подобную возможность.

"Путин должен понять, что не может выиграть эту войну"

Кроме того, лидер крупнейшей политической силы в Европарламенте призвал поставить в Украину новое вооружение. "Если мы не усилим Украину, 2023 год может быть еще хуже, чем прошлый", - указал он. Политик уверен, что правительство Германии должно координировать предоставление современных танков с партнерами по НАТО.

По словам Вебера, президент России Владимир Путин должен понять, "что не может выиграть эту войну". В этой связи более современное и улучшенное оружие для Украины "к сожалению, в настоящее время является лучшим способом быстро вернуться к миру", подчеркнул лидер ЕНП.

Кличко ждет от Германии танки Leopard 2

Мэр Киева Виталий Кличко 2 января призвал Германию поставить Украине танки Leopard 2. "Без этого типа танков Украине будет очень трудно вернуть себе дальнейшие территории", - написал Кличко в гостевой колонке для немецкого еженедельника Bild am Sonntag. Одновременно градоначальник не исключил новой попытки Кремля захватить украинскую столицу, напомнив, что в России, по оценкам ряда экспертов, по-прежнему идет мобилизация. "Киев был и остается целью" для Москвы, подчеркнул Виталий Кличко.

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