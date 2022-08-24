ООН требует беспрепятственного доступа к Запорожской АЭС

ООН обладает необходимыми ресурсами в Украине, чтобы оказать поддержку миссии МАГАТЭ в случае ее отправки на ЗАЭС, заявила замгенсека ООН Розмари Дикарло.

Организация Объединенных Наций (ООН) вновь обратилась к Москве и Киеву с призывом дать зеленый свет для экспертной миссии на Запорожскую атомную электростанцию. "Мы снова призываем стороны предоставить миссии (Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ. - Ред.) немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к объекту", - заявила во вторник, 23 августа, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

Ситуация с безопасностью ухудшается

Подготовка к такой миссии на оккупированную Россией АЭС продолжается - и Киев, и Москва должны будут согласиться на нее, добавила Дикарло. Между тем ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается.

"К сожалению, несмотря на многочисленные призывы, вместо деэскалации мы продолжаем практически ежедневно получать сообщения о тревожных происшествиях на станции. Если такие инциденты продолжатся или усугубятся, мы можем столкнуться с катастрофой", - предостерегла Дикарло на заседании СБ ООН.

РФ и Украина продолжают обвинять друг друга в обстрелах

ООН обладает необходимыми ресурсами на Украине, чтобы оказать поддержку миссии МАГАТЭ в случае ее отправки на Запорожскую АЭС, заявила замгенсека ООН.

"Находясь в контакте с МАГАТЭ, мы, со своей стороны, рассчитали, что обладаем логистическими и иными возможностями в Украине, чтобы оказать поддержку любой следующей через Киев миссии МАГАТЭ на эту АЭС", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

При этом Россия и Украина не прекращают обвинять друг друга в обстреле атомной станции.

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