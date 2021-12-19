Комментарий: Чехия вышла из зоны влияния Кремля

Президент Чехии Милош Земан утвердил новое правительство, сформированное пятью партиями , победившими на выборах в октябре. Политолог Петр Фиала сменил в премьерском кресле миллиардера и популиста Андрея Бабиша. Смена власти неизбежно отразится на внешнеполитическом курсе Чехии и ее отношениях с Россией.

В зоне кремлевского влияния

Еще в начале апреля 2021 года могло показаться, что Прага движется к зоне кремлевского влияния. Шли разговоры о возможности участия "Росатома" в тендере на достройку АЭС "Дукованы". Российская компания пользовалась поддержкой президента Милоша Земана, вице-премьера и министра промышленности Карела Гавличка.

Другой чешский вице-премьер Ян Гамачек, как сообщалось, собирался ехать в Москву за вакциной "Спутник V". Накануне он и премьер - евроскептик Бабиш выдавили с поста главы МИД Томаша Петржичека - основного критика Кремля в прежнем правительстве Чехии.

Перезагрузка через взрыв

Все резко изменилось после публикация итогов расследования взрывов на складах военного имущества во Врбетице, где погибли два человека . Вину чехи возложили на российские спецслужбы, начались взаимные высылки дипломатов из Москвы и Праги. В конце концов Чехия была занесена в список стран, недружественных России, в котором до того были только США.

Иван Преображенский

Позднее, правда, президент Земан, известный, например, призывом признать аннексию Крыма, заявил, что "российский след", по его мнению, лишь одна из версий. Казалось, Чехия снова поворачивает в зону российского влияния, что, скорее всего, и произошло бы, если бы миллиардер Андрей Бабиш победил на октябрьских выборах и сформировал правительство при поддержке симпатизирующих России чешских коммунистов или националистов.

Однако победила оппозиция. Земан медлил с поручением о формировании нового правительства до последнего. Вначале из-за болезни, затем - отказываясь утверждать главой МИД Яна Липавского из Пиратской партии.

Системно новое правительство

Новое чешское правительство принципиально отличается от предыдущего. Это системно другой кабинет. В нем, например, появился пост министра по делам Европы - четкий признак снижения градуса евроскептицизма. А ведь в последние годы многие чешские политики, включая президента Милоша Земана, рассуждали о праве страны на проведение референдума о выходе из Евросоюза, а соцопросы показывали серьезный раскол общества по этому вопросу.

Есть уже и первые отставки, свидетельствующие об изменении политики в области безопасности. Начальник полиции Ян Швейдар после неформальной беседы с новым главой МВД Витом Ракушаном сообщил, что подаст заявление об увольнении с 31 марта 2022 года. Уходит из МВД и Михал Гашек, бывший советник президента Земана.

Грядут перемены во внешней политике Чехии

Перемены грядут и во внешней политике Чехии. Она формально находится в ведении сразу трех человек: президента, премьера и главы МИД. Новый председатель правительства известен прагматизмом в отношении ЕС, симпатиями к НАТО и скептическим взглядом на Россию и Китай. А новый министр иностранных дел считался в последние годы фактическим координатором неформального сопротивления российскому влиянию в Чехии.

На посту главы МИД Липавский уже заявил, что проведет "ревизию" отношений с Россией и Китаем и вернет защиту прав человека в число внешнеполитических приоритетов. Известно также, что Липавский - давний сторонник принятия в Чехии аналога "Акта Магнитского". Так что Чехию Кремль, как минимум, временно потерял.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств Автор: Александра Елкина

