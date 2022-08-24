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Выступление Владимира Зеленского перед Совбезом ООН по видеосвязи (фото из архива)
Выступление Владимира Зеленского перед Совбезом ООН по видеосвязи (фото из архива)Фото: Spencer Platt/Getty Images/AFP
КонфликтыУкраина

Зеленский в Совбезе ООН: Мир нуждается в нашей независимости

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Президент Украины подчеркнул глобальное значение борьбы его страны против российской агрессии. Весь мир зависит от нашей независимости, сказал он по видеосвязи участникам заседания Совбеза ООН.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-v-sovbeze-oon-mir-nuzdaetsa-v-nasej-nezavisimosti/a-62917567

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь в среду, 24 августа, по видеосвязи к участникам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, подчеркнул глобальное значение оборонительной борьбы его страны против российской агрессии. "Сегодня наша страна празднует День независимости, и сейчас каждый может видеть, насколько весь мир зависит от нашей независимости", - заявил он.

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал президент Украины, подчеркнув, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию против Украины.

Саммит будущего предлагается провести в Киеве

Зеленский предложил провести в следующем году в Киеве Саммит будущего под эгидой ООН. "Генсек ООН Антонио Гутерриш хочет организовать Саммит будущего в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и вновь подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно - агрессию, колониальные амбиции", - указал он.

По словам Зеленского, "было бы символично провести этот саммит в Украине, в стране, где решается, будет ли будущее вообще". "Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму. Наша независимость - это ваша безопасность", - указал украинский президент.

Ранее Россия безуспешно пыталась воспрепятствовать видеоконференции с Зеленским. Постпред РФ в ООН Василий Небензя обосновал свою позицию тем, что российская делегация "поддерживает только очное участие украинского президента в заседании Совбеза". По словам Небензи, Зеленский мог бы прилететь в Нью-Йорк на заседание Совета. 13 из 15 членов Совбеза ООН, однако, не поддержали требование России. Китай воздержался.

Гутерриш: "Абсурдная война"

Генсек ООН Гутерриш назвал печальной и трагической вехой шесть месяцев со дня российского вторжения в Украину. Выступая на внеочередном заседании Совбеза, посвященном Дню независимости Украины, Гутерриш назвал происходящее в Украине "абсурдной войной".

Особую обеспокоенность генеральный секретарь высказал по поводу ситуации на Запорожской АЭС, которую захватили российские войска и которая в последнее время часто подвергается обстрелам. "Любая дальнейшая эскалация может привести к самоуничтожению", - предупредил Гутерриш.

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