Зеленский в Совбезе ООН: Мир нуждается в нашей независимости

Президент Украины подчеркнул глобальное значение борьбы его страны против российской агрессии. Весь мир зависит от нашей независимости, сказал он по видеосвязи участникам заседания Совбеза ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь в среду, 24 августа, по видеосвязи к участникам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, подчеркнул глобальное значение оборонительной борьбы его страны против российской агрессии. "Сегодня наша страна празднует День независимости, и сейчас каждый может видеть, насколько весь мир зависит от нашей независимости", - заявил он.

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал президент Украины, подчеркнув, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию против Украины.

Саммит будущего предлагается провести в Киеве

Зеленский предложил провести в следующем году в Киеве Саммит будущего под эгидой ООН. "Генсек ООН Антонио Гутерриш хочет организовать Саммит будущего в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и вновь подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно - агрессию, колониальные амбиции", - указал он.

По словам Зеленского, "было бы символично провести этот саммит в Украине, в стране, где решается, будет ли будущее вообще". "Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму. Наша независимость - это ваша безопасность", - указал украинский президент.

Ранее Россия безуспешно пыталась воспрепятствовать видеоконференции с Зеленским. Постпред РФ в ООН Василий Небензя обосновал свою позицию тем, что российская делегация "поддерживает только очное участие украинского президента в заседании Совбеза". По словам Небензи, Зеленский мог бы прилететь в Нью-Йорк на заседание Совета. 13 из 15 членов Совбеза ООН, однако, не поддержали требование России. Китай воздержался.

Гутерриш: "Абсурдная война"

Генсек ООН Гутерриш назвал печальной и трагической вехой шесть месяцев со дня российского вторжения в Украину. Выступая на внеочередном заседании Совбеза, посвященном Дню независимости Украины, Гутерриш назвал происходящее в Украине "абсурдной войной".

Особую обеспокоенность генеральный секретарь высказал по поводу ситуации на Запорожской АЭС, которую захватили российские войска и которая в последнее время часто подвергается обстрелам. "Любая дальнейшая эскалация может привести к самоуничтожению", - предупредил Гутерриш.

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