Опрос: Немцев больше тревожит судьба украинцев, чем своя

Новое социологическое исследование немецкого института Infratest dimap почти целиком посвящено войне РФ против Украины. Что думают немцы о поставках танков Киеву, угрозах для Германии, вступлении Украины в ЕС и НАТО?

Социологический институт Infratest dimap регулярно проводит опросы общественного мнения в Германии по заказу первого канала телевидения ФРГ (ARD). Опрос, результаты которого были обнародованы вечером в четверг, 2 февраля, был почти полностью посвящен отношению немцев к развязанной Россией войне против Украины и ее последствиям для самой Германии.

Оказалось, что жителей ФРГ больше беспокоит судьба украинцев, чем возможное ухудшение собственного экономического положения.

Немцы перестали паниковать

Так, тревогу за жизнь украинцев в условиях войны испытывают 82% опрошенных. А вот ухудшения экономической ситуации в Германии вследствие войны, а значит, и своей собственной, опасаются 68%.

Примечательно, что эта доля стала на 12 процентных пунктов меньше, чем она была в апреле, когда многие в Германии паниковали из-за угрозы остаться без российских энергоносителей. Очевидно, что принятые правительством канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) экстренные меры по снижению энергетической зависимости Германии от России отчасти развеяли экономические опасения немцев.

Олаф Шольц на запуске нового терминала по приему СПГ Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Практически не изменилась доля опрошенных, считающих, что Россия способна напасть и на другие европейские страны в том случае, если ей удастся покорить Украину. Такой точки зрения придерживаются 60% немцев. Следствием же недавнего решения правительства ФРГ отправить в помощь Украине немецкие танки Leopard 2 стало, по всей видимости, увеличение по сравнению с октябрем прошлого года на 3 процентных пункта до 59% доли тех, кто опасается прямого втягивания Германии в боевые действия.

Поставки танков Киеву - правильное решение

Кстати, о танках и прочей военной помощи Украине. Относительное большинство (44%) считают поставки немецких вооружений Киеву уместными, 15% - недостаточными, 35% - чрезмерными. При этом доля называющих ошибочным решение о поставках немецких танков (39%) существенно меньше, чем его одобряющих (52%).

Большинство немцев поддерживают отправку танков Leopard 2 Украине Фото: Alexander Koerner/Getty Images

Особенно много противников такого шага среди сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 80%. Среди входящих в правящую коалицию либералов их тоже больше, но ненамного - 53% против 43%. Зато "зеленые" вице-канцлера и главы МИД ФРГ подавляющим большинством "за" - 86% против 10%.

АдГ - единственная из представленных в бундестаге партий - воздерживается от однозначного осуждения российской агрессии против Украины. Партия была учреждена ровно 10 лет назад - 6 февраля 2013 года. Тот факт, что правые популисты с пониманием относятся к действиям Кремля, положительно оценивают только 16% опрошенных немцев.

Но и общий курс правительства Шольца в том, что касается войны России против Украины, большинство оценивают, скорее, критически (59%). Удовлетворены им только 36%. Причем, критически в этом отношении настроены не только сторонники оппозиционных партий, но и значительное большинство избирателей либеральной СвДП - 62% против 33%.

Многие в Германии (58%) считают, в частности, что немецкое правительство не предпринимает достаточных дипломатических усилий, направленных на поиск политического урегулирования военного конфликта. В то же время три четверти опрошенных называют введенные против России санкции правильными или даже выступают за их расширение.

Немцы за вступление Украины в ЕС и НАТО

Тема интеграции Украины в структуры НАТО и Евросоюза возникла задолго до начала широкомасштабной агрессии России против этой страны 24 февраля 2022 года. Но сейчас эта тема приобрела особую актуальность.

В Киеве начинается саммит ЕС - Украина: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

В марте 2014 года около половины немцев поддерживали долгосрочную перспективу присоединения Украины к ЕС. Сейчас их 58%, доля скептиков составляет 31%, а шесть лет назад была на уровне 40%. По потенциальному членству Украины в НАТО ситуация была иной. В 2014 году доля противников была существенно выше (60% против 30%).

Теперь сторонников присоединения Украины к Североатлантическому альянсу стало больше (51%), чем выступающих против (39%). Возможно, сказалось растущее понимание того обстоятельства, что защищенные натовским принципом коллективной обороны страны меньше рискуют стать жертвой российской агрессии.

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