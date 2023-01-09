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Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Бывший премьер-министр Чехии Андрей БабишФото: Katerina Sulova/CTK/dpa/picture alliance
Правосудие и законЧехия

Экс-премьер Чехии Бабиш оправдан по делу о мошенничестве

Даниил Сотников
39 мин. назад

За несколько дней до президентских выборов, в которых участвует Андрей Бабиш, суд счел, что в его действиях не было состава преступления.

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Суд в Праге оправдал бывшего премьер-министра Чехии и депутата парламента этой страны Андрея Бабиша, обвиненного в мошенничестве с субсидиями Европейского Союза, сообщило агентство AFP в понедельник, 9 января. По словам судьи Яна Скотта, в действиях Бабиша не обнаружено состава преступления. Прокурор вправе подать апелляцию на это решение. Обвинение требовало приговорить подсудимого к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 10 млн крон (417 тыс. евро).

Андрей Бабиш использовал выделенные Евросоюзом 2 млн евро, предназначенные для поддержки малого и среднего бизнеса, для строительства отеля "Гнездо аиста" в окрестностях Праги, владельцами которого стали члены семьи Бабиша. Земельный участок под застройку приобрел в 2006 году холдинг Agrofert, принадлежавший Бабишу. Обвинение считает, что политик скрыл этот факт.

Бабиш баллотируется в президенты Чехии

Расследование дела продолжалось несколько лет. В марте 2022 года нижняя палата парламента Чехии лишила Андрея Бабиша депутатской неприкосновенности по запросу прокуратуры Праги.

Сам политик, объявивший о намерении баллотироваться в президенты на выборах в 2023 году, отвергал все обвинения и настаивал на том, что процесс носит политический характер. Он связал уголовное дело с президентскими выборами. Бабиш считается на них одним из фаворитов, отмечает AFP.

"Я очень рад, что у нас есть независимая судебная система и что суд подтвердил то, что я утверждал с самого начала. Что я невиновен и не сделал ничего противозаконного", - прокомментировал решение суда Андрей Бабиш.

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