Немецкий эксперт о Leopard 1: Танк старый, но не металлолом

Наряду с современными танками Leopard 2, Германия передаст Украине и давно списанные Leopard 1. Какая польза на поле боя от них, DW объяснил директор Немецкого танкового музея Ральф Ратс.

3 февраля федеральное правительство Германии сообщило, что дало согласие на передачу Украине танков Leopard 1. В отличие от анонсированных в конце января поставок полутора десятков более современных Leopard 2, в этот раз речь идет о танках, которые в бундесвере сняты с вооружения еще 20 лет назад.

Ожидается, что в течение следующих месяцев немецкие оборонные предприятия расконсервируют и приведут в порядок несколько десятков Leopard 1, хранящихся на складах. Точное количество боевых машин не разглашается.

О том, чем могут быть Украине полезны списанные немецкие танки, DW расспросила Ральфа Ратса (Ralf Raths), директора Немецкого танкового музея. Музей находится в городе Мунстер на севере Германии, где оборудован и танковый полигон бундесвера. Ратс много лет изучает техническую эволюцию немецких танков и особенности их применения.

DW: Господин Ратс, в чем главные отличия между современным танком Leopard 2 и танком Leopard 1, находившимся на вооружении бундесвера с 1965 по 2003 год?

Ральф Ратс: Первое поколение танков Leopard выпускалось во времена, когда полноценная защита от бронебойных кумулятивных снарядов была технически невозможна. Они пробивали броню любой толщины. Не было смысла делать броню все толще и толще, потому что танк в конце концов просто не мог бы передвигаться. Поэтому конструкторы Leopard 1 сознательно решили сделать машину легче за счет более тонкой брони, при этом поставить наиболее мощный двигатель, чтобы танк был максимально быстрым и маневренным. Его задача: не попадать под удар благодаря своей подвижности.

Leopard 2 был усовершенствован, не теряя преимуществ своего предшественника. Он так же быстр, имеет мощную пушку, но значительно лучшую броню. Позднее появилась технология композитной брони, которая обеспечивает защиту от кумулятивных снарядов.

Ральф Ратс Фото: Deutsches Panzermuseum

Именно этим объясняются изменения в дизайне - более новые танки с композитной броней имеют больше углов в очертаниях, они несколько более "надуты" по форме. Ведь композитная броня может монтироваться только пластинами, поэтому башни танков больше не такие круглые, как это было раньше.

Итак, подытожим: Leopard 1 - это скорость и огневая мощь, а Leopard 2 - баланс скорости, огневой мощи и защиты экипажа. Однако не следует забывать, что и первое поколение Leopard постоянно модернизировалось, добавлялись цифровые технологии, новая оптика, средства коммуникации, улучшалась защита. Те Leopard 1, что получит Украина, - это совсем другие танки, чем самые старые модификации этой модели.

Это же касается и Leopard 2. Украина получит новейшую модификацию второго поколения - А6. Главное ее отличие - более длинный ствол, который позволяет мощнее стрелять на большее расстояние. А также оптимизированная защита башни благодаря дополнительной клиновидной плите брони спереди, которая при прямом попадании изменяет траекторию снаряда и ослабляет удар, не позволяя пробить основную прямоугольную броню.

Каждая новая модификация и первого, и второго поколения Leopard лучше предыдущей, но общее остается прежде всего одно - это подвижные танки на поле боя.

- Вы вспомнили более мощную пушку у Leopard 2. Однако есть еще такой фактор как дополнительная стабилизация при стрельбе на ходу. Может ли Leopard 1 точно стрелять на скорости или ему для этого нужно останавливаться?

- Точно стрелять на ходу технически способны танки, произведенные в течение последних трех десятилетий. Это может быть Leopard 2, но не Leopard 1. Хотя теоретически может идти речь и о модернизированной версии этого танка, но пока неизвестно, какую именно модификацию получит Украина.

- Каковы возможности Leopard 1 на поле боя по сравнению с самым распространенным танком российской армии Т-72?

- Всегда следует иметь в виду, что при прямой встрече двух танков на поле боя решающим фактором обычно становится уровень подготовки экипажа, а не модификация танка. Еще труднее сравнивать эти два танка, учитывая, что и тот, и другой имеют немало модификаций. Но если грубо обобщить, можно сказать, что Leopard-1 и Т-72 примерно сопоставимы по основным характеристикам, поскольку и концептуально разработаны были примерно в то же время.

Т-72 никогда не задумывался как танк для прорыва обороны противника. Если говорить об использовании во взаимодействии с другими единицами в пределах соединения, то Leopard 1 и Т-72 можно считать равнозначными. Однако если рассматривать гипотетическую дуэль на поле боя между обеими машинами, то можно говорить о некотором превосходстве Leopard 1 над Т-72.

Поскольку западные танки строились по тому принципу, чтобы быть более живучими в полевых условиях, в каждую единицу инвестировалось больше средств, больше техники. У Leopard 1, по крайней мере по замыслу, больше шансов выйти из боя и восстановить повреждения, чем у Т-72, которые строились так, что их количество должно было компенсировать их меньшую живучесть.

- Относительно надежности. Если говорить, например, о подержанных автомобилях, то обычно водители пытаются их вовремя продать, чтобы потом не тратиться слишком на ремонт. 30-летний списанный танк в этом смысле лучше сохраняется, чем подержанный автомобиль?

- Безусловно, танки нуждаются в текущем ремонте. В боевых условиях все компоненты и механизмы испытывают чрезвычайно высокие нагрузки - и от стрельбы, и от движения по бездорожью. Но Leopard 1, равно как и другая техника времен холодной войны, строились так, чтобы их было легко поддерживать в надлежащем состоянии, ремонтировать в случае необходимости и чтобы было легко найти запчасти.

- А где, кстати, вообще брать запчасти для таких старых моделей?

- Какие запасы есть на складах, я сказать не могу. Но опыт показывает, что заменить чем-либо или даже изготовить под заказ определенные запчасти для старых танков не так уж сложно. Они ведь и строились как максимально практичные при техническом обслуживании.

Мастера, которые реставрируют старые танки для нашего музея, в конце концов всегда тоже находят какой-то выход. Проблемой для украинских механиков, безусловно, будет то, что им придется ремонтировать параллельно целый ряд отчасти старых моделей танков и другой техники из разных стран.

- При протяженности фронта более чем в тысячу километров, наверное, лишних танков не бывает. Но возникает вопрос, как наиболее целесообразно применять старые и новые Leopard. Могут ли они дополнять друг друга?

- Безусловно, для Украины любой танк - лучше, чем ничего. Надо понимать однако, что Leopard 1 на сегодняшний день не представляет собой "стальной кулак" для прорыва вражеских позиций. В современных условиях эту задачу может выполнять только Leopard 2. Так же, как и россияне, по-видимому, не задействуют Т-72 для прорывов.

Старые Leopard могут использоваться, например, для прикрытия флангов. Или для разведки боем, как они использовались бундесвером в 1980-х годах. В конце концов, у Leopard 1 лучшая броня, чем у БМП, хоть и не такая эффективная, как у современных танков. Он может также в разных тактических ситуациях прикрывать пехотинцев. Обобщая, можно сказать: да, это старый танк, но это не металлолом.

- А в каких ситуациях его броня может оказаться недостаточной, чтобы защитить экипаж, если сравнивать с Leopard 2?

- Это очень сложно проиллюстрировать на конкретном примере. Все зависит от ситуации на поле боя. Главное понимать: полной защиты в танковом бою нет. Танк, который первым попадает в другой танк, убивает (противника. - Ред.). Это не Вторая мировая война, где танки обменивались залпами. Leopard 2 лучше защищает экипаж от поражения противотанковыми средствами, крупнокалиберным оружием. При этом Leopard 1 более уязвим иногда даже при ударах из оружия меньшего калибра.

Но в конце концов, повторюсь, решающей является подготовка экипажа. Если экипаж не ориентируется на поле боя - где свой, где чужой, - если не умеет использовать рельеф для собственной защиты, то ему не поможет и лучшая броня. Зато хорошо подготовленный экипаж, умеющий читать ситуацию и взаимодействовать с другими единицами, может успешно действовать на поле боя, выживать в бою и на относительно старой технике.

- СМИ пишут о готовности немецких оборонных предприятий поставить со складов несколько десятков расконсервированных танков Leopard 1. Есть ли Украине смысл, учитывая протяженность линии фронта, просить как можно больше старых Leopard, просто чтобы закрыть дыры, а также что-то противопоставить Т-72, которые берут количеством? Или все же нужно ровно столько танков, сколько можно качественно подготовить экипажей для них?

- Есть и другой важный аспект. Танков нужно столько, сколько в соответствующей пропорции есть бронемашин для пехоты, а также зенитных самоходных артиллерийских установок для прикрытия от ударов с воздуха. Ведь эта техника действует в пределах целостных соединений, а не отдельно сама по себе. Так что даже если вдруг найти для Украины 800 Leopard 1, то возникнет другая проблема: где взять под них две тысячи бронетранспортеров?

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