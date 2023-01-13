Выборы президента Чехии: каковы шансы "чешского Орбана"?
Любош Палата | Виталий Кропман
1 ч. назад
Оправдание экс-премьера Бабиша по обвинению в мошенничестве смешало карты в кампании по выборам президента Чехии. Но шансы олигарха занять высший пост в стране выглядят проблематично.
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13 и 14 января в Чехии пройдет первый тур третьих в истории страны прямых президентских выборов. Тем временем решение, вынесенное 9 января Пражским городским судом, кардинально изменило предвыборные расклады.
За несколько дней до первого тура лидер оппозиционного популистского движения ANO ("Акция недовольных граждан"), олигарх и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш был оправдан по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с субсидиями ЕС. Это может повысить его шансы в борьбе за высший пост в государстве. Одним из первых Бабиша поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посоветовавший своему другу продолжать борьбу.
Как роскошный курорт стал малым бизнесом
Схема была незамысловатой. В 2006 году принадлежащий Бабишу транснациональный агрохолдинг Agrofert купил ферму Capi hnizdo ("Гнездо аиста"), которую затем превратили в роскошный курорт. В 2008 году он был выделен из состава группы, и Бабиш передал акции этого предприятия своим детям.
Это на бумаге сделало "Гнездо аиста" малым бизнесом, и оно получило финансирование ЕС в размере около двух миллионов евро из фонда поддержки малых и средних предприятий. А спустя несколько лет бывшая ферма снова стала частью группы Agrofert. Чешские правоохранительные органы с 2015 года расследовали данную схему на предмет нарушения законодательства.
Оправдан в суде
Прокуратура обвинила Бабиша в мошенничестве с субсидиями от ЕС, потребовав для него три года лишения свободы условно и штраф в размере 410 тыс. евро. Однако суд пришел к выводу, что следствие не смогло доказать факт мошенничества, и оправдал миллиардера. Судебный процесс пока не завершен, обвинение еще может подать апелляцию на вынесенный приговор.
Тем не менее неожиданное оправдание Бабиша изменило настроение значительной части чешской общественности перед выборами президента. "Оправдательный приговор дает Андрею Бабишу и его команде возможность начать широкомасштабную кампанию и попытаться изменить баланс сил, который до сих пор был неблагоприятен для экс-премьера", - пояснил DW Мартин Бухтик, директор Центра эмпирических исследований STEM.
Теперь, по его словам, Бабиш почти наверняка выйдет во второй тур выборов. "Там он может атаковать своих оппонентов с позиции человека, оправданного судом", - подчеркнул Бухтик. А значит, исход президентской кампании стал гораздо более непредсказуемым, чем всего несколько дней назад.
Три одинаково сильных кандидата
8 января STEM опубликовал результаты опроса, проведенного в первые дни 2023 года. Согласно им, Андрей Бабиш получает в первом туре 27,9 процента голосов, генерал Петр Павел - 26,7 процента, а Дануше Нерудова заняла бы третье место с 24,4 процента. Но, как показывают обнародованные недавно данные STEM и других социологических служб, во втором туре, который состоится 27 и 28 января, экс-премьер, скорее всего, значительно проигрывает, отставая от вероятного соперника на 10-20 процентов.
"Вероятность того, что он победит во втором туре, очень мала, согласно всем имеющимся данным. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы кандидат, который по опросам так сильно отстает от своих потенциальных соперников, в итоге победил на выборах", - указывает директор STEM Бухтик.
Поможет ли Макрон?
Наблюдатели отмечают, что миллиардер Бабиш просто не приемлен для значительной части проевропейски настроенного чешского электората. Это связано с тем, что, помимо своего политического и экономического влияния, он также контролирует значительную часть чешских СМИ, что многие воспринимают как конфликт интересов. Кроме того, экс-премьера критикуют за популистскую и провенгерскую политику.
С другой стороны, Андрей Бабиш пользуется поддержкой многих избирателей, особенно пенсионеров (они составляют около четверти чешского электората) - из-за повышения пенсий, которого он добивается. Пока этого достаточно, чтобы сделать движение ANO самой сильной политической силой в Чешской Республике, но может не хватит, чтобы преодолеть заветный порог в 50 процентов голосов, необходимых для победы во втором туре.
Бабиш знает об этом. И, чтобы укрепить свои позиции, отправился в Париж, где 10 января встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Движение ANO входит в либеральную фракцию в Европейском парламенте, возглавляемую партией Макрона "Возрождение". "Встреча с Макроном показывает общественности, что он все еще пользуется политическим авторитетом", - заявил Чешскому информационному агентству (CTK) политический аналитик Ян Кубачек. Однако офис президента Франции подчеркнул, что прием Бабиша в Париже не является одобрением его избирательной кампании.
Генерал для трудного времени
В плане престижа и признания у Бабиша есть сильный соперник. Это генерал Петр Павел, бывший начальник Генштаба чешской армии, первый представитель восточноевропейской страны на посту председателя Военного комитета НАТО - высшего военного органа альянса. 61-летний генерал имеет выдающуюся тридцатилетнюю военную карьеру.
Он был награжден орденом Почетного легиона за то, что вывел французское подразделение войск ООН из окружения во время хорватско-сербской войны в 1993 году. Павел ссылается на свой военный опыт в предвыборном лозунге: "Руководить с опытом и спокойствием в трудные времена". Однако недостатком генерала в глазах некоторых избирателей является его членство в Коммунистической партии до 1989 года и участие в подготовке военных разведчиков в конце 1980-х годов.
Молодые избиратели поддерживают ректора
44-летний экономист и бывший ректор университета в Брно Дануше Нерудова также является перспективным кандидатом на пост президента. Особенно за нее готовы голосовать молодые чехи. "Ключом ко всем изменениям является реформа образования Чешской Республики", - отметила Нерудова в интервью Чешскому радио. Многие из тех, кто не хочет видеть президентом Бабиша, будут выбирать между ней и Павлом.
Хотя президент Чехии обладает гораздо меньшей властью, чем премьер-министр, он все же оказывает большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны, а также на настроение в обществе. За последние двадцать лет в Чешской Республике было два евроскептически настроенных президента - Вацлав Клаус и Милош Земан. Это одна из причин, почему, по мнению экспертов, Чешская Республика сегодня является одной из самых евроскептических стран в ЕС.
Если Павел и Нерудова выступают за прочное проевропейское будущее Чешской Республики, то Андрей Бабиш неоднократно пытался играть на поле евроскептицизма и с удовольствием делает заявления с критикой в адрес Евросоюза. Что не мешает ему брать брюссельские деньги - холдинг Agrofert является одним из крупнейших получателей субсидий от ЕС в Чехии.