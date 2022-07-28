Бывшие республиканцы и демократы в США создают третью крупную партию

Исторически сложившаяся двухпартийная система в США может быть изменена созданием третьей крупной политической партии. Несколько десятков видных республиканцев и демократов в четверг, 28 июля, объявят об основании новой партии под названием "Вперед" ("Forward"), сообщили ее учредители агентству Reuters.

По их словам, новая политическая сила пока не имеет конкретной повестки, но планирует утвердиться как центристская партия. "Как мы собираемся решать крупные проблемы, стоящие перед Америкой? Ни влево, ни вправо. Вперед", - сообщили политики. Основными пунктами партийной программы являются "возрождение справедливой, процветающей экономики", а также "больше возможностей выбора для американцев, больше доверия к функционирующему правительству и больше возможностей заявить о своем мнении о нашем будущем", отмечает Reuters.

Новая партия намерена добиться регистрации во всех штатах до конца 2024 года

Партия базируется на объединении трех организаций. Первая из них - движение Renew America Movement, созданное в 2021 году бывшими республиканцами из администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-ст., Джорджа Буша-мл. и Дональда Трампа. Вторым участником является первоначальная партия "Вперед" (Forward Party) бывшего демократического кандидата в президенты США Эндрю Янга. Кроме того, в новой политической силе участвует движение Serve America Movement - группа бывших республиканцев, демократов и независимых политиков вокруг бывшего конгрессмена-республиканца Дэвида Джолли.

Учредители новой партии намерены до конца 2023 года добиться ее регистрации и предоставления доступа к выборам в 30 штатах, а к концу 2024 года - во всех 50 штатах.

Двухпартийная система с середины XIX века

С середины XIX века в политической жизни США имеют значение фактически лишь две крупные партии - Демократическая и Республиканская, остальным политическим силам удается значительно повлиять на ход политической жизни только в немногих случаях. Один из них произошел в 2000 году, когда Ральф Нейдер участвовал в президентских выборах в качестве кандидата Партии "зеленых" и получил 3 млн голосов (2,74%). Считается, что отданные за него голоса помогли победить кандидату республиканцев Джорджу Бушу, отняв их у демократа Альберта Гора.

Между тем проведенный в 2021 году опрос института Gallup свидетельствует о том, что рекордное число - около двух третей - американцев считают необходимым наличие третьей крупной партии в стране.

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