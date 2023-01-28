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Петр Павел (фото из архива)Фото: Vit Cerny/CTK/picture alliance
ПолитикаЧехия

Петр Павел одержал победу на выборах президента Чехии

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел одержал верх над миллиардером и экс-премьером Чехии Бабишем на выборах президента.

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Экс-председатель Военного комитета НАТО, генерал армии в запасе, 61-летний Петр Павел победил на выборах президента Чехии. Он одерживает верх над бывшем премьер-министром, миллиардером Андреем Бабишем. Глава кабмина Чехии Петр Фиала в субботу, 28 января, поздравил Павела, ему предстоит занять пост, на котором сейчас находится Милош Земан.

Как передало агентство Reuters, по итогам подсчета бюллетеней с 95 процентов избирательных участков, у Павела - 57,6 процента голосов, у Бабиша - 42,4 процента. По информации AFP, в результате обработки 99 процентов бюллетеней, у Павела - 58 процентов, у Бабиша - 42.

Петр Павел станет четвертым президентом Чехии с 1993 года

Петр Павел станет четвертым президентом Чехии после обретения ей независимости в 1993 году. Политик ранее пообещал "восстановить порядок" в стране-члене ЕС и НАТО с населением в 10,5 миллионов человек.

"Я не могу игнорировать тот факт, что жители все чаще становятся свидетелями хаоса, беспорядка и неопределенности. Что государство в некоторой степени перестало функционировать", - отмечалось на предвыборном сайте политика. "Нам нужно это изменить. Необходимо играть по правилам, которые будут одинаковыми для всех. Необходима повсеместная чистка", - указывалось там далее.

По итогам первого тура голосования в Чехии 13-14 января ни Павел, ни Бабиш не смогли преодолеть пятидесятипроцентный барьер.

После оглашения результатов команда Бабиша развесила по всей стране плакаты с обещанием не дать втянуть Чехию в войну в Украине. Бабиш выдвигался от центристского движения ANO ("Акция недовольных граждан"), лидером которого он является.

Павел обещал продолжить помощь Украине

Павел, выступавший в качестве независимого кандидата при поддержке правоцентристского правительства, в свою очередь обещал продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку и сохранять крепкие связи Чехии с Евросоюзом и НАТО. Он также является бывшим начальником Генштаба Армии Чехии.

В Чехии президент играет в значительной степени символическую роль. Он, однако, отвечает за утверждение правительства, главы Центрального банка, судей Конституционного суда, а также является верховным главнокомандующим. Срок полномочий 78-летнего Милоша Земана истекает в марте. Он занимал пост президента с 2013 года, дважды выигрывал выборы и не может переизбираться.

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