Как война в Украине повлияет на президентские выборы в Чехии

Два кандидата поборются за пост президента Чехии во втором туре выборов. У них разные позиции по поводу войны РФ с Украиной и помощи Киеву. У кого больше шансов на победу и почему?

Война в Украине и помощь Праги Киеву станут главными темами, которые повлияют на исход второго тура президентских выборов в Чехии. 27 и 28 января миллиардер и олигарх Андрей Бабиш поборется за пост главы государства с отставным генералом Петром Павлом. Бабиш с декабря 2017 по декабрь 2021 года был премьер-министром и сейчас остается лидером крупнейшей оппозиционной партии "Акция недовольных граждан" (ANO). Павел с 2012 по 2015 годы являлся главой Генштаба чешской армии а потом до 2018 года - председателем военного комитета НАТО.

В первом туре выборов, состоявшемся 13-14 января, Бабиш и Павел уверенно опередили всех прочих конкурентов, набрав чуть более трети голосов каждый. Андрей Бабиш, согласно последним опросам общественного мнения, во втором туре получает минимум на десять процентных пунктов меньше соперника, поэтому он в эти дни проводит активную кампанию, чтобы привлечь на свою сторону новых избирателей.

Экс-премьер не только подчеркивает, что является противником нынешнего, не очень популярного правоцентристского правительства во главе с Петром Фиалой, но и пытается играть на страхах населения, связанных с войной РФ против Украины.

Бабиш: "Я не буду втягивать Чешскую Республику в войну"

"Я не буду втягивать Чешскую Республику в войну. Я дипломат, а не солдат", - с такими словами Бабиш обращается к избирателями, видимо, намекая на вленное прошлое своего соперника. Другой его лозунг звучит так: "Генерал не верит в мир. Голосуйте за мир, выбирайте Бабиша".

Предвыборный плакат в поддержку Петра Павла Фото: Ludek Perina/CTK Photo/IMAGO

22 января Бабиш и Павел приняли участие в теледебатах. На вопрос ведущего, пошлет ли Чехия как страна-член ЕС и НАТО в случае нападения на Польшу или государства Балтии свои войска для участия в открытом конфликте, экс-премьер ответил так: "На войну? Конечно, нет".

Когда модератор дебатов напомнил об обязанности участников альянса реагировать в случае нападения на одного из них, Бабиш парировал: "Да, но я не хочу войны". И подчеркнул, что не отправил бы чешские войска на помощь Польши и стран Балтии: "Я хочу мира. И в любом случае не стал бы посылать наших детей и детей наших женщин на войну".

Павел: Мы стали членами НАТО ради мира

Ответ его соперника Петра Павла был иным: "Господин Бабиш живет в другом мире. Мы стали членами НАТО именно для того, чтобы гарантировать мир, потому что НАТО сегодня является самым сильным оборонительным, а не наступательным альянсом в мире". Павел указал на то, что 5 статья Устава НАТО обязывает всех членов альянса оказать помощь любому из его участников в случае нападения на него.

Кандидаты в президенты Чехии во время теледебатов Фото: Katerina Sulova/CTK Photo/IMAGO

Высказывания Бабиша вызвали широкий резонанс в Польше и странах Балтии. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал слова кандидата в президенты Чехии "плохим примером втягивания внутриполитической кампании в вопросы безопасности". И предупредил: "Господин Бабиш должен вспомнить историю, а именно 1968 и 1938 годы". Тем самым, напомнив о Мюнхенском соглашении 1938 года и вторжении в Чехословакию в августе 1968-го войск стран-участниц Варшавского договора.

Спустя несколько часов после теледебатов Бабиш смягчил свои высказывания, написав в Twitter: "Я никогда не ставил под вопрос 5 статью Устава НАТО о коллективной обороне. Я просто не хотел бы даже представить себе, что началась третья мировая война. Поэтому политики должны прилагать все усилия для того, чтобы сохранить мир и предотвратить войну".

Помощь Чехии Украине

До сих пор Чехия с ее 10 миллионным населением является одной из тех стран, которые активно помогают Украине. Она приняла более 400 тысяч украинских беженцев. Поставляет ВСУ танки и другие тяжелые вооружения. Чешские граждане собрали и отправили в помощь Украине миллионные пожертвования.

Ян Херцман

Тем не менее, по мнению Яна Херцмана (Jan Herzmann), известного чешского социолога, который с 1992 года возглавляет международный центр исследований общественного мнения Factum, высказывания Бабиша упали на благодатную почву. "Эта кампания направлена на всех тех в Чехии, кто боится расширения украинского конфликта", - пояснил социолог в интервью DW.

Среди них, по мнению Херцмана, и те, кто поддерживает оказание помощи Украине: "Мы увидим, на какую часть избирателей это произвело впечатление". При этом социолог считает, что экс-премьер неудачно сформулировал свой посыл: "Бабиш не является противником НАТО".

У кого больше шансов на победу

Несмотря на активную кампанию своего конкурента, Петр Павел, указывают наблюдатели, является фаворитом второго тура выборов. По данным соцопроса, проведенного в начале недели агентством Ipsos, за экс-главу Генштаба готовы просголосвать 58,8 процентов, а за Андрея Бабиша - 41,2. Ряд экспертов, несмотря на эти цифры, полагают, что победа Павла не очевидна. "Вероятность того, что он проиграет, не такая уж маленькая", - сказал DW Любомир Копечек, политолог из Масарикова университете в Брно.

Предвыборная кампания Бабиша "экстремально жесткая", констатирует Копечек. В этой связи он указывает на волну дезинформации, которая в последние дни вызвала напряжение в Чехии. Авторы соответствующих публикаций пытались, по оценке политолога, выставить Павла в качестве послушного инструмента в руках США.

Бабиш дистанцировался от этого, но обвинения в адрес Павла были в стиле предвыборных лозунгов экс-премьера: "Цель в том, чтобы привести больше своих избирателей к урнам, а избирателей Павла отговорить приходить на избирательные участки". Но, с другой стороны, страх чехов перед войной должен заставить проголосовать тех, кто не делал этого раньше, прогнозирует Любомир Копечек.

При этом он не считает, что возможная победа Бабиша может означать разворот в политике Праги по отношению к Украине. Однако политолог опасается, что президент Бабиш будет настаивать на сокращении помощи Киеву: "То, что он не будет помогать Польше, Бабиш после выборов больше не станет повторять. Но, согласно его позиции, поставок оружия или дипломатической поддержки Украине будет гораздо меньше, нежели при нынешнем правительстве". Петр Павел же, по мнению Клопачека, продолжит курс правительства.

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