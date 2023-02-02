Фон дер Ляйен: 10-й пакет санкций против РФ примут в феврале
Сергей Гуща | Игорь Бурдыга
29 мин. назад
ЕС примет 10-й пакет санкций против России к 24 февраля и подготовит 30 тысяч военных ВСУ. В Гааге создадут центр по сбору свидетельств агрессии РФ. Брюссель поможет Киеву восстанавливать энергетическую инфраструктуру.
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Европейский Союз ужесточит санкции против России. "До 24 февраля, годовщины российского вторжения, мы подготовим десятый пакет санкций", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 2 февраля. По ее словам, уже действующие штрафные меры нанесли экономике РФ значительный ущерб: один лишь ценовой потолок на российскую нефть обходится Москве в 160 млн долларов в сутки.
Ожидается, что новый пакет штрафных мер, подготовка которого началась еще в декабря, среди прочих мер будет включать в себя заморозку активов граждан России и Беларуси, подпавших под санкции, и запрет на их въезд в ЕС. Ранее фон дер Ляйен сообщала, что в перечень войдут меры борьбы с попытками обойти санкции, введенные в течение прошлого года. По словам главы Еврокомиссии, ЕС вместе с партнерами также "изучает способы использования российских государственных активов на благо Украины".
50 млрд евро помощи
"Мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился. Государство-террорист, напротив, увеличило темп адаптации к санкциям. И стоит его в этом догонять", - отметил по итогам двусторонней встречи Владимир Зеленский. Он выразил надежду на то, что новые решения ЕС помешают РФ обходить уже принятые ограничительные меры.
Глава ЕК в свою очередь оценила объем экономической, гуманитарной и военной помощи Европейского Союза Украине более чем в 50 млрд евро. "Мы пообещали стабильную финансовую поддержку и выполняем свои обязательства", - отметила Урсула фон дер Ляйен, комментируя предоставление Киеву первого транша макрофинансовой помощи в рамках предусмотренных в 2023 году 18 млрд евро.
В Гааге создадут центр преследования преступлений агрессии в Украине
На переговорах с украинским правительством Еврокомиссия, кроме того, обсуждала юридические возможности преследования за развязывание Россией агрессивной войны. Накануне саммита ЕС - Украина, который пройдет в украинской столице 3 февраля, фон дер Ляйен объявила, что в Гааге будет создан Международный центр преследования преступлений агрессии в Украине. Эта инстанция будет координировать сбор свидетельств, связанных с российской захватнической войной. "Преступники должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
Помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры
Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву дальнейшую помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, разрушенной российской армией. По ее словам, Еврокомиссия совместно со странами ЕС соберет 150 млн евро на закупку энергетического оборудования. Кроме того, ЕС выделит Украине 2400 генераторов дополнительно к 3000, уже отправленным в страну с начала войны.
Фон дер Ляйен пригласила Украину присоединиться к площадке ЕС по совместной закупке природного газа. "Мы позаботимся о том, чтобы, несмотря на (российские. - Ред.) атаки, не прерывалось электроснабжение. Мы переживем эту зиму, как и многие другие, дорогой Владимир", - сказала она Зеленскому.
ЕС подготовит 30 тысяч украинских военных
В этот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он официально объявил, что Евросоюз в нынешнем году расширит подготовку украинских военных, а также выделит 25 миллионов евро на разминирование территорий в Украине. "В рамках миссии военной помощи ЕС Украине EUMAM подготовку пройдут еще 15 тысяч украинских солдат, что увеличит общее число обучаемого персонала до 30 тысяч человек", - написал Боррель в Twitter.
Украинские военные среди прочего будут учиться обращению с танками Leopard 2.
Европейский Союз также решил выделить в рамках Европейского фонда мира 16 млн евро "для поддержки наращивания потенциала вооруженных сил Украины с помощью EUMAM Ukraine". На эти средства будут финансировать снабжение государствами ЕС украинской стороны боеприпасами, военной техникой, а также транспортировку, техническое обслуживание и ремонт поставляемого ими оснащения.
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