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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден (фото из архива)Фото: Jonathan Ernst/REUTERS
ПолитикаСША

Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы

Екатерина Венкина
23 мин. назад

Попытки несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов, а также распространение пропаганды могут представлять угрозу для нацбезопасности США, заявили в Белом доме.

https://www.dw.com/ru/bajden-prodlil-rezim-cs-izza-ugrozy-inostrannogo-vmesatelstva-v-vybory/a-63051883

Президент США Джо Байден продлил на один год действие режима национальной чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы или подрыва общественного доверия к ним. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Способность лиц, находящихся "по большей или в значительной части" за пределами США, вмешиваться в голосование, в том числе посредством "несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и избирательных кампаний или скрытого распространения пропаганды и дезинформации", продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу для нацбезопасности и внешней политики Соединенных Штатов, указали в Белом доме.

Режим ЧС продлен в преддверии промежуточных выборов

Несмотря на отсутствие доказательств того, что какая-либо иностранная держава изменила итоги или результаты подсчета голосов, - распространение цифровых и интернет-коммуникаций в последние годы увеличило масштаб и интенсивность угрозы иностранного вмешательства, считают в Вашингтоне.

Ранее в Вашингтоне обвиняли российскую сторону в попытках оказать влияние на избирательный процесс в США. Москва постоянно отвергала подобные обвинения.

Уведомление о продлении режима ЧС, изначально введенного 12 сентября 2018 года, будет опубликовано в Федеральном регистре и передано в Конгресс США. Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября.

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