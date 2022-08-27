Российская пропаганда в арабском мире: в чем причины успеха?

Финансируемые Россией СМИ, а также сомнительные каналы и аккаунты в соцетях, распространяют на арабском языке пропагандистскую информацию о войне в Украине. И с немалым успехом. Почему?

"Уважаемый господин Медведев, каждая российская победа дает нам надежду". Это отрывок из открытого письма иракских военизированных формирований экс-президенту России, ныне зампредседателю Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Россия - это "меч возмездия, несущий справедливость всем людям, пострадавшим от самопровозглашенных хозяев мира, - отмечается в письме, опубликованном в иракском Telegram-канале Sabereen News, у которого около четверти миллиона подписчиков. - Большая часть мира ждет безоговорочной победы России (в войне в Украине. - Ред.)".

Sabereen News - канал иракских вооруженных подразделений, связанных с Ираном. Они традиционно были антиамерикански настроенными, особенно после убийства иранского генерала Касема Сулеймани (глава спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции. - Ред.) в Багдаде в январе 2020 года в результате целенаправленного удара ВВС США.

На Западе большинство людей знают о российских дезинформационных кампаниях, отмечает историк Надя Овейдат в анализе для Вашингтонского института ближневосточной политики. "Чего они не осознают, так это того, что существует не менее опасная пропагандистская кампания на арабском языке, направленная на искажение общественного восприятия войны России против Украины", - добавляет Овейдат.

Целенаправленные ложные сообщения

Пророссийские фейковые новости на арабском языке охватывают широкий круг тем на Ближнем Востоке. Например, существует множество ложных сообщений о президенте Украины Владимире Зеленском. Согласно одному из них, Зеленский якобы бежал из страны. Помимо этого Россия явным образом позиционирует себя как сторону, защищающую гражданских лиц в зоне боевых действий или пытается убедить арабскую общественность в том, что США и ЕС несут ответственность за глобальный кризис на рынке пшеницы. Пропаганда, считают наблюдатели, продолжает вращаться вокруг ключевого утверждения: Москва не несет ответственности за применение военной силы в Украине.

Владимир Зеленский Фото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/picture alliance

Судя по всему, некоторые из этих сообщений исходили от финансируемых российскими властями СМИ, таких как RT, которые также выходят на арабском языке. RT в 2017 году по требованию Минюста США зарегистрировался в Соединенных Штатах в качестве "иностранного агента". В марте 2022-го страны-члены ЕС проголосовали за лишение RT всех лицензий на местное вещание за "систематическое манипулирование информацией и за дезинформацию". Однако материалы RT на арабском языке по-прежнему широко доступны.

Точные данные о популярности RT среди арабоязычной аудитории СМИ получить сложно. Тем не менее телеканал RT Arabic является одним из самых популярных в регионе и давно известен на уровне Al Jazeera, Al Arabia и Sky News Arabia. RT Arabic иногда оказывается значительно более успешным, чем западные медиакомпании с их арабоязычным контентом.

Привлекательные русские женщины и фейковые аккаунты

Именно в последние несколько месяцев RT Arabic работал лучше, чем западные телеканалы, говорит Мустафа Айяд, директор отдела Африки, Ближнего Востока и Азии Института стратегического диалога (ISD). Эта находящаяся в Лондоне исследовательская организация отслеживает и анализирует экстремистский контент в Сети.

RT Arabic часто цитируется другими медиа в авторитарных государствах, такими как сирийское агенство SANA и Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN), сообщил Айяд DW. По его мнению, для Москвы гораздо более важными, чем СМИ, явно связанные с властями РФ, являются аккаунты в Facebook и онлайн-публикации, создающие пророссийские настроения.

"Дружественная Кремлю медийная сеть на арабском языке представляет собой смесь официальных госСМИ, а также медиакомпаний, имеющих имя, - поясняет Айяд. - Следует обратить внимание не только на государственные информагентства, но и на многочисленные страницы в Facebook, которые делятся контентом от RT и Sputnik, его повторно используют и переименовывают. Такое дальнейшее распространение существует исключительно в соцсетях. Они играют важную роль в продвижении прокремлевского контента".

В ходе своего исследования ISD наткнулся на аккаунты в соцсетях, имеющие сотни тысяч подписчиков. Судя по всему, многие из них вели внешне привлекательные русские женщины, которые публиковали пророссийские пропагандистские материалы на арабском языке. Эти, по данным ISD, фейковые аккаунты и фотографии особенно ценила мужская аудитория. С тех пор, однако, большинство аккаунтов, классифицированных ISD как фейковые, были закрыты.

По словам Айяда, таким видам каналов распространения информации и ее пользователям со стороны РФ уделялось в два раза больше внимания, чем официальным СМИ. Это не в последнюю очередь относится к такой стране, как Сирия, где Россия уже много лет воюет на стороне режима Асада.

Популярные нарративы

Подобным способом продвигаемые пророссийские нарративы находят отклик у аудитории по целому ряду причин. Важную роль, например, играет то, что арабским госСМИ, связанным с отдельными правительствами и часто ими финансируемым, люди не особо доверяют. Вместо этого они полагаются на новости, публикуемые в соцсетях. Исследование, проведенное расположенным в Вашингтоне Институтом Ближнего Востока, кроме того, выявило, что российские вещатели и их аккаунты в соцсетях гораздо активнее обслуживают свою аудиторию, чем арабоязычные СМИ из самого региона, США или Европы.

Согласно результатам исследования, RT Arabic, например, постит в два-три раза больше сообщений, чем Al Jazeera или BBC. Проявляются также и другие причины. Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла установил их еще в исследовании от 2021 года, то есть до вторжения России в Украину.

Московская студия RT Arabic Фото: Misha Friedman/Getty Images

По меньшей мере уже тогда широко встречалось утверждение о том, что Россия выступает против вмешательства извне в суверенные дела государства. Оно хорошо воспринимается многими иракцами, пережившими вторжение США в их страну в 2003 году. Непохоже, чтобы война в Украине коренным образом изменила это восприятие. Лишь немногочисленные политические силы на Ближнем Востоке - вроде части сирийской оппозиции - регулярно жалуются на российское влияние в регионе. Сетования по поводу влияния США звучат чаще.

Также популярен и тезис о том, что РФ стремится к многополярному миропорядку - в противовес нынешнему, при котором, по мнению Москвы, доминируют интересы Запада. Подобные утверждения пользуются популярностью в таких государствах, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, правительства которых стремятся к большему влиянию на региональном и глобальном уровнях и вмешиваются в конфликты в Сирии и Йемене. На одном из пророссийских аккаунтов в Twitter эта тенденция была выражена следующим образом: "Не каждый хочет подчиняться приказам дяди Сэма".

Антизападные настроения в арабском мире

Нарративы российской внешней политики, по оценкам наблюдателей, нацелены на искажение реальности. Однако Дмитрий Горенбург из Центра Маршалла подчеркивает: "Общим для всех этих нарративов является то, что в них тоже есть доля правды".

Мустафа Айяд из Института стратегического диалога придерживается аналогичной точки зрения. По его выражению, Кремль использует "лицемерие и запутанность в действиях Запада" в регионе, чтобы также распространять образ предательской и двуличной природы нынешней западной поддержки Украины.

"По сути, речь идет о выражении протеста, - заявил DW Яссер Абдель Азиз, медиааналитик из Каира. - Большая часть арабской общественности убеждена в том, что западные СМИ пристрастны. В целом они считают Запад предвзятым по отношению к арабам и исламу". По оценке аналитика, существует много горечи и озлобленности, и российская пропаганда в регионе умело использует сложившуюся обстановку.

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