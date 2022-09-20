Представители АдГ в Донбассе, или "Полезные идиоты" Кремля

Несколько представителей немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" поехали в Россию и хотят побывать в оккупированном Донбассе. В руководстве партии этому отнюдь не рады.

Российские СМИ не преминули посмаковать эту новость под такими, в частности, заголовками: "Немецкие депутаты намерены посетить Россию и Донбасс", "Немецкие депутаты посетят Россию и Донбасс". Некоторые издания честно добавили, что речь идет о представителях партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а в глубине текста пояснили, что это депутаты не бундестага, а земельного уровня. А на телеканале "Царьград" придумали даже такой заголовок: "Германия отправляет делегацию в Россию и Донбасс: немецкие депутаты хотят лично все увидеть". Но что же на самом деле?

Поездка - сюрприз для руководства партии

Пять представителей правопопулистской партии АдГ и в самом деле отправились в Россию, в том числе три депутата земельных парламентов: Кристиан Блекс (Christian Blex) из Северного Рейна - Вестфалии, а также Даниэль Вальд (Daniel Wald) и зампредседателя земельной организаци АдГ Ханс-Томас Тильшнайдер (Hans-Thomas Tillschneider) из Саксонии-Анхальта.

Правление АдГ, избранное на съезде партии в июне 2022 года Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Никто эту "делегацию", как сообщает "Царьград", в Россию и Донбасс не отправлял. Более того, о поездке однопартийцев не были осведомлены даже в руководстве партии. Для правления АдГ это стало большим сюрпризом.

На заседании вечером 19 сентября было принято решение потребовать от путешественников "всеобъемлюще раскрыть" все детали, касающиеся организации и проведения их поездки. А впредь - "заранее согласовывать с федеральным правлением всю коммуникацию, касающуюся каких бы то ни было поездок". Решение было принято десятью голосами "за" при одном "воздержавшемся" и одном "против".

А зампредседателя АдГ Петер Бёрингер (Peter Boehringer) счел необходимым посетовать на имеющуюся у него крайне скупую информацию о поездке и добавить, что осуществляется она не по заданию руководства партии. И по его сведениям, депутатов бундестага от АдГ в составе группы нет.

На пути в "Потемкинскую деревню"

Сами участники поездки объясняют свои мотивы недоверием к тому, как освещают войну в Украине респектабельные немецкие СМИ, желанием составить собственное представление о положении дел и гуманитарной ситуации в Донбассе.

При этом их вовсе не смущает, что по украинским законам, поездки из России на подконтрольные Москве территории, включая аннексированный РФ Крым, считаются нарушением государственной границы, а нарушители вносятся в список невъездных в Украину лиц.

Такую разрушенную украинскую деревню немецким гостям вряд ли покажут Фото: Pavlo Gonchar/ZUMA Wire/imago images

Аналитики американского исследовательского центра Robert Lansing Institute, в свою очередь, указывают на то, что в условиях военного времени поездки на оккупированные территории Донбасса без участия российских военных и спецслужб в их подготовке и проведении едва ли возможны.

Скорее всего, немецких популистов будут использовать как "полезных идиотов": отправят самолетом в Ростов-на-Дону, потом отвезут в оккупированный РФ Донбасс, покажут раздачу местным жителям гуманитарной помощи и представят "доказательства" безграничной благодарности "денацификаторам" жителей захваченных российской армией деревень. А потом они обо всем этом расскажут своим землякам в Германии.

"Международные наблюдатели" на непризнанных выборах

Кремль уже давно привечает немецких правых популистов, принимает их по высшему разряду. В декабре 2020 года делегация АдГ удостоилась аудиенции у министра иностранных дел Лаврова. Ту делегацию возглавлял, кстати, Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), ставший позднее лидером партии.

Представители АдГ вообще были частыми гостями в России. Ездили, например, на президентские выборы в 2018 году, чтобы затем дать интервью российским СМИ и заверить аудиторию в полном отсутствии на них каких бы то ни было нарушений.

Ульрих Эме Фото: picture-alliance/Flashpic/J. Krick

А депутат бундестага от АдГ Ульрих Эме (Ulrich Oehme) выступил даже в роли "международного наблюдателя" на тех выборах в Крыму, хвалил их организацию, хотя Евросоюз и ОБСЕ отказались отправлять на голосование на аннексированном полуострове своих наблюдателей и не признали его итоги. Примечательно, что расходы на четырехдневное пребывание Ульриха Эме в Крыму взял на себя комитет Госдумы по международным делам.

Бывал в 2018 году в аннексированном Крыму вместе со своими коллегами по фракции в ландтаге Северного Рейна - Вестфалии и Кристиан Блекс. А чуть позднее депутаты бундестага от АдГ ездили на аннексированный полуостров на экономический форум. Их коллега из берлинского сената Гуннар Линдеман (Gunnar Lindemann) четыре года назад дважды ездил в самопровозглашенную "ДНР", называл одного из лидеров сепаратистов "настоящим военным героем", выступал в роли "международного наблюдателя" - ценителя "открытого и демократического" волеизъявления местных избирателей.

Личный самолет для правых популистов

Ульрих Эме - очевидно далеко не единственный представитель АдГ, за которого платила принимающая сторона.

На таком самолете вернулись из Москвы три представителя АдГ Фото: Getty Images/AFP/F. Coffrini

В 2017 году много шума наделала история с частным самолетом, который зафрахтовала и оплатила Госдума, чтобы отправить домой задержавшихся в Москве трех представителей партии, которая в то время еще даже не имела своих депутатов в бундестаге. Тот фрахт, по подсчетам немецких СМИ, обошелся примерно в 25 с половиной тысяч евро.

Впрочем, 25 тысяч - ерунда по сравнению с 300 миллионами долларов, которые по сведениям источников CNN, AP и The Washington Post Россия потратила на подкуп политиков и политических партий в разных странах Запада.

Друзей России в Германии резко поубавилось

После начала войны России против Украины друзей Кремля в Германии заметно поубавилось. Если до 24 февраля России симпатизировали, требовали отмены западных санкций и посткоммунисты из Левой партии, и правые популисты из АдГ, то после этой даты открытую российскую агрессию, как противоречащую международному праву, - пусть и с различной степенью жесткости - осудили все парламентские партии ФРГ.

Сара Вагенкнехт Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Примечательны в этом отношении два события. В Левой партии несколько дней назад разразился острый кризис после несогласованного выступления в бундестаге в прошлом сопредседательницы партии и лидера фракции Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), обвинившей правительство Германии в развязывании экономической войны против России.

А в "Альтернативе для Германии" решили приструнить собственного лидера, поставив под сомнение соответствие Тино Хрупаллы занимаемой должности. Произошло это в ответ на его выступление на внеочередном заседании бундестага после начала российской агрессии, когда Хрупалла заявил, что "в эти дни нашей целью не могут быть поиски лишь одного виновного", и призвал "не забывать о вкладе России для Германии и Европы". В знак протеста из АдГ вышли несколько сот человек.

Тино Хрупалла и Алис Вайдель Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Позднее лидер правых популистов счел необходимым однозначно заявить, что "мы, разумеется, осуждаем эту войну", а сам он - "не марионетка Путина". А теперь Хрупалла раскритиковал и своих однопартийцев, решивших съездить в Россию и в оккупированный ею Донбасс. "Мы не одобряем эту поездку. Все это было под нашим радаром", - заявил он во вторник, 20 сентября. А сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) добавила, что речь идет о "частной поездке", которая не отражает позицию партии.

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