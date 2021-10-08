Парламентские выборы в Чехии проходят на фоне скандала из-за "Досье Пандоры"

В Чехии в пятницу, 8 октября, начались двухдневные выборы в Палату депутатов. Голосование завершится 9 октября в 14.00 (15.00 мск) по местному времени. Право участвовать в нем имеют более 8 млн граждан. Согласно последним опросам, в предвыборном рейтинге 22 соперничающих в выборах партий и движений лидировало популистское движение АНО ("Акция недовольных граждан") и его руководитель, 67-летний премьер-министр и мультимиллиардер Андрей Бабиш.По прогнозам экспертов, оно может получить от 22 до 32,4 процента голосов избирателей.
Скандал вокруг финансовых махинаций Бабиша
Вместе с тем наблюдатели не исключают, что на результатах АНО могут отрицательно повлиять скандалы, связанные с самим Бабишем. Последний из них разразился за несколько дней до выборов и был вызван публикацией материалов журналистского расследования "Досье Пандоры". По данным консорциума журналистов, Бабиш приобрел в 2009 году недвижимость во Франции через офшорные сделки с использованием подставных лиц. Все эти обвинения глава чешского правительства отверг, заявив о попытке политических противников повлиять на исход голосования.
По оценке социолога Яна Херцмана, избиратели, традиционно поддерживающие АНО и Андрея Бабиша, не откажутся голосовать за них после скандала вокруг "Досье Пандоры". "Они убеждены, что он невиновен, что бы ни происходило", - заявил он dpa.
Наблюдатели считают, что ни одна партия не получит достаточно голосов
Кроме того, шансы преодолеть 5-процентный барьер также имеют Чешская пиратская партия, вступившая в коалицию с центристским движением "Старосты и независимые" альянс "Вместе" в составе Гражданской демократической партии, "Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии", а также партии "Традиция Ответственность Процветание 09". В Палату депутатов также могут пройти движение "Свобода и прямая демократия", Коммунистическая партия Чехии и Моравии, Чешская социал-демократическая партия и недавно созданное движение "Клятва".
Президент Чехии Милош Земан после выборов поручит победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживаетАНО Андрея Бабиша. Вместе с тем наблюдатели считают, что ни одной партии не удастся получить достаточное количество голосов, чтобы править в одиночку.
Палата депутатов состоит из 200 членов. Она избирается раз в четыре года. В 2017 году явка на выборах составила 61 процент.
Смотрите также:
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
"Досье Пандоры" - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран
Над изучением внутренних архивов 14 офшорных регистраторов консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) работал более двух лет. Расследованием занимались свыше 600 журналистов из 117 стран. От РФ в работе участвовало издание "Важные истории". В результате были разоблачены тайные активы и имущество мировых лидеров и высокопоставленных политиков и чиновников - российских и зарубежных.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако
О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Семья главы "Ростеха" прячет в офшорах имущество на 22 млрд рублей
Семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей (более 260 млн евро), в том числе - 85-метровую яхту Valerie и виллу в испанской Марбелье. Судном, говорится далее в расследовании, владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, принадлежащая падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Офшор Константина Эрнста строит торговые центры на месте кинотеатров
Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, по данным "Досье Пандоры", - единственный акционер компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Эта фирма - крупнейший акционер зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады компании Moscow Dvorik Ltd. Компания Эрнста участвует в проекте по сносу старых кинотеатров и строительству на их месте торговых центров.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Зять и дочь главы "Транснефти": офшоры и гражданство Кипра
Зять главы "Транснефти" Николая Токарева через офшоры был бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей, пишут "Важные истории". Вместе с дочерью Токарева Майей он приобрел элитные квартиры в центре Москвы. В 2014 году зять и дочь Токарева стали гражданами Кипра - через три месяца после введения санкций ЕС в отношении "Транснефти".
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Герман Греф: капиталы семьи - в офшорном трасте
Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре офшорную компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. В 2017 году бенефициаром траста стал племянник Грефа Оскар. Затем компания была ликвидирована, ее активы переписаны на Оскара. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова - хорошего знакомого Грефа.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Зять главы МИДа РФ: виргинские офшоры, израильское гражданство
Зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров связан с целым рядом офшоров на Британских Виргинских островах, владеющих счетами в банках Великобритании. У Александра Винокурова расследователи из консорциума ICIJ также обнаружили израильское гражданство.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Владимир Зеленский продал долю в офшорной компании деловому партнеру
До победы на выборах президента Украины, говорится в расследовании, Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года он продал ее своему другу Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал первым помощником украинского президента.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов
Бывший премьер Великобритании Тони Блэр и его жена получили в собственность здание ценой в 8,8 млн долларов, купив офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэрам избежать уплаты 400 тыс. долларов в качестве налога на имущество.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Премьер-министр Чехии: владелец виллы на Лазурном берегу
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом, пишет чешский портал Investigace.cz. После прихода к власти в 2017 году Бабиш обещал бороться с коррупцией.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Король Иордании Абдалла II: покупка через офшоры трех особняков в Малибу
Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу, выяснили журналисты-расследователи. Сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Президент Кении Ухуру Кениата: бенефициар секретного фонда в Панаме
Президент Кении Ухуру Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. В ходе предвыборной кампании Кениата делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике.
Автор: Марина Барановская