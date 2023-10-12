Нападение на Израиль: "Преступление против человечности"

Незадолго до телефонного разговора Лизи Дорон (Lizzie Doron) вынуждена была много часов прятаться в защищенном помещении своей квартиры в Тель-Авиве. Сигнала тревоги больше нет, но эхо ракет до сих пор слышится, рассказала израильская писательница по телефону корреспонденту DW. Прошло уже несколько дней после масштабной атаки на Израиль, совершенной палестинским радикальным движением ХАМАС. В Германии и в большинстве стран Запада оно признано террористическим.

"Люди из ХАМАС, которые это сделали, подобны нацистам, боевикам "Исламского государства" (ИГ) и всем остальным экстремистам, - говорит Лизи Дорон. - Я оплакиваю всех, кто погиб. Но, несмотря на катастрофу, мы должны помнить о душе: оставаться Человеком - это значит, не кричать о мести, а думать о том, кем мы хотим быть в будущем". В своих книгах израильская писательница рассказывает о боли людей по обе стороны конфликта: и израильтяне, и палестинцы десятилетиями страдают от боевых действий. Лизи Дорон называет себя борцом за мир, который надеется на примирение.

70-летняя женщина выросла в Израиле, служила в армии и на собственном опыте знает о войне Судного дня, которая развернулась 50 лет назад - в октябре 1973 года - между коалицией арабских стран и Израилем.

"В моем детстве были обещания, что это (Израиль. - Ред.) безопасное место для евреев", - вспоминает она. Но, по ее ощущениям, оказалось, что это не так.

Израильскую писательницу Лизи Дорон критикуют в ее родной стране Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Писательница говорит о том, что Израиль уже много лет пытается преодолеть существующие проблемы и найти решения. "Но в последние годы мы, похоже, сбились с пути", - полагает Лизи Дорон. Она осуждает то, что израильское правительство предоставило столько власти и влияния правым и ультраортодоксальным силам. "Они довели нас до того, что даже армия потеряла прежнюю силу. Это душераздирающе", - говорит писательница.

Израиль - разделенное общество

Военные в Израиле так прочно интегрированы в общество, как, пожалуй, нигде в мире. Большинство женщин и мужчин в возрасте от 18 лет и старше обязаны проходить воинскую службу, чтобы в случае необходимости защищать свою страну, окруженную враждебно настроенными силами. В этом году тысячи резервистов отказались от добровольной военной службы в знак протеста против запланированной правительством спорной судебной реформы.

Раскол среди израильского населения коснулся и военных. В течение нескольких месяцев сотни тысяч людей выходили на улицы на протесты против реформы, которая, в частности, предусматривает, что парламент Израиля может отменять решения Верховного суда, касающиеся, в том числе, основных прав и свобод. Критики отмечают, что в этом случае верховенство закона может оказаться под угрозой.

Писательница Лизи Дорон уже много лет сталкивается с негативным отношением к себе из-за своей критической позиции по отношению к правительству, и особенно после того, как она взяла интервью для своей книги "Сладкая оккупация" ("Sweet Occupation", 2017 г.) у бывших палестинских боевиков, чтобы понять мотивы их ненависти к Израилю.

"Как и любой другой народ"

"В Библии можно прочитать, что мы были избранным народом. На этом основаны наши традиции, это основа еврейской идентичности, - говорит Лизи Дорон. - Но мы такие же, как и любой другой народ, мы не сильнее, мы совершили много ошибок, мы были недостаточно открыты для наших соседей". Израиль должен перестать считать себя чем-то особенным из-за религии, считает она. "У нас есть традиции, у нас есть история, но мы должны видеть и других, мы должны проявлять сочувствие к более слабым. Мы боремся друг с другом на одной земле, не находя компромисса, и это ужасно для обеих сторон", - говорит писательница.

Израильский писатель Ишай Сарид Фото: Katarina Ivanisevic

К травмирующим обстоятельствам многолетнего конфликта обращается в своих произведениях и писатель Ишай Сарид (Yishai Sarid). "Угроза войны, применение насилия, страх: это центральная часть нашей психологии, нашей личности и национальной души, - сказал он DW. - Это темная туча, которая все время висит над нами". Когда в начале года Сарид получил литературную премию Леви Эшколя, которая названа в честь бывшего премьер-министра Израиля и вручается за лучшие произведения, он пожертвовал денежную часть награды, в пересчете почти 10 тысяч евро, организации палестинских и израильских семей, потерявших родных в результате этого противостояния. Он называет свое пожертвование и эту организацию символами того, как люди могут стремиться к примирению. "К сожалению, это лишь маленький остров в море ненависти, насилия и войны", - констатирует писатель.

Политический и стратегический провал

"Преступлением против человечности" назвал нападения боевиков ХАМАС израильский писатель Ишай Сарид. Он был бы готов пойти на серьезные компромиссы ради мира, например, на возвращение к границам, существовавшим до 1967 года. Но теперь он опасается, что нынешнее проявление насилия уничтожило "любую надежду" на мирное урегулирование конфликта. Сарид раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он ослабил палестинскую национальную администрацию, считающуюся умеренным органом самоуправления, действующим на западном берегу реки Иордан, и таким образом усилил позиции группировки ХАМАС, которая фактически контролирует сектор Газа. "В политическом и стратегическом отношении то, что мы сейчас наблюдаем, - это величайший провал правительства Нетаньяху", - считает израильский писатель и юрист.

Возможное окончание срока полномочий Нетаньяху

Писатель и переводчик Асаф Гаврон говорит о том, что срок пребывания Нетаньяху у власти может закончиться в обозримом будущем. "Правительство сосредоточилось на судебной реформе только для того, чтобы помочь Нетаньяху избежать суда, - считает он. - Эта реформа, протесты против нее и ослабление армии - ХАМАС все это заметил, и это подтолкнуло боевиков к нападению".

Израильский писатель Асаф Гаврон принял участие в создании компьютерной игры "Миротворец", цель которой найти решение ближневосточного конфликта Фото: Marilla Sicilia/Zuma/IMAGO

Гаврон подчеркивает, что действиям ХАМАС, в результате которых были убиты сотни невинных людей, включая стариков и детей, и тысячи ранены, нет оправдания: "Это не что иное, как зло". Тем не менее, по мнению писателя, израильская политика также способствовала эскалации - Нетаньяху и его правительство "как никогда ранее продвигали создание еврейских поселений, не считаясь с мнением палестинцев". Израиль на протяжении десятилетий является травмированной нацией, убежден Асаф Гаврон. Тем не менее, несмотря на кровавые теракты ХАМАС, он не потерял надежду на изменения к лучшему: "Событие такого огромного масштаба, как то, что мы переживаем сейчас, может привести к переменам".

Надежда на переговоры

Он надеется, что "достаточно много людей осознают, что спираль насилия и мести ведет в никуда". В то же время Гаврон напоминает о двустороннем соглашении, подписанном Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 году в Осло, с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта. Договоренность стала следствием первой интифады, начавшейся в 1987 году. "Беспрецедентные до сих пор события, события, связанные с насилием, могут привести к осознанию того, что необходимо решать проблему по-другому, - говорит Гаврон. - И если у меня не будет надежды на это, то я не знаю, какой смысл жить в Израиле". В настоящее время Асаф Гаврон находится в Лондоне, но несмотря на неопределенность ситуации планирует через несколько дней вылететь в Тель-Авив: "Я возвращаюсь домой, там мое место. Там моя жизнь, там мои дочери ходят в школу".

Ни Асаф Гаврон, ни Ишай Сарид, ни Лизи Дорон не хотят покидать свои дома в Израиле. "На войне теряется всякая человечность, - говорит Дорон. - Мы должны найти людей, способных коммуницировать, иначе мы обречены на вечную борьбу".

Смотрите также: