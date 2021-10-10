Партия премьер-министра Бабиша проиграла выборы в Чехии

На парламентских выборах в Чехии победил оппозиционный альянс "Вместе", объединяющий Гражданскую демократическую партию, "Христианско-демократический союз - Чехословацкую народную партию", а также партию "Традиция Ответственность Процветание 09". Это следует из окончательных результатов выборов в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии), обнародованных Чешским статистическим управлением в ночь на воскресенье, 10 октября, после подсчета 100 процентов бюллетеней.

Согласно этим данным, альянс "Вместе" набрал суммарно около 27,79% голосов избирателей. Возглавляемое премьер-министром Чехии, мультимиллиардером Андреем Бабишем центристское политическое движение АНО 2011 ("Акция недовольных граждан") заняло второе место с незначительным отставанием: 27,12% голосов.

На третьем месте - левоцентристская оппозиционная коалиция из Чешской пиратской партии и центристского движения "Старосты и независимые", набравшие суммарно 15,62% голосов.

При этом впервые в истории Чехии в парламент страны не прошли коммунисты: Коммунистическая партия Чехии и Моравии с 3,6% голосов не преодолела пятипроцентный барьер.

Распределение мест в Палате депутатов парламента Чехии

В итоге распределение мест в Палате депутатов чешского парламента нового созыва, согласно Чешскому статистическому управлению, выглядит следующим образом: 72 места получат представители альянса "Вместе", 71 - движения АНО , альянс Чешской пиратской партии и центристского движения "Старосты и независимые" - 37 мест, евроскептическая и антииммиграционная правая политическая партия "Свобода и прямая демократия" уроженца Японии Томио Окамуры - 20 мест.

Сам Андрей Бабиш уже признал поражение на выборах. "Партийная коалиция "Вместе" победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим, - цитирует его выступление российское информагентство ТАСС. - Тем не менее мы получим с ней одинаковое число депутатских мандатов . Мы (АНО. - Ред.) - самая сильная партия . Мы проиграли из-за Праги. Прага не переваривает Бабиша".

Явка на выборах в парламент Чехии в 2021 году составила 65,43 %. Выборы проходили на фоне скандала из-за журналистского расследования "Досье Пандоры", одним из фигурантов которого был Андрей Бабиш.

Смотрите также: