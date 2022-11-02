Опрос: в Германии выросло влияние российской пропаганды

По результатам опроса Cemas, почти каждый пятый житель ФРГ верит, что "Путин борется против мировой закулисы". В апреле этот показатель составлял 12 процентов.

Согласно репрезентативному опросу Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas), в Германии за прошедшие месяцы значительно возросли показатели поддержки российских конспирологических нарративов о войне РФ против Украины. Около 18 процентов опрошенных согласились с утверждением, что российский президент Владимир Путин "борется против мировой элиты, которая дергает за нити в закулисье", сообщает в среду, 2 ноября, немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении результаты опроса. По результатам предыдущего опроса в апреле этот показатель еще составлял 12 процентов.

Кроме того, 12 процентов респондентов верят еще одному известному утверждению российской пропаганды о том, что "Украина вместе с США управляет секретными биолабораториями по производству биологического оружия". В апреле с этим заявлением российских официальных лиц, не подтвержденным никакими доказательствами, соглашались лишь 7 процентов опрошенных.

По данным Cemas, в показателях влияния российской пропаганды имеются существенные различия между западными и восточными землями ФРГ. На востоке Германии каждый третий согласился с утверждением о "вынужденном решении России начать войну после долгих провокаций со стороны НАТО", на западе Германии этот показатель составил 16 процентов. 14 процентов опрошенных на территории бывшей ГДР при этом уверены, что война в Украине служит лишь тому, чтобы отвлечь внимание от пандемии, в западной Германии с этим согласны 7 процентов.

Российской пропаганде верят в основном избиратели АдГ и Левой партии

Особенно высока поддержка прокремлевских и конспирологических утверждений среди избирателей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Почти половина из них согласилась с утверждениями российской пропаганды о том, что Украина якобы является частью России и что РФ была вынуждена начать войну из-за провокаций НАТО, указывается далее. Кроме того, авторы исследования выявили высокую поддержку пророссийской пропаганды среди сторонников Левой партии.

Комментируя результаты опроса, глава Cemas Пиа Ламберти (Pia Lamberty) указала на значительно выросшее с апреля распространение теорий заговора и утверждений российской пропаганды. "Кризисы последних месяцев могут стать идеальной питательной средой для теорий заговора, которые подпитываются и подкрепляются как правыми экстремистами, так и Россией", - отметила она.

Репрезентативный опрос Cemas был проведен 3-11 октября среди 2228 человек.

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