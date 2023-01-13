Выборы президента Чехии: каковы шансы "чешского Орбана"?

Оправдание экс-премьера Бабиша по обвинению в мошенничестве смешало карты в кампании по выборам президента Чехии. Но шансы олигарха занять высший пост в стране выглядят проблематично.

13 и 14 января в Чехии пройдет первый тур третьих в истории страны прямых президентских выборов. Тем временем решение, вынесенное 9 января Пражским городским судом, кардинально изменило предвыборные расклады.

За несколько дней до первого тура лидер оппозиционного популистского движения ANO ("Акция недовольных граждан"), олигарх и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш был оправдан по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с субсидиями ЕС. Это может повысить его шансы в борьбе за высший пост в государстве. Одним из первых Бабиша поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посоветовавший своему другу продолжать борьбу.

Как роскошный курорт стал малым бизнесом

Схема была незамысловатой. В 2006 году принадлежащий Бабишу транснациональный агрохолдинг Agrofert купил ферму Capi hnizdo ("Гнездо аиста"), которую затем превратили в роскошный курорт. В 2008 году он был выделен из состава группы, и Бабиш передал акции этого предприятия своим детям.

Куротель "Гнездо аиста" Фото: picture-alliance/dpa/V. Simanek

Это на бумаге сделало "Гнездо аиста" малым бизнесом, и оно получило финансирование ЕС в размере около двух миллионов евро из фонда поддержки малых и средних предприятий. А спустя несколько лет бывшая ферма снова стала частью группы Agrofert. Чешские правоохранительные органы с 2015 года расследовали данную схему на предмет нарушения законодательства.

Оправдан в суде

Прокуратура обвинила Бабиша в мошенничестве с субсидиями от ЕС, потребовав для него три года лишения свободы условно и штраф в размере 410 тыс. евро. Однако суд пришел к выводу, что следствие не смогло доказать факт мошенничества, и оправдал миллиардера. Судебный процесс пока не завершен, обвинение еще может подать апелляцию на вынесенный приговор.

Андрей Бабиш Фото: Katerina Sulova/CTK/dpa/picture alliance

Тем не менее неожиданное оправдание Бабиша изменило настроение значительной части чешской общественности перед выборами президента. "Оправдательный приговор дает Андрею Бабишу и его команде возможность начать широкомасштабную кампанию и попытаться изменить баланс сил, который до сих пор был неблагоприятен для экс-премьера", - пояснил DW Мартин Бухтик, директор Центра эмпирических исследований STEM.

Теперь, по его словам, Бабиш почти наверняка выйдет во второй тур выборов. "Там он может атаковать своих оппонентов с позиции человека, оправданного судом", - подчеркнул Бухтик. А значит, исход президентской кампании стал гораздо более непредсказуемым, чем всего несколько дней назад.

Три одинаково сильных кандидата

8 января STEM опубликовал результаты опроса, проведенного в первые дни 2023 года. Согласно им, Андрей Бабиш получает в первом туре 27,9 процента голосов, генерал Петр Павел - 26,7 процента, а Дануше Нерудова заняла бы третье место с 24,4 процента. Но, как показывают обнародованные недавно данные STEM и других социологических служб, во втором туре, который состоится 27 и 28 января, экс-премьер, скорее всего, значительно проигрывает, отставая от вероятного соперника на 10-20 процентов.

Мартин Бухтик Фото: Barbora Mráčková/STEM

"Вероятность того, что он победит во втором туре, очень мала, согласно всем имеющимся данным. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы кандидат, который по опросам так сильно отстает от своих потенциальных соперников, в итоге победил на выборах", - указывает директор STEM Бухтик.

Поможет ли Макрон?

Наблюдатели отмечают, что миллиардер Бабиш просто не приемлен для значительной части проевропейски настроенного чешского электората. Это связано с тем, что, помимо своего политического и экономического влияния, он также контролирует значительную часть чешских СМИ, что многие воспринимают как конфликт интересов. Кроме того, экс-премьера критикуют за популистскую и провенгерскую политику.

С другой стороны, Андрей Бабиш пользуется поддержкой многих избирателей, особенно пенсионеров (они составляют около четверти чешского электората) - из-за повышения пенсий, которого он добивается. Пока этого достаточно, чтобы сделать движение ANO самой сильной политической силой в Чешской Республике, но может не хватит, чтобы преодолеть заветный порог в 50 процентов голосов, необходимых для победы во втором туре.

Бабиш знает об этом. И, чтобы укрепить свои позиции, отправился в Париж, где 10 января встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Движение ANO входит в либеральную фракцию в Европейском парламенте, возглавляемую партией Макрона "Возрождение". "Встреча с Макроном показывает общественности, что он все еще пользуется политическим авторитетом", - заявил Чешскому информационному агентству (CTK) политический аналитик Ян Кубачек. Однако офис президента Франции подчеркнул, что прием Бабиша в Париже не является одобрением его избирательной кампании.

Генерал для трудного времени

В плане престижа и признания у Бабиша есть сильный соперник. Это генерал Петр Павел, бывший начальник Генштаба чешской армии, первый представитель восточноевропейской страны на посту председателя Военного комитета НАТО - высшего военного органа альянса. 61-летний генерал имеет выдающуюся тридцатилетнюю военную карьеру.

Предвыборный плакат генерал Петра Павла Фото: Drahoslav Ramik/CTK/dpa/picture alliance

Он был награжден орденом Почетного легиона за то, что вывел французское подразделение войск ООН из окружения во время хорватско-сербской войны в 1993 году. Павел ссылается на свой военный опыт в предвыборном лозунге: "Руководить с опытом и спокойствием в трудные времена". Однако недостатком генерала в глазах некоторых избирателей является его членство в Коммунистической партии до 1989 года и участие в подготовке военных разведчиков в конце 1980-х годов.

Молодые избиратели поддерживают ректора

44-летний экономист и бывший ректор университета в Брно Дануше Нерудова также является перспективным кандидатом на пост президента. Особенно за нее готовы голосовать молодые чехи. "Ключом ко всем изменениям является реформа образования Чешской Республики", - отметила Нерудова в интервью Чешскому радио. Многие из тех, кто не хочет видеть президентом Бабиша, будут выбирать между ней и Павлом.

Экономист Дануше Нерудова Фото: Michaela Rihova/CTK/dpa/picture alliance

Хотя президент Чехии обладает гораздо меньшей властью, чем премьер-министр, он все же оказывает большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны, а также на настроение в обществе. За последние двадцать лет в Чешской Республике было два евроскептически настроенных президента - Вацлав Клаус и Милош Земан. Это одна из причин, почему, по мнению экспертов, Чешская Республика сегодня является одной из самых евроскептических стран в ЕС.

Если Павел и Нерудова выступают за прочное проевропейское будущее Чешской Республики, то Андрей Бабиш неоднократно пытался играть на поле евроскептицизма и с удовольствием делает заявления с критикой в адрес Евросоюза. Что не мешает ему брать брюссельские деньги - холдинг Agrofert является одним из крупнейших получателей субсидий от ЕС в Чехии.

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