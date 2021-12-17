В Чехии приступило к работе новое правительство

Спустя почти два месяца после парламентских выборов в Чехии, президент республики Милош Земан утвердил в пятницу, 17 декабря, новый правоцентристский кабинет. "В соответствии с конституцией <...> президент сегодня назначил членов нового правительства", - заявил глава канцелярии Земана Вратислав Минарж.

Сформировавшая либерально-консервативное правительство коалиция из пяти партий по результатам выборов, прошедших в начале октября, получила большинство в Палате депутатов - 108 мандатов из 200. Кабинет возглавил 57-летний профессор политологии Петр Фиала, сменивший на посту премьера популиста и миллиардера Андрея Бабиша, который попал под огонь критики в связи с финансовыми разоблачениями "Досье Пандоры".

Президент Земан был против кандидатуры главы МИД

Наибольшие трения между новым премьер-министром и президентом Чехии вызвало назначение министра иностранных дел: Земан выступал против кандидатуры на этот пост Яна Липавского из Пиратской партии, занимающего критическую позицию по отношению к Китаю и России, а также скептически относящегося к Вышеградской группе, в которую, кроме Чешской Республики, входят также Венгрия, Словакия и Польша. Тем не менее президент Земан назначил Липавского главой МИД.

В числе 18 членов нового правительства в Праге - три женщины. Впервые с 2010 года в стране вновь появился пост министра по делам Европы, его занял бывший ректор университета в Брно Микулаш Бек. Во второй половине 2022 года к Чехии по ротации переходит председательство в ЕС.

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