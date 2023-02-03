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Константин Малофеев (фото из архива)
Константин Малофеев (фото из архива)Фото: ZDF/Dmitry Rudakov
ПолитикаСША

Суд в США разрешил конфисковать у Малофеева 5,4 млн долларов

Евгений Жуков
23 мин. назад

Решение суда открывает путь для возможного использования конфискованных средств на восстановление Украины. Прокуратура утверждает, что Малофеев пытался в обход санкций перевести денежные средства своему партнеру.

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Суд в Нью-Йорке разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву, передает Reuters в четверг, 2 февраля.

Прокуратура добивалась ареста средств Малофеева на счете в денверском Sunflower Bank, которые, по утверждению ведомства, он пытался перевести своему деловому партнеру в нарушение санкций, введенных против него в 2014 году. Поскольку бизнесмен не оспорил требование о конфискации, прокуроры заявили в четверг, что эти средства должны быть конфискованы.

Агентство Reuters  отмечает, что решение судьи окружного суда Пола Гардефа в федеральном суде Манхэттена стало первым постановлением о конфискации активов российского олигарха с тех пор, как в 2022 году американское министерство юстиции создало целевую межведомственную группу KleptoCapture, обеспечивающую соблюдение санкций, введенных США и их союзниками в ответ на вторжение России в Украину.

Решение суда открывает путь для возможного использования конфискованных средств на восстановление разрушенной войной Украины.

Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев считается одним из прямых виновников войны в Украине как важный источник финансирования сепаратистов в Крыму и Донбассе начиная с 2014 года.

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