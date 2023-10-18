Президент США Джо Байден прилетел в Израиль

В Израиль с визитом солидарности прибыл президент США Джо Байден. Его самолет приземлился в среду, 18 октября, в Тель-Авиве. Визит Байдена проходит на фоне еще большего усиления напряженности в конфликте Израиля и террористической группировки ХАМАС, произошедшего после мощного удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в котором палестинская и израильская сторона обвиняют друг друга. Байдена встретил в аэропорту премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Оба политика в окружении охраны провели короткую беседу на взлетной полосе в условиях усиленных мер безопасности, после чего их кортежи отправились в отель, в котором состоятся переговоры, отмечает агентство AFP. В районе гостиницы тоже действуют беспрецедентные меры безопасности, ее охраняют сотни вооруженных полицейских и военнослужащих.

Джо Байден намерен лично заверить Израиль в непрекращающейся поддержке США. Кроме того, речь пойдет о предоставлении гуманитарной помощи жителям сектора Газа и предотвращении еще более широкого военного конфликта в регионе. Байден стал вторым западным лидером, приехавшим в Израиль после атак ХАМАС и начала ответной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Накануне с визитом солидарности эту страну посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Байден отменил визит в Иорданию

Израиль станет единственной страной, которую американский президент посетит в рамках поездки на Ближний Восток. Ранее стало известно, что Джо Байден отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с королем Абдаллой II, сообщение об этом поступило на фоне удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Байден отменил визит в Иорданию после консультаций с королем Иордании Абдаллой II и "в свете дней траура", объявленных главой Палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом, который должен был присутствовать на встрече вместе с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в эфире иорданского телеканала Al-Mamlaka заявил, что встреча короля Абдаллы II и президента США будет возможна лишь в том случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении войны и "этих массовых убийств". Армия обороны Израиля возложила ответственность за удар по больничному комплексу в секторе Газана палестинскую группировку "Исламский джихад", сославшись на результаты проведенного расследования. Террористическое движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, утверждает, что удар по больнице был нанесен Израилем. В результате удара по больнице 17 октября погибли, как заявляет палестинская сторона, несколько сотен человек. После этого в Иордании и на палестинских территориях начались беспорядки.

Смотрите также: