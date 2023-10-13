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Глава МИД ФРГ Бербок наносит Израилю визит солидарности

Сергей Ромашенко
13 октября 2023 г.

По сообщению германского МИДа, визит Бербок осуществляется "в рамках ее нынешней кризисной дипломатии". Министр пытается не допустить дальнейшего разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена БербокФото: Political-Moments/IMAGO

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в пятницу, 13 октября, наносит визит солидарности в Израиль. По сообщению германского внешнеполитического ведомства, визит Бербок осуществляется в "в рамках ее нынешней кризисной дипломатии" - министр прилагает усилия с целью не допустить дальнейшего разрастания конфликта на Ближнем Востоке после масштабного террористического нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль и ответных ударов Израиля по сектору Газа.

В попытке сдержать обострение конфликта Бербок делает ставку на партнеров и соседние с Израилем государства. "Террор ХАМАС несет угрозу дестабилизации всего региона. Необходимо не допустить, чтобы другие акторы в регионе стали подливать масла в огонь", - сказала Бербок перед отлетом в Израиль.

По словам Бербок, там, где недавно наметились осторожные шаги к сближению, исламистская группировка ХАМАС пытается устроить пожар в масштабах целого региона. Министр имела в виду недавнее сближение Израиля со странами региона Персидского залива, в том числе с Саудовской Аравией, которое вызвало неоднозначную реакцию в арабском мире. Существует мнение, что ХАМАС с помощью террористического нападения на Израиль мог попытаться саботировать этот процесс, отмечает агентство dpa.

Бербок надеется на поддержку партнеров

За день до визита в Израиль Бербок в интервью женскому журналу Brigitte заявила: "Сейчас нужна поддержка со стороны всех. Ближайшие друзья Израиля, мы, европейцы, мы, немцы, американцы и, конечно, непосредственные соседи, такие как Египет. Это искра надежды в это ужасающее время", - сказала глава МИД ФРГ.

В Израиле Бербок встретится с министром иностранных дел Эли Коэном и другими политиками и обсудит с ними возможности поддержки Израиля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая накануне с правительственным заявлением в бундестаге, заверил Израиль в полной поддержке со стороны Германии. Безопасность Израиля - одна из основополагающих государственных идей ФРГ, подчеркнул он.

Бомбардировки сектора Газа

Между тем Израиль, не прекращающий массированные авиаудары возмездия по сектору Газа, призвал всех жителей города Газа покинуть свои дома и эвакуироваться в район к югу от пустыни Газа ради собственной безопасности. "В последующие дни армия Израиля продолжит значительную активность в городе Газа и приложит большие усилия с целью избежать жертв среди мирного населения", - говорится в заявлении израильской армии.

В заявлении отмечается, что террористы ХАМАС прячутся в городе Газа в тоннелях и внутри многоквартирных зданий. "Вы сможете вернуться в свои дома, только когда будет дано соответствующее разрешение", - говорится в обращении израильских военных.

В результате массированных авиаударов Израиля свои дома были вынуждены покинуть уже более 300 тысяч палестинцев. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного населения. Группа экспертов ООН, среди которых есть и целый ряд спецдокладчиков всемирной организации, заявила, что бомбардировки Газы без разбора равносильны коллективному наказанию и военному преступлению.

Жертвы конфликта

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило вечером 12 октября о 1537 погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа с прошлой субботы. Число раненых составило 6612 человек, говорится в сообщении.

В результате террористического нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября погибли около 1200 человек, кроме того террористы захватили в заложники и увезли в сектор Газа 150 человек, нпоминает агентство dpa.    

 

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