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Андрей БабишФото: David W Cerny/REUTERS
ПолитикаЕвропа

Во второй тур выборов президента Чехии вышли Бабиш и Павел

Даниил Сотников
40 мин. назад

Кто станет следующим президентом Чехии, определится во втором туре выборов, который пройдет 27 и 28 января.

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Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии, сообщает со ссылкой на данные ЦИК страны агентство AFP в субботу, 14 января.

После подсчета 80 процентов голосов, Бабиш набирает 36,78 процента, а Павел - 33,72 процента голосов. Следом идет экономист Дануше Нерудова с 14 процентами, чего не достаточно для выхода в следующий тур. Предварительная явка составила 67 процентов. 

Второй тур президентских выборов пройдет 27 и 28 января. Срок полномочий нынешнего президента Милоша Земана истекает в марте. Он занимал этот пост с 2013 года, дважды выигрывал выборы и не может принимать участия в нынешних выборах. Президент Чехии в первую очередь играет церемониальную роль, отмечает AFP. Однако он также отвечает за назначение правительства, главы центрального банка и конституционных судей, а также является верховным главнокомандующим страны.

Два кандидата на пост президента

За несколько дней до выборов суд в Праге оправдал Бабиша, обвиненного в мошенничестве с субсидиями Европейского Союза. Бывшего премьера обвиняли в использовании выделенных Евросоюзом 2 млн евро для строительства отеля "Гнездо аиста" в окрестностях Праги, владельцами которого стали члены семьи Бабиша. Сам политик отвергал все обвинения и настаивал на том, что процесс носит политический характер и связан с президентскими выборами.

Генерал Петр Павел
Генерал Петр Павел

Генерал Петр Павел - бывший начальник Генштаба чешской армии, первый представитель восточноевропейской страны на посту председателя Военного комитета НАТО - высшего военного органа альянса. Он был награжден орденом Почетного легиона за то, что вывел французское подразделение войск ООН из окружения во время хорватско-сербской войны в 1993 году.

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