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Президент Франции Эмманюэль МакронФото: Wolfgang Rattay/REUTERS
КонфликтыУкраина

Макрон призвал Китай оказать давление на Россию

Сергей Гуща
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 февраля.

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На 367-й день полномасштабного военноговторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 25 февраля (время московское).

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На временно оккупированной территории Херсонской области российские военные забирают у людей лодки и другие плавсредства, сообщил Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook. Россияне "обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия предпринимались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий", - говорится в сообщении.

ЕС принял 10-й пакет санкций против России

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Евросоюз принял 10-й пакет санкций в отношении России за ее войну против Украины. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в перечень вошло 121 физ- и юрлицо из РФ. По его словам, новые меры предусматривают значительные ограничения на импорт в Россию и экспорт из страны, а также запрет ряда российских пропагандистских СМИ. Боррель, в частности, указал, что санкции направлены против тех, кто "несет ответственность за депортацию и принудительное усыновление минимум 6000 украинских детей", а также  "против тех, кто способствует продолжению этой жестокой войны». «Мы принимаем дополнительные меры, затрагивающие банковский сектор, доступ к технологиям двойного назначения и передовым технологиям", - уточнил глава европейской дипломатии.

Британские власти раздадут 3000 билетов на "Евровидение" украинским беженцам

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Британское правительство раздаст 3000 билетов на "Евровидение-2023" украинским беженцам. "Сегодняшнее объявление означает, что тысячи билетов будут предложены людям, которые покинули (Украину. – Ред.) в результате войны, чтобы они могли принять участие в шоу, посвященном их родине, их культуре и их музыке", - заявила министр культуры Великобритании Люси Фрейзер. Изначально конкурс должна была принять Украина, поскольку представлявшая ее группа Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении-2022". Но из-за продолжающейся войны Европейский вещательный союз принял решение перенести шоу в Великобританию, чей представитель Сэм Райдер занял второе место. Конкурс пройдет в мае в Ливерпуле. Украина автоматически проходит в финал "Евровидения-2023", ее представит группа Tvorchi. 

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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Китай "помочь оказать давление на Россию", чтобы положить конец войне в Украине. По словам Макрона, мир возможен только в том случае, если "российская агрессия будет остановлена, войска выведены и территориальный суверенитет Украины и ее народа соблюден". Президент Франции, который в апреле планирует посетить Пекин, приветствовал "участие Китая в мирных усилиях" и попросил Пекин "не поставлять оружие России". Кроме того, Макрон призвал Китай "оказать давление на Россию, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие и прекратила эту агрессию до начала переговоров".

 

Хроника событий 25 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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