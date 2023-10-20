Фактчек DW: Фейки об ударе по больнице в Газе

Израильская и палестинская стороны обвиняют другу друга в ракетном ударе по больнице в Газе. В соцсетях курсирует масса доказательств, которые на самом деле являются фейковыми.

В соцсетях распространяется множество версий того, от чего произошел чудовищный взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе. Очевидно одно: вечером во вторник, 17 октября, на территорию больницы упала ракета или часть ее. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, в результате удара и последующего за ним пожара погибли около 500 человек. Но точное число жертв неизвестно и верифицировать их невозможно.

В соцсетях масса спекуляций на тему, кто виновен в трагедии. Среди самых распространенных вопросов: израильская армия специально нанесла удар по больнице? Это была ракета, которую выпустило движение ХАМАС, признанное ЕС и большинством стран Запада, в том числе США в Германией, террористической организацией, или боевики "Исламского джихада"? Она по ошибке попала в больницу, отклонившись от курса? Или на больницу упали обломки палестинской ракеты, перехваченной израильской стороной?

Для команды DW, проводившей фактчекинг, представляется невозможным оценить, какая из сторон права. Поэтому мы ограничимся тем, что проверим некоторые из приводимых доказательств.

Утверждение: Израильская армия нанесла удар по больнице в Газе, потому что люди, находившиеся там, из-за недостающего медицинского обеспечения все равно бы не выжили.

DW фактчек: Это ложь

В качестве "доказательства" этой версии используется скриншот поста, который якобы был опубликован в Facebook аккаунте ЦАХАЛ (армии Израиля) на арабском языке и позже был удален. Написанное в нем в переводе означает: "Из-за нехватки медицинского оборудования и медицинского персонала было решено бомбардировать баптистскую больницу в Газе и путем эвтаназии подарить им смерть".

Фейковый пост якобы от имени ХАЦАЛ Фото: X

Этот скриншот быстро распространился в различных медиа и многочисленных аккаунтах, кроме прочего - в аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) палестинского новостного агентства Quds News Network и Reddit. Его перепостили более 100 000 раз.

На самом деле ЦАХАЛ с 2011 года имеет свои аккаунты в Facebook на иврите и английском, а также на арабском языках. Все эти аккаунты помечены белой галочкой на голубом фоне, что показывает, что они действительно принадлежат Минобороны Израиля. Официальная страница ЦАХАЛ в Сети также дает ссылку на эти аккаунты.

Но Facebook-аккаунт, на котором был опубликован скриншот, не имеет такой галочки и его название отличается от официального аккаунта ЦАХАЛ. Порталу фактчекинга Check your facts , который входит в International Fact-Checking Network, пресс-секретарь ЦАХАЛ подтвердил, что этот аккаунт не принадлежит Армии обороны Израиля.

Видео как доказательства того, чья была ракета

Многочисленные пользователи соцсетей пытаются на основании различных видео понять, был ли удар по больнице результатом спланированной атаки или же ракета попала в нее по ошибке. Поскольку все произошло в темное время суток, на публикуемых роликах невозможно разглядеть, что именно взорвалось и что вызвало последовавший за этим пожар. Поэтому все, кто спекулирует на эту тему, приводят, кроме прочего, аргумент с траекторией полета ракеты.

Какие именно подобного рода видео являются аутентичными, очень сложно верифицировать. Однозначно лишь то, что размещенный ниже скриншот этого видео, которое перепостили множество раз, не может служить объяснением произошедшего во вторник.

Фейковый пост о ракетном ударе по больнице Фото: X

Утверждение: На видео, на котором якобы запечатлен удар по больнице в Газе во вторник, видна ракета, которая летит по горизонтальной дуге, прежде чем происходит взрыв. Ролик, который длится шесть секунд, транслируется с утверждением, что на нем изображено, как в больницу попадает ракета ХАМАС, изменившая свою первоначальную траекторию. Один лишь этот твит имеет более 400 000 просмотров, другой - практически идентичный - более 90 000.

Фактчек DW: Это ложь

Видео не имеет ничего общего с ударом по больнице Аль-Ахли. Оно было распространено еще в 2022 году по различным каналам в соцсетях, например в Tiktok, что мы установили путем обратного поиска изображения.

Очевидцы из Al Jazeera сразу знали, что произошло?

Катарский телеканал Al Jazeera был одним из первых, кто сообщил о трагедии в Газе. И сразу заявил, что речь идет об израильском авиаударе. При этом канал цитировал официальные источники из Газы. Западные информагентства сначала также сообщили об этом. Но лишь в более поздних сообщениях Al Jazeera, Reuters и другие передавали, что неизвестно, чья ракета попала в здание больницы, и цитировали взаимные обвинения сторон - израильской и палестинской.

Утверждение: Журналистка Al-Jazeera сообщила ложную информацию своему каналу сразу после удара, она утверждала, что узнала ракету ХАМАС Ayyash-250, которая попала в здание больницы.

Фактчек DW: Это ложь

Это утверждение появилось в соцсети X в аккаунте с именем Farida Khan с описанием "Journalist @AJEnglish, Reporting Truth from Gaza and Palestine". В ночь на среду этот аккаунт был удален. Его архивированная версия показывает, что этот профиль был создан в сентябре и спустя несколько недель распространил более 5000 постов - типичный аккаунт троллей.

Ныне удаленный аккаунт в соцсети X Фото: X

Последний твит был посвящен ракетному удару по больнице Аль-Ахли. К моменту архивации, спустя три часа после публикации, у него все еще было более 210 000 просмотров. Al Jazeera запостила вскоре опровержение в соцсети X, подчеркнув: "Этот аккаунт не имеет отношения к Al Jazeera, его взглядам и содержанию".

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