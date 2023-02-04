Канада отправила в Украину первый Leopard 2

На 346-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 4 февраля (время московское).

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Канада отправила в Украину первый танк Leopard 2. Самолет Королевских ВВС Канады с танком на борту вылетел из Галифакса, сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд. Оттава продолжит снабжать Вооруженные силы Украины необходимым для победы оснащением, добавила она.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал соответствующие документы с целью сделать "очередной шаг в защите и очищении нашего государства от тех, кто на стороне агрессора". В ежевечернем обращении главы государства отмечается, что Служба безопасности сделала представление в отношении лиц, "у которых зафиксировано наличие российского гражданства", а 5 февраля ожидается "еще один юридический шаг для выполнения санкционных решений" Совета национальной безопасности и обороны.

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Правительство Украины по представлению министра обороны Алексея Резникова приняло решение о внедрении в Силах обороны системы Delta, разработанной Центром инноваций и развития оборонных технологий Минобороны. Речь идет о платформе ситуационной осведомленности, которая обеспечивает военных разнообразными данными о противнике и координации сил на поле боя. Кроме того, правительство разрешило разместить Delta в облачном хранилище за пределами Украины что позволит оградить систему от ракетных и кибератак.

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Танк Leopard 1 (фото из архива) Фото: Tobias Kleinschmidt/dpa/picture alliance

Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard 1. По данным газеты Handelsblatt, у производителя Flensburger Fahrzeugbau в цехах имеется 99 танков Leopard 1, а у Rheinmetall - еще 88 боевых машин этой серии. Компании "могут отремонтировать большую часть имеющихся у них танков и сделать их доступными для экспорта в Украину", рассказали собеседники издания в отраслевых кругах.

WSJ: Китай поставляет РФ необходимые для войны технологии

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Несмотря на международные санкции и экспортный контроль, Китай продолжает предоставлять России технологии, необходимые ей для ведения войны в Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможенной службы. Таможенные документы показывают, что китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями. После вторжения в Украину в прошлом году Россия импортировала несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения - продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение, отмечает издание. Согласно таможенным документам, большинство поставок двойного назначения осуществлялись из Китая.

"Утверждение о том, что Китай оказывает "помощь" России, не имеет под собой фактической основы, а является чисто спекулятивным и намеренно раздутым", - заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии WSJ. Как указал сотрудник посольства, Китай выступает против того, что, по мнению Пекина, является односторонними санкциями, не имеющими никаких оснований в международном праве.

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Михаэль Кречмер (фото из архива) Фото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) назвал "большой ошибкой" отмену упрощенного визового режима для россиян в ЕС. В интервью радиостанции Radio Lausitz он выразил мнение, что неправильно закрывать дорогу в ЕС для россиян, не желающих воевать, а также для тех, кто хочет учиться в ФРГ. Облегченный визовый режим для граждан РФ начал действовать в Евросоюзе в 2007 году. Стоимость виз для россиян тогда была снижена, сокращен был также список документов для некоторых категорий заявителей. В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме в связи с войной РФ против Украины.

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В Одессе, оставшейся без света из-за аварии на подстанции, подключены к электроснабжению объекты критической инфраструктуры, сообщил на брифинге глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. При этом он отметил, что для остальных потребителей подача электроэнергии будет существенно ограничена как минимум 4 и 5 февраля.

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В связи с аварией, которая произошла утром на одном из энергетических объектов "Укрэнерго", в Одессе и области без электроснабжения остаются почти полмиллиона абонентов, сообщил глава военной администрации региона Максим Марченко. "Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать прогнозы по завершению ремонта пока рано", - написал он в Telegram-канале , отметив, что "задействованы все службы и средства" для ликвидации аварии и подачи электроэнергии к потребителям. По словам Марченко, теплоснабжение, водоснабжение и канализация в Одессе работают в штатном режиме.

Президент Украины и британский премьер обсудили военную помощь Киеву

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Как сообщила канцелярия британского премьера, Сунак указал Зеленскому на сосредоточенность Лондона на том, чтобы военная техника Великобритании как можно быстрее достигла линии фронта. Оба лидера согласны, что со стороны международных партнеров крайне важно ускорить оказание помощи Украине, говорится в сообщении.

Зеленский в свою очередь заявил, что обсудил c Сунаком "дальнейшее расширение возможностей украинской армии". "Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских играх 2024 года", - написал глава украинского государства в Twitter. Он также поблагодарил премьер-министра за старт обучения экипажей ВСУ на танках Challenger 2.

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В ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море пока не получено доказательств того, что они были произведены российской стороной. "На данный момент это не доказуемо", - указал генеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, расследование продолжается. Франк рассказал, что сотрудники Федеральной прокуратуры Германии при поддержке двух исследовательских судов получили пробы воды и почвы в местах взрывов, произошедших в сентябре 2022 года в датской и шведской экономических зонах в Балтийском море, а также образцы поврежденных трубопроводов и тщательно задокументировали состояние мест происшествия. "В настоящее время мы проводим судебную экспертизу всего этого. Швеция и Дания проводят свои собственные расследования, но мы поддерживаем контакт с ними", - отметил генпрокурор.

++17.40++

Франция приняла около 100 тысяч беженцев из Украины, рассказала официальный представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVi. По ее словам, во французских школах учатся 12 тысяч украинских детей, которые "очень хорошо приняты французским населением".

++17.10++

Украина вправе освобождать аннексированный Россией Крым с применением "любых инструментов", заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на комментарии заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. "Угрозы официальных лиц России об "ударах возмездия" - это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле России", - написал Подоляк в Twitter, призвав "всегда игнорировать Медведева".

Замглавы Совбеза РФ в опубликованном несколькими часами ранее интервью исключил возможность переговоров с Киевом при ударах Украины по российским объектам в Крыму и заявил, что в такой ситуации со стороны РФ "будут только удары возмездия" по Украине.

Премьер Шмыгаль поручил завезти в обесточенную Одессу генераторы

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную США. Кроме того, МИД было дано задание обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций. "Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание - в частности критической инфраструктуры - невозможно", - написал глава украинского правительства в Telegram-канале .

Вся Одесса и часть Одесской области 4 февраля остались без электричества из-за аварии на одной из подстанций "Укрэнерго". Что послужило причиной аварии не сообщается, ранее в соцсетях появились видеокадры возгорания, произошедшего предположительно на подстанции Усатово под Одессой. По словам Шмыгаля, подстанция, на которой произошла авария, была неоднократно повреждена в результате российских атак.

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Танковые экипажи Вооруженных сил Украины на этой неделе быстро освоили управление танками Challenger 2, сообщило министерство обороны Великобритании. "Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - говорится в сообщении в Twitter.

Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

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Совет Европейского Союза официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Предельная цена для продуктов высокой переработки, в частности дизельного топлива, керосина и бензина, составит 100 долларов за баррель, а для менее дорогостоящих нефтепродуктов, например мазута, - 45 долларов за баррель, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС. Ограничение, посредством которого Евросоюз надеется сократить источники финансирования Россией войны в Украине, вступает в силу 5 февраля. Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были закуплены и погружены раньше этого срока, предусмотрен переходный период в 55 дней. Кроме того, Совет ЕС с середины марта намерен вернуться к пересмотру потолка цен на российскую сырую нефть, и в дальнейшем это планируется делать каждые два месяца.

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Петер Франк (фото из архива) Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Генеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank) высказался за проведение международного уголовного расследования войны России против Украины. "Будь то Международный уголовный суд или специальный трибунал, в конечном счете решает международное сообщество", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag. По словам Франка, мировое сообщество хочет привлечь к ответственности государственных лидеров, а именно "тех, кто принял политическое решение начать войну, и людей, которые реализуют это решение на самом высоком военном уровне". "На мой взгляд, это говорит о необходимости проработки на международном уровне", - подчеркнул он.

В марте 2022 года генпрокурор инициировал так называемое структурное расследование, на основании которого затем можно будет возбудить уголовные дела в отношении конкретных обвиняемых. На первом этапе речь идет о сборе и документировании как можно большого числа доказательств. По словам Франка, у Федеральной прокуратуры Германии уже есть сотни свидетельств совершенных в Украине военных преступлений. "Мы адаптируем фокус нашего расследования в каждом конкретном случае к развитию ситуации в Украине", - сказал он. В настоящее время, например, основное внимание сосредоточено на массовых убийствах в Буче или атаках на украинскую гражданскую инфраструктуру.

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Россия продолжает действия по "интеграции" оккупированных районов Украины, но они вряд ли повлияют на ход войны, считает британская разведка. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, отмечается, что Россия официально включила оккупированные территории Украины в Южный военный округ для создания "самостоятельных группировок войск". По данным разведки, этот шаг показывает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать оккупированные районы в долгосрочную стратегическую позицию. "Однако это вряд ли окажет непосредственное влияние на кампанию - в настоящее время Россия разворачивает силы изо всех российских военных округов, которыми командует специальный развернутый штаб", - говорится в сводке.

Премьер Португалии объявил об отправке танков Leopard Украине

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Португалия направит в Украину боевые танки Leopard 2, сообщил премьер-министр Антониу Кошта, не уточнив количество. По словам Кошты, его страна ведет переговоры с Германией о приобретении запчастей, необходимых для ремонта ряда неработоспособных танков, находящихся на вооружении Португалии. "В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность отправить некоторые из наших танков, - сказал он португальскому информагентству Lusa. - Я знаю, сколько танков будет (передано Украине - Ред.), но об этом будет объявлено в надлежащее время".

Хроника событий 4 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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