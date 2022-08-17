Президент США Байден подписал многомиллиардный пакет по защите климата

Президент США Джо Байден во вторник, 16 августа, подписал законопроект, предполагающий существенные инвестиции в защиту климата, обеспечение энергетической безопасности страны и поддержку инициатив в области здравоохранения. Как констатировало агентство AP, шаг направлен, в частности, на укрепление позиций Демократической партии среди избирателей менее чем за три месяца до промежуточных выборов 8 ноября.

Речь идет о самых значительных федеральных инвестициях в истории в борьбу с изменением климата - на эти цели в течение чуть более чем десяти лет будут выделены 375 млрд долларов (368,7 млрд евро). Кроме того, для участников американской федеральной программы оказания медицинской помощи пожилым людям Medicare устанавливается верхняя граница личных трат на рецептурные лекарства, она закреплена на уровне в 2000 долларов (1966 евро). Новые меры также помогут 13 миллионам граждан США покрыть медицинское страхование за счет продления субсидий, предоставленных во время пандемии COVID-19.

На инициативы в области здравоохранения, в частности на обеспечение более низких цен на лекарства, выделяют 64 млрд долларов (62,9 млрд евро).

Средства привлекут за счет увеличение налога на корпорации

Необходимые средства в бюджет привлекут посредством новых налогов на крупные компании и увеличения сборов с богатых физических и юридических лиц.

На церемонии подписания документа Байден раскритиковал его слабую поддержку со стороны членов Республиканской партии. "В этот исторический момент демократы встали на сторону американского народа, а все до единого республиканцы в Конгрессе руководствовались своими особыми интересами в ходе голосования", - заявил он.

Голосование по партийной линии

Голоса в Палате представителей Конгресса США при принятии законопроекта 12 августа распределились по партийной линии (пакет инициатив поддержали 220 демократов, против проголосовали 207 республиканцев).

До этого в Сенате Конгресса США законопроект был одобрен с перевесом всего в один голос (51-50), решающей оказалась позиция вице-президента, демократа Камалы Харрис.

Члены Демократической партии надеются, что законопроект поможет им сохранить места в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах. Между тем аналитики прогнозируют, что республиканцам в ноябре удастся получить большинство в Сенате и Палате представителей.

Меры по снижению инфляции в Соединенных Штатах

Власти США полагают, что обозначенные в законе меры с течением времени позволят снизить инфляцию в стране.

Байден обещал провести крупные реформы полтора года назад при своем вступлении в должность, однако до сих пор не мог их в полной мере реализовать.

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