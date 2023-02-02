Фон дер Ляйен: 10-й пакет санкций против РФ примут в феврале

ЕС примет 10-й пакет санкций против России к 24 февраля и подготовит 30 тысяч военных ВСУ. В Гааге создадут центр по сбору свидетельств агрессии РФ. Брюссель поможет Киеву восстанавливать энергетическую инфраструктуру.

Европейский Союз ужесточит санкции против России. "До 24 февраля, годовщины российского вторжения, мы подготовим десятый пакет санкций", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 2 февраля. По ее словам, уже действующие штрафные меры нанесли экономике РФ значительный ущерб: один лишь ценовой потолок на российскую нефть обходится Москве в 160 млн долларов в сутки.

Ожидается, что новый пакет штрафных мер, подготовка которого началась еще в декабря, среди прочих мер будет включать в себя заморозку активов граждан России и Беларуси, подпавших под санкции, и запрет на их въезд в ЕС. Ранее фон дер Ляйен сообщала, что в перечень войдут меры борьбы с попытками обойти санкции, введенные в течение прошлого года. По словам главы Еврокомиссии, ЕС вместе с партнерами также "изучает способы использования российских государственных активов на благо Украины".

50 млрд евро помощи

"Мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился. Государство-террорист, напротив, увеличило темп адаптации к санкциям. И стоит его в этом догонять", - отметил по итогам двусторонней встречи Владимир Зеленский. Он выразил надежду на то, что новые решения ЕС помешают РФ обходить уже принятые ограничительные меры.

Глава ЕК в свою очередь оценила объем экономической, гуманитарной и военной помощи Европейского Союза Украине более чем в 50 млрд евро. "Мы пообещали стабильную финансовую поддержку и выполняем свои обязательства", - отметила Урсула фон дер Ляйен, комментируя предоставление Киеву первого транша макрофинансовой помощи в рамках предусмотренных в 2023 году 18 млрд евро.

В Гааге создадут центр преследования преступлений агрессии в Украине

На переговорах с украинским правительством Еврокомиссия, кроме того, обсуждала юридические возможности преследования за развязывание Россией агрессивной войны. Накануне саммита ЕС - Украина, который пройдет в украинской столице 3 февраля, фон дер Ляйен объявила, что в Гааге будет создан Международный центр преследования преступлений агрессии в Украине. Эта инстанция будет координировать сбор свидетельств, связанных с российской захватнической войной. "Преступники должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры

Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву дальнейшую помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, разрушенной российской армией. По ее словам, Еврокомиссия совместно со странами ЕС соберет 150 млн евро на закупку энергетического оборудования. Кроме того, ЕС выделит Украине 2400 генераторов дополнительно к 3000, уже отправленным в страну с начала войны.

Фон дер Ляйен пригласила Украину присоединиться к площадке ЕС по совместной закупке природного газа. "Мы позаботимся о том, чтобы, несмотря на (российские. - Ред.) атаки, не прерывалось электроснабжение. Мы переживем эту зиму, как и многие другие, дорогой Владимир", - сказала она Зеленскому.

ЕС подготовит 30 тысяч украинских военных

В этот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он официально объявил, что Евросоюз в нынешнем году расширит подготовку украинских военных, а также выделит 25 миллионов евро на разминирование территорий в Украине. "В рамках миссии военной помощи ЕС Украине EUMAM подготовку пройдут еще 15 тысяч украинских солдат, что увеличит общее число обучаемого персонала до 30 тысяч человек", - написал Боррель в Twitter.

Украинские военные среди прочего будут учиться обращению с танками Leopard 2.

Европейский Союз также решил выделить в рамках Европейского фонда мира 16 млн евро "для поддержки наращивания потенциала вооруженных сил Украины с помощью EUMAM Ukraine". На эти средства будут финансировать снабжение государствами ЕС украинской стороны боеприпасами, военной техникой, а также транспортировку, техническое обслуживание и ремонт поставляемого ими оснащения.

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