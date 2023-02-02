Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев

На 345-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 3 февраля (время московское).

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Утром 3 февраля, незадолго до начала саммита Украина-ЕС в Киеве, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта воздушных тревог. Вероятно, это связано с активностью тактической авиации РФ в Беларуси. По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в 10.05 с аэродрома Мачулищи взлетел российский разведывательный самолет А-50У. Впоследствии, в 10.24 и 10.44, в небо поднялись российские истребители МиГ-31К, являющиеся потенциальными носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В Киев прибыл глава Евросовета Шарль Мишель

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Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите ЕС-Украина. Об этом он сообщил в Twitter, отметив, что будет присутствовать на саммите вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем."Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом шагу вашего пути в ЕС", - написал Мишель.

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Глава комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) считает вступление Украины в ЕС в ближайшие два года нереалистичным; он склоняется к сроку в 5-6 лет. "Трудно себе представить вступление страны, где идет война", - заявил политик от партии "зеленых" в эфире телеканала ARD. Кроме того, по его словам, Киев сначала должен будет выполнить определенные требования для вступления в ЕС, например, касающиеся борьбы с коррупцией или верховенства закона. Однако процесс принятия Украины, по мнению Хофрайтер не должен слишком затянуться, потому что это может демотивировать людей. В то же время, по его словам, приложить усилия должна не только Украина - в ЕС также необходимы реформы для приема новых стран.

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Решение американского суда открывает путь для возможного использования конфискованных средств российских олигархов для восстановления Украины. Суд в Нью-Йорке разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву. Прокуратура утверждает, что Малофеев пытался в обход санкций перевести денежные средства своему партнеру.

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По мнению главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса, ближайшие полгода станут решающими для исхода войны в Украине. Бернс считает, что президент России Владимир Путин "делает ставку на то, что политическая усталость охватит весь Запад". "Мы должны стряхнуть высокомерие с Путина и дать ему понять, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но и с каждым месяцем все сильнее рискует потерять ту территорию, которую он ранее незаконно отторг", - заявил директор ЦРУ, выступая в университете Джорджтауна в Вашингтоне.

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Российские войска ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь в Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук . По его словам, пострадавших нет, территория обстрела обследуется. За сутки в Никопольском районе из-за угрозы артиллерийского обстрела воздушная тревога длилась более 12 часов.

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Российский президент вновь переоценил потенциал российской армии, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW). В очередном отчете аналитики указывают на отсутствие каких-либо доказательств того, что российские вооруженные силы восстановили достаточную боевую мощь. В ISW считают, что ВС РФ не способны нанести поражение ВСУ на востоке Украины и оккупировать более 11 300 кв. км территории Донецкой области до марта, то есть выполнить приказ Путина. Новая крупная наступательная операция, ожидаемая до апреля 2023 года, завершится, скорее всего, преждевременно, еще до того, как будет достигнуто существенное оперативное воздействие.

NYT: РФ потеряла в Украине почти 200 тысяч человек убитыми и ранеными

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Число потерь российских войск в Украине убитыми и ранеными приближается к 200 тысячам, что является ярким показателем того, насколько неудачно прошло вторжение президента Владимира Путина, пишет The New York Times , ссылаясь на данные официальных лиц США и других западных стран. По словам американских чиновников, ежедневно сотни российских военнослужащих погибают или получают ранения в боях за Бахмут, который Москва рассматривает как ключ к захвату всего восточного Донбасса.

Занимающиеся Россией аналитики полагают, что гибель людей вряд ли станет сдерживающим фактором для военных целей президента РФ Владимира Путина, пишет газета. Издание приводит мнение американских чиновников о том, что Путин может пойти на сотни тысяч жертв в Украине, хотя более высокие цифры могут сократить его политическую поддержку.

Украинские потери также трудно установить, учитывая нежелание Киева раскрывать их, указывает The New York Times, отмечая, что, по данным западных официальных лиц, в Бахмуте ежедневно получают ранения и погибают сотни украинских военнослужащих.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки войска РФ нанесли по Украине 4 ракетных удара, 2 из них - по гражданской инфраструктуре Краматорска. В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что также российские силы также нанесли 5 авиационных ударов и совершили свыше 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей. От ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Украинское командование информирует, что неприятель не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения российских сил, говорится в утренней сводке украинского Генштаба.

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С нового учебного года студенты российских вузов будут изучать обновленный курс истории России, концепцию которого окончательно утвердило Минобрнауки РФ. Как сообщает российское издание "Коммерсант", новая программа охватывает период от Древней Руси до современной России и заканчивается вторжением российских войск на территорию Украины. Подчеркивается, что министерство таким образом надеется "воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории России".

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США уже в пятницу, 3 января, возможно, объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщает CNN , пакет будет включать 500 млн долларов в виде оружия и снаряжения непосредственно из резервов США и около 1,7 млрд долларов в виде поставок военных подрядчиков в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). По данным CNN, ссылающегося на источник в Вашингтоне, в Украину будут поставлены, в частности, управляемые ракеты дальностью действия 150 км, боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также необходимое оборудование для ракетного комплекса Patriot.

Süddeutsche Zeitung: Берлин намерен поставить Киеву еще и танки Leopard 1

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Боевой танк бундесвера Leopard 1 A4 Фото: Tobias Kleinschmidt/dpa/picture alliance

Правительство ФРГ намерено одобрить передачу Украине боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов, сообщает в пятницу газета Süddeutsche Zeitung (SZ). Официально передача этих танков Киеву, однако, еще не одобрена, подчеркивает агентство dpa со ссылкой на источник в правительственных кругах. Немецкие компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft могут уже в ближайшее время подготовить для отправки в Украину десятки танков Leopard 1, однако, указывает SZ, до сих пор не решены проблемы с закупкой боеприпасов. На прошлой неделе Берлин принял решение о поставке Украине 14 основных боевых танков Leopard 2 со складов бундесвера.

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Германия приложит все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО. Об этом вечером в четверг, 2 февраля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием, - подчеркнул он на встрече с гостями мероприятия "Гражданский диалог" в Марбурге. - Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло".

По словам Шольца, во время встречи с Путиным в Москве до войны он заверял российского лидера, что прием Украины в НАТО не будет стоять на повестке дня еще 30, 40 лет. Однако для Путина переговоры Киева и Брюсселя были лишь "предлогом для давно задуманного плана силового расширения территории России", полагает Шольц.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой очередной пакет санкций в отношении России, а также дальнейшую военную поддержку со стороны Евросоюза страны, подвергшейся российскому нападению. "Победа Украины станет победой наших общих ценностей", - написал Боррель на своей странице в Twitter.

Число жертв российского ракетного удара по жилому дому в Краматорске выросло до четырех

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Под завалами жилого дома в Краматорске, который поздним вечером 1 января подвергся ракетному удару россиян, нашли тело погибшей женщины, сообщил городской голова Александр Гончаренко. Число жертв выросло до четырех.

В течение двух последних дней в Краматорске от атак российских войск разрушено 51 многоэтажное жилое здание, написал ранее в соцсети Гончаренко . По его словам, в результате ракетных ударов также 14 человек ранены, еще 13 человек обратились за амбулаторной помощью. Разрушениям подверглись многоэтажки (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы, говорится в сообщении.

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Согласно опросу института Infratest dimap, судьба украинцев беспокоит жителей Германии больше, чем возможное ухудшение собственного экономического положения. В частности, тревогу за жизнь украинцев в условиях войны испытывают 82% опрошенных. Ухудшения экономической ситуации в Германии вследствие войны опасаются 68%. Эта доля по сравнению с апрельским 2022 года опросом снизилась на 12 процентных пунктов.

Две трети жителей ФРГ считают, что Россия - в случае, если ей удастся покорить Украину, - способна напасть и на другие европейские страны. В то же время на 3 процентных пункта до 59% выросла доля тех, кто опасается прямого втягивания Германии в боевые действия.

Владимир Зеленский: Стратегический проигрыш России очевиден

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Российские войска в Украине сейчас находятся в "специфической стадии": "когда стратегический проигрыш России уже ясен", но тактически имеется ресурс для попыток наступательных действий. Такую оценку ситуации высказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам . По словам украинского лидера, "враг должен выйти из этой своей стадии гораздо более ослабленным, чем предполагает для себя в худших сценариях".

Хроника событий 2 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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