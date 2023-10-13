В Ливане из-за обстрела погиб оператор Reuters

Группа журналистов попала под обстрел на границе Ливана и Израиля. Об ударах в этом районе сообщали исламистское движение "Хезболлах" и ЦАХАЛ.

На юге Ливана в результате обстрелов погиб видеооператор агентства Reuters Иссам Абдалла, еще шестеро журналистов получили ранения, сообщили информагентства в пятницу, 13 октября.

"Видеограф агентства Reuters был убит во время работы на юге Ливана. Мы глубоко опечалены, узнав, что наш видеооператор Иссам Абдалла был убит. Мы срочно ищем дополнительную информацию, работаем с властями региона и поддерживаем семью и коллег Иссама", - пишет Reuters.

Агентство AFP со ссылкой на своего корреспондента уточнило, что работники СМИ попали под обстрел. В этом районе находилась группа журналистов как минимум трех различных СМИ. Ранения получили по два журналиста AFP, телекомпании Al-Jazeera со штаб-квартирой в Катаре и Reuters.

Израиль и "Хезболлах" обмениваются ударами

Вскоре после обстрела радикальное шиитское движение "Хезболлах" заявило, что "в ответ на израильские атаки на окрестности ряда южных ливанских городов" нанесло удары "по объектам Аль-Абад, Мисквам и Рами", не уточнив, где расположены эти объекты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) незадолго до гибели журналиста сообщила, что на пограничном заборе в населенном пункте Ханита произошел взрыв, нанесший ущерб стене. "В ответ силы ЦАХАЛ в настоящее время ведут артиллерийский огонь по территории Ливана", - указали израильские военные.

Информагентства не уточняют, из-за чьего обстрела погиб журналист. Телеканал Al-Jazeera заявил, что обстрел вели израильские военные.

"Хезболлах" активно поддерживает атаку радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль и грозится также напасть на Израиль.

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