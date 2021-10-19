 Врачи считают президента Чехии Земана недееспособным | Новости политики из Германии | DW | 19.10.2021

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Политика

Врачи считают президента Чехии Земана недееспособным

Милош Земан не в состоянии выполнять свои служебные обязанности, заявили его врачи. Президенту Чехии грозит процедура импичмента.

Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои должностные обязанности из-за проблем со здоровьем, сообщил в понедельник, 18 октября, председатель Сената страны Милош Выстрчил. Он сослался на заключение пражского госпиталя военного университета, где Земан уже около двух недель находится на лечении.

Долгосрочный прогноз относительно состояния здоровья Земана "крайне неопределенный", а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели - "маловероятна", отметил глава чешского Сената.

Точный диагноз 77-летнего Земана, попавшего в реанимацию 10 октября, не разглашается, однако чешские СМИ пишут, что госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени. Политик страдает сахарным диабетом, он передвигается на коляске.

Госпитализация Земана блокирует формирование кабинета

Обязанности президента в Чешской Республике носят в основном церемониальный характер. Однако госпитализация Земана пришлась на важный политический момент - отсутствие президента блокирует формирование нового правительства.

Теперь парламенту предстоит решить, нужно ли передать полномочия президента другому представителю государства, как это предусмотрено в конституции. Президент также может быть временно освобожден от своих официальных обязанностей простым большинством голосов в обеих палатах парламента.

9 октября в Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в Палату депутатов парламента страны. После подсчета 100 процентов бюллетеней оказалось, что возглавляемое действующим премьером Чехии Андреем Бабишем движение АНО проиграло выборы, незначительно уступив оппозиционному альянсу "Вместе".

Парламентские выборы в Чехии проходили на фоне скандала из-за журналистского расследования "Досье Пандоры", одним из фигурантов которого был Бабиш, к которому, как полагают многие наблюдатели, лояльно относится Земан. Указывается, что незадолго до своей госпитализации Милош Земан встречался с премьером.

Согласно чешской конституции, президент страны должен предложить парламенту кандидатуру на пост главы правительства.

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    Автор: Марина Барановская


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