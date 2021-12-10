Президент Чехии отказался назначать члена Пиратской партии главой МИД

Чехия оказалась на грани политического кризиса, после того как в пятницу, 10 декабря, президент страны Милош Земан отказался назначить политика Пиратской партии Яна Липавского новым министром иностранных дел. Свой отказ Земан обосновал, в частности, тем, что 36-летний Липавский одобряет идею когда-либо официально провести в Чехии День судетских немцев, изгнанных из страны после Второй мировой войны.

Кроме того, президент обвинил экс-депутата от Пиратской партии в "сдержанной позиции" по отношению к Израилю и к сотрудничеству в рамках Вышеградской группы, в которую также входят Польша, Венгрия и Словакия. Еще одной причиной Милош Земан назвал то, что Липавский имеет только степень бакалавра и получил довольно плохую оценку за выпускную работу.

Ян Липавский в прошлом также критично высказывался в адрес России и Китая, тогда как 77-летний Земан считается сторонником тесных отношений с этими странами. "Конституция Чехии не обязывает президента республики принимать каждого представленного ему кандидата", - добавил глава государства.

Новый премьер грозит президенту Конституционным судом

Новое чешское правительство, возглавляемое профессором политологии Петром Фиалой не может приступить к работе до тех пор, пока все министры не будут приведены к присяге. До этого времени страной продолжает управлять прежний состав кабинета министров под руководством миллиардера Андрея Бабиша. Фиала пригрозил передать дело в Конституционный суд, если Земан не утвердит представленную ему кандидатуру.

В Чехии президент выполняет в основном представительские функции. Члены Конституционного суда расходятся во мнении, вправе ли он отклонять кандидатуры министров по политическим причинам.

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