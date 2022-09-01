"Беспредел и нарушения": HRW о фильтрационных лагерях РФ

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад под названием "У нас не было выбора. Фильтрация и военные преступления, насильственное переселение украинских гражданских лиц в Россию". В документе идет речь о беспределе и нарушениях международного гуманитарного права, которые происходят в оккупированных Россией регионах Украины и так называемых "фильтрационных" лагерях. HRW опросила 117 человек, большая часть из которых была вынуждена пройти так называемый процесс "фильтрации", организованный российскими спецслужбами и сепаратистами на востоке Украины.

HRW o "системе фильтрации"

С того момента, как российская армия весной смогла занять Мариуполь, тысячи людей, которые бежали от войны, удерживались российской стороной - многие в течение нескольких дней, говорится в докладе. Часть из них подвергается многочасовым допросам до сих пор. Их россияне проводят для того, чтобы выявить и "отфильтровать" в потоке беженцев военнослужащих ВСУ или лиц, связанных с ними, пишут авторы доклада.

Во время этого процесса сотрудники спецслужб РФ собирают биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, делают фотографии. Копируют все данные из смартфонов беженцев, их личные текстовые сообщения, проверяют аккаунты в соцсетях - посты и комментарии, говорится в докладе HRW. Свидетели, которые не знакомы друг с другом и не встречались во время депортации, независимо друг от друга подтверждают место нахождения таких фильтрационных лагерей и сведения о процессе "фильтрации", что указывает на высокий уровень достоверности данных.

HRW: "У них не было выбора"

Разговоры со свидетелями сотрудники HRW вели частично по телефону, частично лично в период с 22 марта по 28 июня. Некоторые из беженцев после того, как оказались в России, затем переехали в Норвегию, Германию и другие западные страны. 78 опрошенных смогли во время боевых действий в Мариуполе, минуя множество российских блокпостов, бежать на территорию Запорожской области, не оккупированную российскими войсками. Но многим было отказано в выезде.

Власти в Киеве исходят из того, что 1,2 млн украинских граждан были вывезены в Россию - одни насильно, другие "добровольно", но лишь потому, что у них не было выбора, говорится в отчете HRW. Многим беженцам и сегодня приходится проходить процесс "фильтрации", который является нарушением Женевской конвенции по правам человека.

"Перемещение людей без их согласия на оккупированные Россией территории Украины и дальше в Россию необходимо немедленно прекратить, - говорит сотрудник HRW, один из авторов доклада, Белкис Уилл. - Российские госструктуры и международные организации должны сделать все, чтобы помочь тем, кого вывезли в Россию против их воли и кто хочет вернуться домой, безопасно осуществить это желание". HRW до публикации доклада обратилась к российской стороне за комментариями, но не получила ответ.

"Мы чувствовали себя заложниками"

Одна из опрошенных HRW, гражданка Украины из Мелекино Донецкой области рассказала, как она в середине апреля вместе с со своим мужем пешком выбиралась из своего села. Они добрались до поселка Мангуш Донецкой области, где их задержала "народная милиция" самопровозглашенной "ДНР". В течение 10 дней они должны были каждый день отвечать на вопросы сотрудников спецслужб. "В принципе, нужно целый день стоять в очереди на допрос, а вечером, когда начинается комендантский час, возвращаться в то место, куда тебя поселили. На следующий день все повторяется", - цитирует женщину в своем докладе HRW.

Мужчина из Мариуполя рассказал правозащитникам, как его вместе с другими жителями города две недели держали в сельской школе, где были чудовищные санитарные условия, до того как начали проводить допросы. "Мы чувствовали себя заложниками", - вспоминает он.

Тех, кто не прошел процедуру "фильтрации" - очевидно, из-за связей с украинскими военными или с националистическими группами - отправляли в тюрьмы на подконтрольные России территории, к ним относилась и колония в Еленовке. 29 июля там в результате взрыва были убиты, как минимум, 50 украинских пленных, говорится в докладе HRW. Других перевозили в тюрьму "Изоляция", которая с начала боев в 2014 году существует в промзоне Донецка. По данным HRW, на оккупированных РФ территориях Украины находятся 15 таких лагерей и тюрем для украинских пленных.

Россия создала, как минимум, 21 фильтрационный лагерь

Опубликованный отчет HRW - лишь один из многих документов, подтверждающих создание Россией лагерей и "фильтрационной" системы. В конце августа свой анализ опубликовал американский Йельский университет . Иначе, чем авторы доклады HRW, аналитики Йеля публикуют данные о российских тюрьмах и лагерях для украинских пленных на оккупированной территории Донецкой области, ссылаясь на данные в открытых источниках, снимки со спутников, сообщения в соцсетях, новости и видео. По этим данным американские аналитики делают вывод о существовании, как минимум, 21 лагеря.

Они разделяют все учреждения российской фильтрационнной системы на 4 категории. Места, где происходит "регистрация", места, где обязаны жить беженцы, пока не пройдут процедуру "фильтрации", центры, где проводятся повторные допросы, и сами лагеря заключения, в которых содержатся пленные украинцы. "В некоторых отдельных случаях люди, которые вышли оттуда, рассказывают о применении электрошока, экстремальных условиях изоляции, физическом насилии, пытках".

Кроме того, существуют доказательства, что эта система была создана за несколько недель до начала вторжения РФ в Украину и была значительно расширена для того, чтобы проводить "фильтрацию" граждан после оккупации российскими военными в апреле Мариуполя.

О многих украинских беженцах нет данных

О многих украинцах, которые оказались в таких тюрьмах, ничего не известно. По данным Международной комиссии по поиску пропавших без вести людей (ICMP) в Гааге, украинская полиция зарегистрировала по всей стране около 32 тысяч пропавших без вести, из них 14 500 на сегодняшний день не найдены. Из-за продолжающихся боев реальные цифры могут быть намного выше.

Неправительственная организация ICMP была основана в 90-е годы для поиска и идентификации пропавших без вести во время войны в бывшей Югославии - и прежде всего для идентификации останков примерно 8 тысяч мужчин в Сребренице. В течение последующих 25 лет останки десятков тысяч человек, погибших во время войны в Югославии, были извлечены из массовых захоронений и благодаря проведению генетической экспертизы переданы родственникам. "Мы стараемся помочь Украине", - говорит теперь генеральный директор организации ICMP Катрин Бомбергер.

Но речь также идет о том, чтобы привлечь к ответственности виновных в чудовищных злодеяниях. Когда стало известно о совершенных в Буче военных преступлениях, эксперты Университета в Йеле стали рассматривать российскую систему фильтрационных лагерей с точки зрения преступлений против человечности. В итоге на многочисленных снимках со спутников рядом, как минимум, с двумя лагерями для украинcких пленных на востоке и юге Украины были замечены предположительно массовые захоронения.

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