Франция и Италия решили передать Киеву систему ПВО Mamba

На 346-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 4 февраля (время московское).

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В Бахмуте во время оказания помощи гражданскому населению погиб 33-летний американский волонтер Пит Рид, основатель группы по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine (GRM). "Пит был основой GRM, занимая должность председателя правления в течение 4 лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время оказания помощи", - говорится в сообщении группы в Instagram. О гибели Пита Рида сообщила также и организация Global Outreach Doctors , миссию которой в Украине он возглавлял.

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Вслед за Курской и Брянской областями и аннексированным Крымом в граничащей с Украиной Белгородской области России также бессрочно продлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Об этом белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил после того, как ночью в поселке Борисовка вспыхнул сильный пожар, предположительно на нефтебазе. "Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности, - заявил Гладков. - Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным".

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В течение 2022 года по меньшей мере 13 турецких фирм поставили России товары, необходимые для ее военных целей, на десятки миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal , ссылаясь на исследование данных о торговле. Речь идет о поставках, в частности, пластмассы, резиновых изделий, техники, электроники, запчастей и транспортных средств, которые в прошлом году по меньшей мере 13 турецких фирм сделали на общую сумму не менее 18,5 млн долларов. По данным издания, получателями этих товаров выступали как минимум 10 российских компаний, на которые США наложили санкции из-за войны в Украине.

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Франция и Италия приняли решение передать Киеву систему ПВО средней дальности SAMP/T-Mamba весной текущего года. Об этом написал в Twitter министр обороны Франции Себастьян Лекорню, отметив, что это совместное решение с его итальянским коллегой Гвидо Крозетто, о чем они срочно сообщили главе Минобороны Украины Алексею Резникову.

Лекарню отметил, что комплекс SAMP/T-Mamba позволит защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от российских атак.

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Российские чиновники продолжают внедрять информационную операцию о том, что война в Украине является прямой угрозой российской безопасности с помощью законодательных манипуляций: они используют продление режима "желтого" уровня террористической угрозы для усиления правоохранительных мер с целью подавления "внутреннего инакомыслия", частично для представления войны в Украине как непосредственно угрожающей внутренней безопасности России, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку российских действий в Украине, полагают в Институте изучения войны (ISW).

В традиционном аналитическом обзоре военные эксперты отмечают, что, продолжая кампанию против оппозиционных голосов в России, президент Владимир Путин, вероятно, стремится подавить оппозиционные издания, которые прямо выступают против режима или его целей, в том числе и тех, которые имеют антивоенную позицию. В то же время Путин предоставляет платформу для националистических военных блогеров, в том числе критически настроенных, которые поддерживают войну и режим в Кремле, но позволяют себе критиковать этот режим "за плохое выполнение военных целей, которые они считают недостаточными", указывают аналитики ISW .

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За прошедшие сутки российские войска нанесли по украинской территории 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, что привело к жертвам среди гражданского населения; кроме того, произведено более 90 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. В утренней оперативной сводке указывается, что противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, украинские силы отбили атаки в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброво Луганской области и Верхнекаменское, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Украинское командование информирует, что авиация Сил обороны нанесла за сутки 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, уничтожив 4 БпЛА противника типа "Орлан-10". Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Также Генштаб отмечает, что противник начал мероприятия по эвакуации населения с оккупированных территорий. "По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборационистов с семьями в Троицком районе Луганской области", - указывается в сводке.

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Соединенные Штаты с 00.01 (07.01 мск) 5 февраля введут потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Минфина США, подписала глава ведомства Джанет Йеллен. Потолок в 100 долларов за баррель устанавливается на нефтепродукты, торгующиеся по цене выше сырой нефти, в 45 долларов - на более дешевые.

Бежавший в Норвегию экс-вагнеровец Медведев будет допрошен полицией

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Андрей Медведев, экс-вагнеровец, бежавший в Норвегию Фото: Janis Laizans/REUTERS

Бывший командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, бежавший из России в Норвегию, будет допрошен местной полицией. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Осло, Медведев изъявил желание помочь в привлечении к ответственности подозреваемых в военных преступлениях вагнеровцев в Украине и передал "некоторые цифровые материалы". При этом подчеркивается, что Медведев не обязан давать показания в связи с войной в Украине, поскольку подозревается лишь в незаконном пересечении государственной границы.

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Штурмовые бригады в составе формируемой МВД Украины "Гвардии наступления" будут задействованы в ходе контрнаступательных операций ВСУ. Об этом "24-му каналу" рассказал военный эксперт , генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, подразделения будут заниматься исключительно деоккупацией украинских территорий.

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В поселке Борисовка в граничащей с Украиной Белгородской области России в ночь на 4 февраля вспыхнул сильный пожар. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные Telegram-каналы, в городе горит нефтебаза, огнем задело Борисовский завод металлоконструкций, пламя поднималось на высоту до 50 метров. Губернатор области Вячеслав Гладков утверждает, что пожар возник в результате обстрела украинской армии и "снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода".

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Зампредседателя Европарламента Катарина Барлей (Katarina Barley) считает, что Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она станет членом Евросоюза. Эта страна, по словам немецкого политика, должна соответствовать тем же критериям, что и другие кандидаты. "Мы будем всячески поддерживать Украину, особенно - финансово и экономически", - заявила она в эфире общественно-правового телеканала ARD, отметив, что президент Владимир Зеленский также в курсе, что вступление в ЕС "не может случиться завтра".

Украине передадут конфискованные активы российского олигарха Малофеева

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США передадут Украине конфискованные активы российского олигарха Константина Малофеева, включенного в санкционный список. Как сообщает телекомпания CNN, об этом во время встречи с украинским генпрокурором Андреем Костиным объявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Согласно информации CNN, речь идет об активах на сумму 5,4 млн долларов. Ранее сообщалось о решении суда в Нью-Йорке, разрешившего прокуратуре конфисковать эти активы.

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Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении по итогам дня сообщил, что во время саммита ЕС - Украина в Киеве была поддержана его "формула мира". "Это конкретные десять пунктов, реализация которых точно позволит восстановить нашу территориальную целостность и безопасность не только Украины, но и всей Европы, и международный правопорядок. То есть восстановить все то, что разрушает агрессия России, - заявил Зеленский. - Сегодня ЕС официально поддержал украинскую "формулу мира". Это зафиксировано в итоговом заявлении саммита. И мы договорились о конкретной помощи со стороны ЕС в реализации нашей формулы мира". Украинский лидер назвал это весомым дипломатическим достижением Киева.

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Министерство обороны США обнародовало детали значительного пакета помощи Киеву в сфере безопасности. Так, 425 млн долларов (393 млн евро) направляются в рамках сокращения собственных запасов вооружений США для обеспечения ВС Украины, еще 1,75 млрд долларов (1,62 млрд евро) - по линии инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), обеспечивающей поддержку украинским вооруженным силам, а также надзор за ее предоставлением. С августа 2021 года США 31 раз (включая нынешний) прибегали к механизму сокращения своих запасов оружия. С начала правления администрации Джо Байдена Вашингтон выделил 30 млрд долларов (27,7 млрд евро) на оказание помощи Украине в сфере безопасности, напомнили в Пентагоне.

"Большая семерка" определилась с пределом цен на нефтепродукты из России

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Группа семи (G7) промышленно развитых стран и Австралия достигли соглашения о предельных ценах на российские нефтепродукты - после аналогичного заявления ЕС. Об этом говорится в заявлении группы. Согласованная цена составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки, к примеру - дизельного топлива, и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов - например, мазута. Политика направлена на то, чтобы "не дать России нажиться на ее агрессивной войне против Украины" и поддержать стабильность на энергетических рынках, следует из заявления.

Хроника событий 3 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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