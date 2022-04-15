 В США зампреда Госдумы РФ Бабакова обвиняют в сговоре с целью влияния на политику | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.04.2022

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Мир

В США зампреда Госдумы РФ Бабакова обвиняют в сговоре с целью влияния на политику

В Вашингтоне находящихся под санкциями зампредседателя Госдумы Бабакова и двух его помощников обвиняют в попытках реализовывать враждебные политические замыслы России.

Александр Бабаков

Александр Бабаков

Власти США предъявили заместителю председателя российской Госдумы Александру Бабакову обвинения в заговоре с целью оказать влияние на американскую политику. Министерство юстиции в Вашингтоне сообщило в четверг, 14 апреля, что обвинения выдвинуты также против двух помощников Бабакова - Александра Воробьева и Михаила Плисюка.

"Российский законодатель Александр Бабаков и двое его сотрудников спланировали тайную российскую пропагандистскую кампанию в США с целью реализовывать враждебные политические замыслы России против Украины и других стран, включая США", - приводятся в пресс-релизе Минюста слова прокурора Дэмиана Уильямса.

Планировали действовать как агенты

По данным ведомства, находящиеся под санкциями Бабаков, Воробьев и Плисюк планировали действовать в Соединенных Штатах в качестве "незарегистрированных агентов России", нарушать американские санкции и совершить мошеннические действия с визами.

По словам помощника генпрокурора США Мэтью Олсена, в обвинительном заключении указывается, что трое обвиняемых пытались получить доступ к выборным представителям властей США. В частности, в 2012 - 2017 годах они контактировали с членами Конгресса США, руководили "сетью дезинформации" для продвижения интересов России и вели работу по ослаблению партнерства США с европейскими союзниками.

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