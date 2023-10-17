Шольц в Израиле заявил о безграничной солидарности немцев

Немецкий канцлер стал первым главой иностранного правительства, прилетевшим в Израиль после атаки ХАМАС и начала израильской ответной операции. Он напомнил об ответственности ФРГ по обеспечению существования Израиля.

В ходе визита в Израиль канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о безграничной солидарности немецкого народа со страной, пострадавшей от масштабной атаки террористической группировки ХАМАС. "Безопасность Израиля и его граждан - это одна из основополагающих государственных доктрин Германии", - заявил он во вторник, 17 октября, после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Шольц напомнил, что немецкая миссия отстаивать существование и безопасность Государства Израиль проистекает из Холокоста. Правительство ФРГ действует в соответствии с этим принципом при поддержке всех партий бундестага, подчеркнул он. Немецкий канцлер вновь самым резким образом осудил нападение террористов ХАМАС 7 октября и поддержал ответные действия израильтян. "Израиль имеет право защищаться от терроризма", - добавил он.

Шольц осудил антиизраильские выступления в Германии

Одновременно Шольц отметил, что в Германии "нет места" антисемитизму и осудил антиизраильские выступления в ряде немецких городов. "Прославление и восхваление насилия бесчеловечно и отвратительно. Это запрещено и наказуемо", - отметил он.

В свою очередь Нетаньяху на совместной с Шольцем пресс-конференции назвал атаку ХАМАС "худшим преступлением против евреев со времен Холокоста". По его словам, среди заложников, удерживаемых палестинцами в секторе Газа, есть пережившие Холокост. Израильский премьер сравнил нападение террористов с массовым убийством евреев в Бабьем Яру на окраине Киева в 1941 году. "Это злодеяния, какие мы помним только по преступлениям нацистов во времена Холокоста", - заявил Нетаньяху. Мир должен помочь Израилю уничтожить ХАМАС, добавил он и поблагодарил Шольца за его визит.

Первый визит главы иностранного кабмина после атаки ХАМАС

Олаф Шольц по прибытии в Тель-Авив Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности днем 17 октября. Он стал первым главой иностранного правительства, который прилетел в Израиль после начала его ответной операции против террористической группировки ХАМАС, он прибыл в эту страну спустя несколько дней после визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock), состоявшегося 13 октября.

Во время визита канцлера ФРГ в Тель-Авив в городе прозвучала воздушная тревога. Глава немецкого кабмина был вынужден на несколько минут укрыться в бомбоубежище посольства Германии, сообщили собеседники агентства dpa из окружения Шольца. При этом в центре города звучали взрывы, указывающие на работу системы противоракетной обороны "Железный купол".

Встречи с руководством Израиля и родственниками заложников

По словам Шольца, своим визитом в Израиль он хочет выразить солидарность с этой страной после нападения ХАМАС, а также обсудить с ее руководством "конкретные практические вопросы", в частности безопасность в стране и организацию гуманитарной помощи. В программе визита - переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и одним из лидером оппозиции Бени Ганцем, который на прошлой неделе вошел в состав чрезвычайного правительства Нетаньяху. Кроме того, запланирована встреча с родственниками удерживаемых ХАМАС немецких заложников. Вечером Шольц вылетит в Египет.

Президент Израиля назвал визит Шольца "великим посланием надежды" и "колоссальным выражением солидарности". Немецкий канцлер является большим другом Израиля, заявил Герцог в интервью dpa.

Перед вылетом Шольц встретился с королем Иордании

Перед вылетом Шольц предостерег власти Ирана, а также поддерживаемое Тегераном ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" от вмешательства в военный конфликт Израиля и ХАМАС. "Мы, федеральное правительство, совместно с нашими союзниками делаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение этого конфликта", - заявил он в Берлине перед отлетом в Израиль.

Ранее в тот же день немецкий канцлер принял в Берлине короля Иордании Абдаллу II. Иордания, как и Германия, стремится предотвратить дальнейшую эскалацию и разрастание конфликта на Ближнем Востоке, отметил канцлер по окончании переговоров с монархом. Тот в свою очередь подчеркнул необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению обеих сторон конфликта.

Атака ХАМАС и ответная операция Израиля

ХАМАС, признанный террористической организацией в ЕС, Израиле и США, осуществил широкомасштабную атаку на Израиль 7 октября, в результате которой погибли более 1400 человек и ранены около 3 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС захватили в заложники сотни израильтян и граждан других государств. По данным израильских властей, их число составило почти 200 человек. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по ХАМАС в секторе Газа.

В течение следующей недели движение "Хезболлах", которое Германия, США и ряд арабских стран также признали террористической организацией, начало обстреливать Израиль из южных районов Ливана. Кроме того, нападение ХАМАС на Израиль открыто поддержали власти Ирана. В Тегеране предупредили Израиль о "далекоидущих последствиях" в случае продолжения ударов по сектору Газа.

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