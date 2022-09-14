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Московский Кремль (фото из архива)Фото: picture alliance/blickwinkel/McPHOTO
ПолитикаСША

США: РФ потратила $300 млн на подкуп иностранных политиков

Даниил Сотников
1 ч. назад

В попытке повлиять на выборы по всему миру Россия потратила не менее 300 млн долларов на подкуп различных политических сил в десятках стран, утверждают собеседники CNN, AP и WP из администрации президента США.

https://www.dw.com/ru/razvedka-ssa-rf-potratila-300-mln-dollarov-na-podkup-inostrannyh-politikov/a-63111659

Начиная с 2014 года Россия перевела иностранным политическим партиям и кандидатам в более чем двух десятках стран не менее 300 млн долларов США в попытке повлиять на политические события за рубежом, сообщают во вторник, 13 сентября, газета The Washington Post (WP), агентство AP и телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации президента США и данные разведки Соединенных Штатов.

В числе государств, в которых была выявлена ​​подобная активность Кремля, источники CNN и AP назвали Албанию,  Боснию и Черногорию. Собеседник WP добавляет к этому перечню Мадагаскар и не исключает аналогичной деятельности в Эквадоре, а также рассказывает об одной из азиатских стран, не называя ее, в которой, по данным разведки, российский посол передал кандидату в президенты миллионы долларов наличными.

Счета посольств РФ и контроль со стороны ФСБ

По словам представителей спецслужб, связанные с Кремлем силы также использовали подставные компании, аналитические центры и другие средства, чтобы влиять на политические события, иногда в интересах крайне правых групп. Деньги передавались как наличными, так и в виде криптовалюты, причем порой для этого использовались счета российских посольств. Всплеск подобного тайного финансирования пришелся на 2014 год, утверждает разведка.

Политическое финансирование иногда контролировалось российскими правительственными чиновниками и законодателями или велось через ФСБ, указывает WP. В финансовых схемах были также замешаны предприниматель и создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и Александр Бабаков. Именно так зовут зампредседателя Госдумы РФ, которому в США в 2022 году были предъявлены обвинения в заговоре с целью оказать влияние на американскую политику.

Госдепартамент США предупредил посольства в более чем 100 странах

Госдепартамент США уведомил о выводах разведки американские дипмиссии в более чем 100 странах, отмечает WP. В переданных отчетах содержится информация о деятельности России и описываются шаги, которые США и их союзники могут предпринять для противодействия Кремлю.

"В ближайшие месяцы Россия может все больше полагаться на свой инструментарий тайного влияния, включая тайное политическое финансирование, в Центральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии в попытке подорвать эффективность международных санкций и сохранить свое влияние в странах этих регионов на фоне продолжающейся войны в Украине", - предупредили в Госдепе.

"Проливая свет на тайное финансирование Россией политиков и ее попытки подорвать демократические процессы, мы обращаем внимание этих иностранных партий и кандидатов на то, что, если они будут втайне принимать российские деньги, мы можем и будем их разоблачать", - подчеркнул представитель американской разведки.

Обзор разведки не касался попыток российского влияния в США, но высокопоставленный чиновник в беседе с WP указал, что этот вопрос "остается серьезной проблемой", требующей дальнейшей работы по защите политической системы Соединенных Штатов. "Нет никаких сомнений в том, что у нас тоже есть эта уязвимость", - признался собеседник газеты.

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