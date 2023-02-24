В ФРГ запущена петиция с призывом не прекращать помощь Киеву

Авторы манифеста подчеркивают, что прекращение поставок оружия Украине приведет не к миру, а к победе Путина и гибели бесчисленного количества мирных жителей.

В Германии запущена петиция с призывом продолжить помогать Украине, в том числе поставками оружия и "не следовать лжи предполагаемых борцов за мир, исходящей из Кремля". Петицию опубликовали глава молодежной организации либералов Франциска Брандман (Franziska Brandmann) и председатель федерального союза молодежи Йоханнес Винкель (Johannes Winkel) в пятницу, 24 февраля.

Авторы манифеста подчеркивают, что Украина не просто сражается за жизнь и свободу, а "на карту поставлен наш общий европейский порядок мира и ценностей". "Поскольку российский режим действует с невероятной жестокостью, украинцам нужна наша поддержка в их борьбе за свободу. Тот факт, что Украина может продолжать боевые действия через год после начала агрессивной войны, также связан с тем, что многие демократические государства мира поддерживают страну, например, поставками помощи, финансовыми ресурсами, оружием и боеприпасами", - пишут авторы петиции, подчеркивая, что "Украина должна выиграть эту войну, чтобы Россия отказалась от своих попыток разрушить европейский мир".

"Призывы к прекращению поставок оружия - наивность в отношении Путина"

"В нашей стране есть люди, которые сейчас призывают к прекращению поставок оружия. Они подчеркивают, что требуют этого, потому что привержены делу мира. Они делают вид, что действуют из благотворительности по отношению к украинцам. Они ведут себя так, как будто никаких переговоров с Путиным в прошлом не было. Все это неправильно", - напоминают авторы петиции.

По их словам, прекращение поставок оружия "будет означать, что Украина больше не сможет защищаться от российской агрессии", а любой, кто призывает к такому шагу, "проявляет не милосердие, а полное отсутствие чувства ответственности за европейский миропорядок и наивность в отношении Путина".

"Прекращение поставок оружия в Украину приведет не к миру, а, несомненно, к захвату Путиным европейской демократии и гибели бесчисленного количества мирных жителей. Только сложение оружия российскими агрессорами может привести к немедленному прекращению войны. Поэтому только украинская победа может восстановить мирный порядок в Европе", - заключают авторы манифеста.

Ответ "антивоенной петиции" левых

Как отмечают немецкие СМИ, манифест фактически отвечает авторам запущенной ранее петиции, которые выступили за прекращение поставок вооружений Киеву и начало мирных переговоров. Документ был составлен депутатом бундестага от Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и журналисткой и феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer). За две недели петицию подписали 620 тысяч человек.

Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) назвала ее тогда "не только наивной, но и бесчестной". По ее словам, инициаторы петиции выступают за то, чтобы Путин и его армия продолжали нападать на невинных украинцев, сажать их в тюрьмы, насиловать и похищать. "Не Запад переходит красную черту, используя оружие для обороны. Красную черту перешел Путин: девять лет назад аннексировав Крым", - заявила политик от партии "зеленых".

Петиция с призывом не прекращать помощь Украине за несколько часов набрала более 11 тысяч подписей. Среди подписавшихся - глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) и другие члены парламента Германии.

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