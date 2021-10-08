Парламентские выборы в Чехии проходят на фоне скандала из-за "Досье Пандоры"

В Чехии в пятницу, 8 октября, начались двухдневные выборы в Палату депутатов. Голосование завершится 9 октября в 14.00 (15.00 мск) по местному времени. Право участвовать в нем имеют более 8 млн граждан. Согласно последним опросам, в предвыборном рейтинге 22 соперничающих в выборах партий и движений лидировало популистское движение АНО ("Акция недовольных граждан") и его руководитель, 67-летний премьер-министр и мультимиллиардер Андрей Бабиш.По прогнозам экспертов, оно может получить от 22 до 32,4 процента голосов избирателей.

Скандал вокруг финансовых махинаций Бабиша

Вместе с тем наблюдатели не исключают, что на результатах АНО могут отрицательно повлиять скандалы, связанные с самим Бабишем. Последний из них разразился за несколько дней до выборов и был вызван публикацией материалов журналистского расследования "Досье Пандоры". По данным консорциума журналистов, Бабиш приобрел в 2009 году недвижимость во Франции через офшорные сделки с использованием подставных лиц. Все эти обвинения глава чешского правительства отверг, заявив о попытке политических противников повлиять на исход голосования.



По оценке социолога Яна Херцмана, избиратели, традиционно поддерживающие АНО и Андрея Бабиша, не откажутся голосовать за них после скандала вокруг "Досье Пандоры". "Они убеждены, что он невиновен, что бы ни происходило", - заявил он dpa.

Наблюдатели считают, что ни одна партия не получит достаточно голосов

Кроме того, шансы преодолеть 5-процентный барьер также имеют Чешская пиратская партия, вступившая в коалицию с центристским движением "Старосты и независимые" альянс "Вместе" в составе Гражданской демократической партии, "Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии", а также партии "Традиция Ответственность Процветание 09". В Палату депутатов также могут пройти движение "Свобода и прямая демократия", Коммунистическая партия Чехии и Моравии, Чешская социал-демократическая партия и недавно созданное движение "Клятва".

Президент Чехии Милош Земан после выборов поручит победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживаетАНО Андрея Бабиша. Вместе с тем наблюдатели считают, что ни одной партии не удастся получить достаточное количество голосов, чтобы править в одиночку.

Палата депутатов состоит из 200 членов. Она избирается раз в четыре года. В 2017 году явка на выборах составила 61 процент.

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