Удар по больнице в Газе: что известно и каковы последствия

В результате удара по больнице в секторе Газа погибли сотни человек, утверждает ХАМАС. Израиль и палестинские террористы возлагают ответственность друг на друга. DW о том, что известно о трагедии.

Вечером 17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар, как утверждается - ракетный. В результате, как сообщают власти Газы, погибли сотни человек. Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад", призанные ЕС, США и Германией террористическими организациями, сразу после случившегося объявили, что причиной гибели людей стал ракетный удар со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ, в свою очередь, сначала ответили, что должны проверить информацию, и лишь после проверки заверили, что не наносили ударов по больнице. По данным израильских военных, трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты террористами группировки "Исламский джихад" с территории, расположенной рядом с больницей.

Точное число погибших в результате удара по больнице неизвестно. Изначально министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, сообщило о гибели от 200 до 300 человек. По состоянию на утро 18 октября ХАМАС сообщил о гибели 500 человек. Официального подтверждения этих цифр пока нет. По заявлению министерства здравоохранения Газы, в больнице укрывались тысячи человек, вынужденно покинувших свои дома. Независимые международные наблюдатели или расследователи пока не сообщали о получении доступа к месту взрыва.

ЦАХАЛ: Удар по больнице нанес "Исламский джихад"

ЦАХАЛ отверг причастность к ракетному удару по больнице в Газе и заявил, что это сделала группировка "Исламский джихад". В армии Израиля при этом ссылались на видеосъемку момента запуска ракеты, спутниковые снимки и разведданные.

"Я могу подтвердить, что анализ оперативных систем ЦАХАЛ показал, что ракетный залп был осуществлен террористами в секторе Газа, ракеты летели в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент, когда по ней был нанесен удар. Разведданные из нескольких источников, которые у нас есть, указывают, что именно "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный ракетный запуск, поразившей больницу в секторе Газа", - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Момент запуска неисправной ракеты и ее попадания в больницу, как утверждает ЦАХАЛ, попал в эфир арабского телеканала Al Jazeera. Израильская сторона опубликовала этот фрагмент без титров. На кадрах виден запуск ракет из, как утверждается, сектора Газа. В воздухе объект взрывается, оставляя за собой яркую вспышку, после чего на земле происходит взрыв.

ЦАХАЛ также опубликовал схему зафиксированной израильским военным радаром траектории пуска ракет , которая, как утверждается, проходит над больницей. В качестве еще одного доказательства своей непричастности к трагедии ЦАХАЛ обнародовал, как было сказано, перехваченные переговоры террористов из ХАМАС, которые обсуждают неудачный пуск ракеты "Исламским джихадом" и попадание ее в больницу.

Представитель ЦАХАЛ на пресс-конференции 18 октября подчеркнул, что неисправность ракет боевиков, выпускаемых с территории Газы, - частое явление. "За время этой войны мы насчитали около 450 ракет, которые дали сбой и упали внутри Газы", - заявил представитель армии Израиля.

Кадры с места взрыва и спутниковые снимки

"Исламский джихад" отвергает все обвинения в свой адрес, цитирует заявление группировки агентство AP . Боевики обвинили Израиль в "намеренных попытках уклониться от ответственности за совершенную им жестокую резню". "Обвинения, выдвигаемые противником, необоснованны", - подчеркнул представитель террористов, добавив, что группировка "не использует религиозные места или общественные объекты, особенно больницы, в качестве военных центров или складов оружия". Каких-либо доказательств ХАМАС или "Исламский джихад" не привели.

Парковка больницы в Газе после удара по ней и пожара, 17 октября 2023 года Фото: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

В более раннем комментарии, который цитировало агентство Reuters до публикации информации ЦАХАЛ, "Исламский джихад" утверждал, что в момент взрыва "не вел никакой деятельности в районе Газы".

Утром 18 октября появились первые фотографии из больницы, сделанные при дневной свете. Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал видеосъемку госпиталя с воздуха до и после взрыва. В ЦАХАЛ подчеркнули, что на кадрах видны следы от шрапнели на крышах и пожара, начавшегося на парковке больницы. При этом на съемке с воздуха, как утверждается, не видно следов воронки, обычно остающейся после прицельного попадания ракеты. Для сравнения ЦАХАЛ опубликовал снимки подобных воронок диаметром от 7 до 19 метров.

Байден: Ответственность за удар, по всей видимости, лежит не на Израиле

Президент США Джо Байден на следующий день после удара по больнице в Газе прилетел в Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров Байден сказал, что ответственность за удар, по всей видимости, лежит не на Израиле, а на "другой команде".

"Суть в том, что я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом больницы в Газе, и, судя по тому, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, не вы. Но многие люди не уверены в этом, поэтому нам предстоит многое преодолеть", - цитирует Байдена телеканал CNN . "Весь мир должен знать: на больницу в секторе Газа напали варварские террористы, а не ЦАХАЛ", - подчеркнул Нетаньяху.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 18 октября 2023 года Фото: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

Между тем большинство арабских и ближневосточных стран однозначно возложили ответственность за удар по больнице в Газе на ЦАХАЛ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это "последним примером атак Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей". "Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в Газе", - заявил Эрдоган.

Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Марокко, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в похожих формулировках также резко "осудили израильскую атаку". Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что "преднамеренный взрыв" стал "явным нарушением международного права". Саудовская Аравия в официальном комментарии назвала удар "ужасным преступлением, совершенным израильскими оккупационными силами".

А король Иордании Абдалла II отменил запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, в котором должны были принять участие также президенты США и Египта и глава Палестинской национальной администрации.

Трагедия в Газе вызвала в арабских странах массовые протесты против США и Израиля

После того, как стало известно об ударе по больнице в секторе Газа, в Иордании, Египте, Турции, Тунисе, Сирии, Ливане и некоторых других странах начались массовые протесты около зданий посольств Израиля и США.

Столкновения с полицией на пропалестинской акции в Стамбуле, 17 октября 2023 года Фото: Emrah Gurel/AP Photo/picture alliance

В Стамбуле тысячи человек собрались на площади возле здания консульства Израиля. Собравшиеся забросали здание дипмиссии файерами, некоторые пытались прорваться на территорию консульства. Турецкая полиция для разгона протестовавших применила водометы и перцовый газ.

В столице Ливана Бейруте протестовашие пытались штурмовать посольство США, из-за чего полицейские также применили водометы и слезоточивый газ. Беспорядки начались и в Рамалле на Западном берегу реки Иордан, где палестинцы бросали в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью.

Полиция на пропалестинской акции в Берлине, 17 октября 2023 года Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

В Берлине демонстранты атаковали полицию во время пикета у Бранденбургских ворот в поддержку палестинцев, на который собралось несколько сотен человек. Еще одна несанкционированная пропалестинская акция прошла в столичном районе Нойкёльн.

Мировое сообщество призвало к расследованию удара по больнице

Мировые лидеры резко осудили удар по больнице. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал его нарушением международного права. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал "без промедления" открыть гуманитарный коридор в сектор Газа и "пролить весь свет" на обстоятельства этого удара. Генсек ООН Антониу Гутерриш после слушившейся трагедии призвал к незамедлительному прекращению огня на Ближнем Востоке.

"Я шокирован изображениями, которые мы получаем после взрыва в больнице в секторе Газа. Невинные люди ранены и убиты. Наши сердца с семьями погибших. Важно, чтобы обстоятельства произошедшего были четко установлены", - говорится в написанном по-арабски сообщении в официальном аккаунте канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в соцети Х.

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