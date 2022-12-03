  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Беатрис фон Шторх
Беатрис фон Шторх (фото из архива)Фото: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images
ПолитикаГермания

Суд: Политик АдГ фон Шторх поддерживала связи с Малофеевым

Екатерина Венкина
6 мин. назад

Суд в Гамбурге установил, что зампред фракции АдГ в бундестаге поддерживала контакты с российским олигархом Малофеевым, называвшим себя "православным монархистом".

https://p.dw.com/p/4KRIx

Заместитель лидера парламентской группы "Союз-90"/"зеленые" в германском бундестаге Андреас Аудреч (Andreas Audretsch) выиграл судебный процесс против заместителя председателя фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch) по делу о ее контактах с российским олигархом Константином Малофеевым. Вердикт вынес Ганзейский высший земельный суд Гамбурга, пишет в субботу, 3 декабря, издание Der Tagesspiegel, уточняя, что решение носит юридически обязывающий характер.

Таким образом суд подтвердил предыдущий приговор в пользу Аудреча, вынесенный региональным судом Гамбурга 4 октября. Адвокат фон Шторх подавал на него апелляцию.

Малофеев называл себя "православным монархистом", видит РФ "правопреемницей Российской Империи", которой, по его мнению, только российский президент Владимир Путин может помочь "возродиться".

Аудречу не придется отказываться от своих слов

В интервью порталу n-tv Андреас Аудреч объяснил, что фон Шторх поддерживала контакты с РФ по линии семьи, через "аристократические связи", и, среди прочего, - с Малофеевым, "который организовывал и финансировал протесты", - такие как акции ультраконсервативной организации "Demo für alle" ("Демонстрация для всех"), высказывавшей гомофобные идеи. Фон Шторх добивалась, чтобы Аудреч отказался от этих слов.

Как пишет Der Tagesspiegel, суд установил, что Малофеев перечислил 75 тысяч евро платформе CitizenGo. Среди ее бенефициаров было, в частности, объединение "Demo für alle".

В США Малофееву предъявили обвинения

В апреле министерство юстиции США предъявило российскому олигарху, основателю телеканала "Царьград"  Константину Малофееву обвинение в обходе санкций, введенных против него Вашингтоном после российского вторжения в Украину в 2014 году.

По словам главы Минюста Меррика Гарланда, его ведомство "идентифицировало Малофеева как одного из основных источников финансирования сепаратистов в Крыму и так называемой "Донецкой народной республике" и ввело против него санкции, однако Малофеев попытался уклониться от них, используя сообщников, чтобы "тайно приобретать медиа-компании в Европе и управлять ими".

В рамках следственных действий были конфискованы миллионы долларов, лежавшие на счете в одном из американских банков. Эти деньги, по словам главы Минюста, являются средствами, полученными в результате нарушения Малофеевым санкционного режима.

Смотрите также:

Митинг АдГ в Берлине против роста цен

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке

Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке

26 октября состоялось первое заседание нового бундестага в Берлине. Сколько теперь женщин, мигрантов и молодежи в парламенте Германии, и сколько депутатов с измененным полом?
Политика26 октября 2021 г.03:37 мин.
external

Почему правые популисты сильны на востоке ФРГ: в Саксонии у АдГ - 1 место на выборах в бундестаг

Почему правые популисты сильны на востоке ФРГ: в Саксонии у АдГ - 1 место на выборах в бундестаг

На выборах в германский бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла часть голосов. Однако в федеральной земле Тюрингия она заняла первое место. Сильнейшей партия стала и в Саксонии. В Герлице АдГ заручилась поддержкой трети избирателей. При этом на западе Германии результаты у правых популистов весьма скромные. Так в чем же секрет успеха правых популистов на востоке ФРГ?
Политика4 октября 2021 г.03:02 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Полиция в Лондоне

В Лондоне задержали "богатого российского бизнесмена"

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Украинские войска в Херсонской области

282-й день войны: ЕС установит потолок цен на нефть из РФ

282-й день войны: ЕС установит потолок цен на нефть из РФ

Политика21 ч. назад
В Киеве уже выпал снег

Украина готовится к суровой зиме на фоне войны

Украина готовится к суровой зиме на фоне войны

Политика24 ч. назад8 фото
Чернокожая сварщица в немецкой мастерской

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Миграция2 декабря 2022 г.
Одна из акций сторонников Светланы Тихановской в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Политика2 декабря 2022 г.
Двухглавый орел на воротах у входа на территорию МВД РФ

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Политика2 декабря 2022 г.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Запад готовит переговоры с Путиным? DW Шоу

Запад готовит переговоры с Путиным? DW Шоу

Политика2 декабря 2022 г.60:20 мин.
На главную страницу