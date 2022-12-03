Суд: Политик АдГ фон Шторх поддерживала связи с Малофеевым

Суд в Гамбурге установил, что зампред фракции АдГ в бундестаге поддерживала контакты с российским олигархом Малофеевым, называвшим себя "православным монархистом".

Заместитель лидера парламентской группы "Союз-90"/"зеленые" в германском бундестаге Андреас Аудреч (Andreas Audretsch) выиграл судебный процесс против заместителя председателя фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch) по делу о ее контактах с российским олигархом Константином Малофеевым. Вердикт вынес Ганзейский высший земельный суд Гамбурга, пишет в субботу, 3 декабря, издание Der Tagesspiegel, уточняя, что решение носит юридически обязывающий характер.

Таким образом суд подтвердил предыдущий приговор в пользу Аудреча, вынесенный региональным судом Гамбурга 4 октября. Адвокат фон Шторх подавал на него апелляцию.

Малофеев называл себя "православным монархистом", видит РФ "правопреемницей Российской Империи", которой, по его мнению, только российский президент Владимир Путин может помочь "возродиться".

Аудречу не придется отказываться от своих слов

В интервью порталу n-tv Андреас Аудреч объяснил, что фон Шторх поддерживала контакты с РФ по линии семьи, через "аристократические связи", и, среди прочего, - с Малофеевым, "который организовывал и финансировал протесты", - такие как акции ультраконсервативной организации "Demo für alle" ("Демонстрация для всех"), высказывавшей гомофобные идеи. Фон Шторх добивалась, чтобы Аудреч отказался от этих слов.

Как пишет Der Tagesspiegel, суд установил, что Малофеев перечислил 75 тысяч евро платформе CitizenGo. Среди ее бенефициаров было, в частности, объединение "Demo für alle".

В США Малофееву предъявили обвинения

В апреле министерство юстиции США предъявило российскому олигарху, основателю телеканала "Царьград" Константину Малофееву обвинение в обходе санкций, введенных против него Вашингтоном после российского вторжения в Украину в 2014 году.

По словам главы Минюста Меррика Гарланда, его ведомство "идентифицировало Малофеева как одного из основных источников финансирования сепаратистов в Крыму и так называемой "Донецкой народной республике" и ввело против него санкции, однако Малофеев попытался уклониться от них, используя сообщников, чтобы "тайно приобретать медиа-компании в Европе и управлять ими".

В рамках следственных действий были конфискованы миллионы долларов, лежавшие на счете в одном из американских банков. Эти деньги, по словам главы Минюста, являются средствами, полученными в результате нарушения Малофеевым санкционного режима.

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