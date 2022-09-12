Экс-премьер Чехии Бабиш предстал перед судом

В городском суде Праги в понедельник, 12 сентября, началось рассмотрение уголовного дела против бывшего премьер-министра Чехии и депутата нижней палаты парламента страны Андрея Бабиша. Экс-главу правительства подозревают в мошенничестве с двумя миллионами евро субсидий Евросоюза.

Согласно предъявленном Бабишу в марте обвинению, политик использовал выделенные ЕС деньги, изначально предназначенные для малого и среднего бизнеса, для строительства отеля "Гнездо аиста" в окрестностях Праги. Землю под будущую гостиницу в 2006 году приобрел холдинг Agrofert, принадлежавший Бабишу. Обвинение считает, что он скрыл этот факт. Владельцами отеля стали члены семьи Бабиша.

Расследование дела продолжается уже несколько лет. В марте этого года нижняя палата парламента Чехии лишила Бабиша депутатской неприкосновенности по запросу прокуратуры Праги. Прокурор потребовал для экс-премьера 3 года условного срока и штрафа в размере 10 млн крон (407 тысяч евро).

Бабиш называет процесс политическим

Бабиш отвергает все обвинения и настаивает, что процесс носит политический характер. Он связывает уголовное дело с президентскими выборами, которые пройдут в Чехии в следующем году, и на которых, как ожидается, он выдвинет свою кандидатуру.

"Я не чувствую себя виноватым. Я невиновен. Я стою здесь только потому, что я занимаюсь политикой. Если бы я не был в политике, никто бы никогда не услышал о "Гнезде аиста", - сказал Бабиш в своем вступительном слове на суде.

Бабиш занимал пост премьер-министра страны с 2017 по 2021 год. После ухода в отставку на фоне скандала с финансовыми махинациями, он вместе со своей центристской политической партией АНО ("Акция недовольных граждан") перешел в оппозицию действующему правительству. Бабиш занимает пятое место среди самых богатых граждан Чехии по версии журнала Forbes с состоянием в 4 млрд долларов США.

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