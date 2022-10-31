Экс-премьер Чехии Бабиш намерен баллотироваться в президенты

Преемник Бабиша Петр Фиала заявил о его стремлении использовать президентские выборы, чтобы избежать уголовной ответственности по обвинению в махинациях с субсидиями ЕС.

Бывший премьер-министр Чехии, депутат нижней палаты парламента страны Андрей Бабиш, обвиняемый в махинациях с субсидиями Евросоюза, объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2023 году. "Я буду баллотироваться на пост президента Чехии", - написал он в Facebook в воскресенье, 30 октября.

В свою очередь преемник Бабиша на посту главы чешского правительства Петр Фиала заявил в Twitter , что экс-премьер, выдвигая кандидатуру на выборах, лишь пытается получить иммунитет. Согласно чешской Конституции, президент страны не может быть привлечен к уголовной ответственности в течение срока его полномочий.

Выборы президента Чехии состоятся в январе следующего года. Главным соперником Бабиша в президентской гонке станет бывший генерал Петр Павел, который в 2015-2018 годах возглавлял военный комитет НАТО. Действующий глава государства Милош Земан не имеет права баллотироваться после двух президентских сроков. Бабиш является основателем и председателем популистской партии АНО, которая на парламентских выборах в октябре 2021 года проиграла правоцентристской коалиции во главе с нынешним премьер-министром Петром Фиалой.

Процесс в отношении Бабиша

В марте Бабишу было предъявлено обвинение в мошенничестве с двумя миллионами евро субсидий Евросоюза. По данным прокуратуры, политик использовал выделенные ЕС деньги, изначально предназначенные для малого и среднего бизнеса, для строительства отеля "Гнездо аиста" в окрестностях Праги. Землю под будущую гостиницу в 2006 году приобрел холдинг Agrofert, принадлежавший Бабишу. Обвинение считает, что он скрыл этот факт. Владельцами отеля стали члены семьи Бабиша.

По запросу прокуратуры Праги нижняя палата парламента Чехии лишила Бабиша депутатской неприкосновенности. Прокурор потребовал для экс-премьера 3 года условного срока и штрафа в размере 10 млн крон (407 тысяч евро). Рассмотрение дела в городском суде Праги продолжается с сентября. Бабиш отвергает все обвинения и настаивает, что процесс носит политический характер. Он связывает уголовное дело с предстоящими президентскими выборами.

Бабиш занимал пост премьер-министра страны с 2017 по 2021 год. После ухода в отставку на фоне скандала с финансовыми махинациями он вместе со своей центристской политической партией АНО ("Акция недовольных граждан") перешел в оппозицию действующему правительству. Бабиш занимает пятое место среди самых богатых граждан Чехии по версии журнала Forbes с состоянием в 4 млрд долларов США.

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