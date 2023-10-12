Террор ХАМАС. Каковы последствия для палестинцев в Германии

На фоне атак ХАМАС на Израиль немецкие власти начинают принимать меры против организаций в ФРГ, поддерживающих палестинских боевиков. Обсуждается и возможная высылка из страны сторонников радикальных исламистов.

"Должен признать, что меня - немца исламского вероисповедания - просто тошнит, когда я вижу празднующих людей в тот момент, когда других мирных жителей жестоко убивают на музыкальном фестивале". Это цитата сопредседателя одной из правящих в Германии партий - партии "зеленых" Омида Нурипура (Omid Nouripour). Он имел в виду праздничную акцию палестинцев в берлинском районе Нойкёльн по поводу начала террористической атаки ХАМАС на Израиль.

12 октября Нурипур выступал в бундестаге в прениях по правительственному заявлению канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Глава правительства ФРГ не только выразил безоговорочную солидарность с Израилем, но также объявил о пересмотре программ финансовой помощи Палестинской национальной автономии и предстоящих мерах против некоторых организаций палестинцев в самой Германии.

Финансовая помощь Палестинской национальной автономии

"Мы не можем не реагировать на проявление ненависти и попытки травли, мы нетерпимы к антисемитизму. Ноль толерантности в отношении антисемитов - таким принципом со всей последовательностью должны и будут руководствоваться наши правоохранительные органы, - заявил Шольц. - Тот, кто прославляет преступления ХАМАС или использует его символику, наказуем в Германии".

Олаф Шольц выступил 12 октября с правительственным заявлением Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Позицию канцлера поддержал лидер парламентской оппозиции, глава консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friederich Merz): "Наше демократическое государство… должно использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы пресекать любые антисемитские прославления насилия".

Вслед за Шольцем и Мерц высказался за тщательную проверку всех финансовых средств, которые Германия в виде безвозмездной помощи передает на палестинские территории и палестинским организациям. О какой сумме при этом идет речь, точно сказать невозможно. Помощь оказывается по линиям разных немецких министерств и ведомств, властями отдельных федеральных земель, некоторыми общественными организациями, а также в рамках программ Европейского Союза. Речь при этом идет о сотнях миллионов евро ежегодно.

На официальном сайте МИД ФРГ , например, указано, что в 2022 году сумма экономических поставок из Германии на палестинские территории составила 121,5 млн евро. ЕС, в свою очередь, фактически оплачивает содержание палестинского административного аппарата и выделил на эти цели в текущем периоде с 2021 до 2024 года 1,2 млрд евро. Более пятой доли этой суммы вносит Германия.

В Германии до 200 тысяч палестинцев

Не все так просто и с пресечением деятельности пропалестинских организаций в самой Германии. Самих палестинцев здесь, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч.

Точных данных нет, поскольку, во-первых, многие из них - лица без гражданства, ведь Германия не признает Палестинскую национальную автономию государством. А, во-вторых, они начали приезжать еще в 60-е годы прошлого века (и по-прежнему приезжают в Германию) из разных стран Ближнего Востока, в частности, из Сирии, Ливана, Иордании и самих палестинских территорий.

В Германии от 100 до 200 тысяч палестинцев Фото: Imago Images/IPON/S. Boness

Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС признано террористической организацией в Израиле, США, Канаде, Египте, Японии, Евросоюзе, в том числе и в Германии. Формально никаких официальных структур ХАМАС в ФРГ нет, поэтому распустить их и объявить запрет этой организации здесь не могут.

Но, по немецким законам, существует несколько иная форма запрета - запрет на деятельность (Betätigungsverbot), о котором в отношении поддерживающих ХАМАС и объявил в своем правительственном заявлении канцлер Шольц. С помощью такой меры можно запретить некоторые виды деятельности организаций и членов их правлений, заподозренных в поддержке ХАМАС.

По оценке немецкого Федерального ведомства по охране конституции (BfV), ХАМАС рассматривает Германию как место, где можно собирать пожертвования и рекрутировать новых бойцов. Считается, что в Германии находятся примерно 450 активистов ХАМАС, многие из них - немецкие граждане. В Берлине их около сотни. Они являются членами союзов и религиозных общин, никак не связанных с ХАМАС, но использующих такие "крыши" для сбора средств в его пользу.

Запрет "Самидун"

Поэтому пропалестинская организация "Самидун" (Samidoun), которая предположительно стоит за субботней акцией в поддержку ХАМАС в Берлине, по словам Шольца, будет запрещена.

"Самидун" будет в Германии запрещен Фото: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

"Самидун" - это международная сеть, созданная в 2011 году в США для поддержки находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. Филиалы этого объединения есть во многих странах - Швеции, Франции, Канаде, Бельгии, Нидерландах и в Германии. Немецкие правоохранители считают, что "Самидун" в ФРГ близок не только к ХАМАС, но поддерживает также "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП), который был признан в ЕС террористической группировкой еще в 2002 году. Тем не менее, по данным BfV, в Берлине насчитывается до 50 активных членов НФОП.

Есть в Германии и еще целый ряд пропалестинских организаций. Например, "Демократический комитет Палестина" (Demokratisches Komitee Palästina), который также считается производным от НФОП и не раз выступал организатором антиизраильских демонстраций в Берлине со стычками с полицией и антисемитскими лозунгами. В таких демонстрациях нередко участвуют, по данным полиции, члены еще одной пропалестинской организации, симпатизирующей ХАМАС - "Палестинского сообщества в Германии" (Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland).

Можно ли депортировать палестинцев из Германии?

На фоне выступлений живущих в Германии палестинцев в поддержку террористической атаки ХАМАС на Израиль в Берлине развернулась дискуссия о высылке подстрекателей и сторонников террористов из страны.

В пользу такой меры высказались заместитель председателя фракции правящих социал-демократов в бундестаге Дирк Визе (Dirk Wiese) и министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser). 54-я статья немецкого закона о пребывании иностранцев в принципе допускает высылку из Германии лица, поддерживающих террористические организации.

Полиция не раз задерживала участников пропалестинских демонстраций в Германии Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Но, указывает эксперт по вопросам убежища в Германии Константин Хрушка (Constantin Hruschka), во-первых, это лицо должно быть иностранцем, а, во-вторых, участие в празднике типа того, который был устроен в Берлине, трудно квалифицировать как поддержку террористов.

Среди живущих в Германии палестинцев много имеющих двойное гражданство. Лишить их немецкого гражданства - тоже не просто. Для этого надо доказать, что человек либо непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне террористов, либо получил немецкий паспорт обманным путем. Но даже лишение немецкого гражданства или ВНЖ в Германии еще не означает, что человека и в самом деле вышлют из страны.

Лиц без гражданства вообще депортировать некуда, но и лишенные вида на жительство иностранные граждане остаются в Германии, если на родине им грозит серьезная опасность. Таких иностранцев со статусом Duldung (отсрочка депортации) в Германии четверть миллиона.

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