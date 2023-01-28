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Владимир Зеленский и Томас Бах (фото из архива)
Владимир Зеленский и Томас Бах (фото из архива)Фото: SvenSimon/ThePresidentialOfficeUkraine/picture alliance
СпортУкраина

Зеленский критикует идею Баха допустить россиян к Олимпиаде

Евгений Жуков
23 мин. назад

"Любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью", - заявил Владимир Зеленский в ответ на намерение главы МОК допустить атлетов из РФ к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование заявлением главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха (Thomas Bach), который не исключил участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. "Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью", - заявил Зеленский в традиционном вечернем видеообращении к согражданам в пятницу, 27 января.

Украинский лидер пригласил Баха в Бахмут, чтобы тот "увидел собственными глазами, что нейтральности не существует", когда идет такая война. "Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу. Но мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более - в парижской Олимпиаде", - подчеркнул президент Украины.

"Марафон честности" призван "очистить олимпийские структуры от лицемерия"

Владимир Зеленский объявил также о начале "марафона честности", цель которого, по его словам, - "очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить представителей России в мировой спорт".

Двумя днями ранее, 25 января, МОК заявил, что изучит возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при условии выполнения "строгих условий". Во-первых, атлеты не должны "никоим образом представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране". Второе условие - к соревнованиям могут быть допущены лишь спортсмены, которые "не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине", и соблюдали все антидопинговые правила.

В декабре 2022 года Томас Бах заявил, что хочет дать российским и белорусским спортсменам возможность принять участие в Олимпийских играх в Париже, даже если российская война в Украине продолжится. Позднее глава Национального Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс поддержала идею Баха пригласить на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси при условии, что те не будут использовать флаги и цвета своих государств, а также петь их гимны.

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