IfW: Евросоюз отстает от США по объему помощи Украине

К середине января США выделили около 73,1 млрд евро на поддержку Украины, а ЕС пообещал 54,9 млрд, подсчитали аналитики Института мировой экономики в Киле.

США являются лидером по объему помощи Украине, почти год отражающей военное вторжение России. К такому выводу пришел Институт мировой экономики в Киле (IfW) в докладе, опубликованном во вторник, 21 февраля. Его авторы отслеживают данные о военной, финансовой и гуманитарной помощи, обещанной Киеву. По подсчетам IfW, в целом к середине января Соединенные Штаты выделили около 73,1 миллиарда евро на поддержку Украины, а Европейский Союз - 54,9 млрд.

"Нерешительность европейцев в первый год войны - примечательный феномен", - заявил руководитель аналитической группы Кристоф Требеш (Christoph Trebesch). Финансовые ресурсы можно быстро мобилизовать, добавил он.

Между тем Германия и другие государства выделяют на преодоление вызванных войной кризисов на своих территориях существенно больше средств, чем на поддержку самой Украины, отметили эксперты IfW. Так, ФРГ с начала 2022 года объявила о выделении свыше 250 млрд евро в виде субсидий с целью смягчить для потребителей последствия роста цен на энергоносители. В то же время двусторонние обязательства по оказанию помощи Украине достигли 6,15 млрд евро, что в сочетании с 7,2 млрд евро - такова пропорция Германии в помощи Киеву со стороны Евросоюза - составляет лишь немногим больше 5 процентов от объявленной энергетической помощи ФРГ своим жителям и компаниям, выяснили аналитики IfW.

Новый проездной, спасение Uniper, спецфонд для бундесвера

Одна лишь скидка на топливо и введение нового проездного билета за 9 евро обошлись немецкой казне в 5,65 млрд евро, что сравнимо с двусторонними обязательствами по поддержке Украины, указали эксперты в Киле. Спасение энергетического концерна Uniper потребовало 34,5 млрд евро, специальный фонд для переоснащения Вооруженных сил ФРГ - 100 млрд евро, добавили экономисты.

"Ни одна страна в Европе не выделила столько денег на смягчение последствий войны для себя" ни в абсолютном значении, ни в отношении к валовому внутреннему продукту, заявил аналитик IfW Андре Франк (Andre Frank) изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland. По его словам, траты Германии на это более чем вдвое превышают расходы Великобритании, Испании, Италии или Франции.

Власти других государств ЕС обещают направить на меры поддержки в собственных странах в среднем в 10 раз больше средств, чем выделяют на поддержку Украины, отметили эксперты IfW.

Киев не получил четверть тяжелых вооружений

При этом Украина до сих пор не получила как минимум четверть обещанных тяжелых вооружений, выяснили аналитики. Доля такого оружия, доставленного в страну, составляет от 65 до 75 процентов, заявил Андре Франк изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кроме того, США и ЕС к настоящему времени перечислили Киеву лишь около половины обещанного объема финансовой помощи, указал он.

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