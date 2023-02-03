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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с гражданами в Марбурге
Олаф Шольц на встрече с гражданами в МарбургеФото: Nadine Weigel/Dpa/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Шольц: Будем избегать эскалации, ведущей к войне РФ и НАТО

Александра Иванова
4 ч. назад

На встрече с гражданами в Марбурге канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории России".

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Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в четверг, 2 февраля, во время встречи с гостями мероприятия "Гражданский диалог" в Марбурге. "Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием, - добавил глава германского правительства. - Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло".

Ранее в тот же день, 2 февраля, президент России Владимир Путин, комментируя во время памятных мероприятий по случаю 80-летия Сталинградской битвы решение Берлина поставить Украине боевые танки Leopard 2 и разрешить подобные поставки другим странам, сказал: "Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится". "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", - заявил Путин.

Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил журналистам, что имел в виду президент РФ: "У России глубокий потенциал. По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО".

Опасения немцев по поводу возможного расширения войны

1 февраля немецкие телеканалы RTL и ntv обнародовали данные опроса, проведенного по их заказу социологическим институтом Forsa. 72% его участников выразили беспокойство, что война в Украине может распространиться за ее территорию.

Многие респонденты опасаются также ухудшения в связи с войной экономических условий в Германии (62%) или финансового положения собственной семьи (40%). 34 процента участников опроса боятся, что Германия также может подвергнуться вторжению со стороны России.

В то же время согласно опросу института Infratest dimap, судьба страны, подвергшейся агрессии, беспокоит жителей Германии больше, чем возможное ухудшение собственного экономического положения. В частности, тревогу за жизнь украинцев в условиях войны испытывают 82% опрошенных, а ухудшения экономической ситуации в ФРГ вследствие войны опасаются 68%. Причем эта доля по сравнению с апрельским 2022 года опросом снизилась на 12 процентных пунктов.

Как пишет корреспондент газеты FAZ, присутствовавший во время общения Олафа Шольца с гражданами в Марбурге, опасения по поводу возможного расширения театра военных действий в Украине и приближения его к границам Германии играли важную роль и во время этого мероприятия. "Впервые аплодисменты прозвучали в зале, когда один мужчина спросил, не лучше было бы "пытаться начать разговор с Россией" вместо того, чтобы продолжать поставлять оружие (Украине. - Ред.)", -  пишет журналист.

"Дипломатия - я большой ее сторонник, - цитирует репортер ответ Шольца. - Именно поэтому я один из очень немногих, кто то и дело разговаривает с Путиным по телефону". Но пока Россия не выведет свои войска из Украины, оказание поддержки подвергшейся нападению стране является правильным решением, добавил канцлер ФРГ, после чего в зале также прозвучали аплодисменты.

Канцлер ФРГ Шольц о расширении НАТО на восток

Комментируя замечание одного из слушателей о том, что Россию якобы "спровоцировало" на вторжение в Украину расширение НАТО на восток, Шольц эту мысль опроверг. НАТО является оборонительным союзом, а в связи с российским вторжением в Украинцу "не нужно притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом", подчеркнул канцлер ФРГ.

По его словам, во время встречи с Путиным в Москве до войны он заверял российского лидера, что прием Украины в НАТО "еще 30, 40 лет не будет стоять на повестке дня". Однако для Путина переговоры между Киевом и Брюсселем были лишь "предлогом для давно задуманного плана силового расширения территории России", полагает Шольц.

Между тем пользователи соцсетей, комментируя высказывания Путина в Волгограде, напоминают, что танки Leopard были разработаны и приняты на вооружение бундесвером в середине 1960-х годов. Соответственно, во время Второй мировой войны угрожать России они никак не могли.

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