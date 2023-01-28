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Экс-генерал НАТО Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - претенденты на пост президента страны, 25 января 2023 года
Петр Павел и Андрей Бабиш - претенденты на пост президента ЧехииФото: Tomas Tkacik/SOPA Images/ZUMA/picture alliance
ПолитикаЧехия

На выборах президента Чехии идет итоговый день второго тура

Александра Иванова
33 мин. назад

По прогнозам, более высокие шансы занять пост главы государства в Чехии имеет бывший генерал НАТО Петр Павел. Его соперником на выборах является экс-премьер страны Андрей Бабиш.

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В Чехии утром в субботу, 28 января, началось голосование заключительного дня второго тура на выборах президента страны. На пост, который сейчас занимает Милош Земан, претендуют генерал НАТО в отставке Петр Павел и бывший премьер-министр страны, миллиардер Андрей Бабиш.

Две недели назад, в первом туре голосования, ни один из них не смог преодолеть пятидесятипроцентный барьер, заручившись поддержкой большинства избирателей. Между тем, по данным опросов, Павел - бывший начальник Генштаба чешской армии и первый представитель восточноевропейской страны на посту председателя Военного комитета НАТО - имеет более высокие шансы на победу: за него готовы отдать свой голос от 53 до 59 процентов граждан.

Война в Украине как центральная тема на выборах в Чехии

Второй тур выборов президента страны начался в Чехии 27 января. Основной темой в ходе предвыборной кампании была война в Украине. Так, непосредственно после оглашения результатов первого тура голосования команда Бабиша развесила по всей стране плакаты с обещанием не дать втянуть Чехию в войну.

В свою очередь Павел, выступающий на выборах в качестве независимого кандидата при поддержке правоцентристского правительства страны, обещает продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку и сохранять крепкие связи Чехии с Евросоюзом и НАТО.

В Чехии президент играет церемониальную роль. Однако он также отвечает за назначение правительства, главы Центрального банка и конституционных судей, а также является верховным главнокомандующим. Срок полномочий нынешнего президента Милоша Земана истекает в марте. Он занимал этот пост с 2013 года, дважды выигрывал выборы и не может принимать участия в нынешних выборах.

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