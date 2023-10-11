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Глава МВД ФРГ пригрозила жесткими мерами сторонникам ХАМАС

Сергей Ромашенко
11 октября 2023 г.

Нэнси Фезер завила, что не потерпит демонстраций, на которых прославляется насилие боевиков ХАМАС. Берлинская полиция запретила запланированные демонстрации сторонников палестинцев.

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Демонстрация сторонников ХАМАС в Мюнхене
Демонстрация сторонников ХАМАС в МюнхенеФото: Sachelle BabbarZUMAPRESS/picture alliance

После масштабного нападения боевиков ХАМАС на Израиль министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пригрозила жесткими мерами сторонникам этого палестинского радикального движения. "Мы используем все разведывательные и полицейские средства против сочувствующих ХАМАС. Наши силовые структуры еще внимательнее следят за исламистской сценой, чтобы незамедлительно выявлять реакции на террор боевиков ХАМАС и пресекать любую его поддержку. Это относится и к сбору пожертвований на ХАМАС", - заявила она в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в среду, 11 октября.

Фезер призвала власти федеральных земель последовательно пресекать демонстрации и митинги, на которых прославляются преступления ХАМАС. "Необходимо использовать все правовые инструменты, чтобы как можно раньше предотвращать митинги солидарности с террором ХАМАС. Необходимо использовать все полицейские средства, чтобы незамедлительно жестко вмешиваться, когда прославляется террор ХАМАС. Необходимо также использовать все возможности миграционного законодательства, чтобы выдворять из страны преступников из числа исламистов, если они не имеют немецкого паспорта", - подчеркнула глава МВД ФРГ.

Берлинская полиция запретила митинг в поддержку ХАМАС

Между тем полиция Берлина запретила запланированную на 11 октября демонстрацию сторонников палестинцев, а также митинг у Бранденбургских ворот.

Нэнси Фезер в интервью изданиям Funke выразила мнение, что ужесточения законодательства не требуется. "Наша правовая система располагает инструментами, чтобы жестко действовать в отношении сторонников террористической организации ХАМАС", - указала она.

В то же время заместитель председателя христианско-демократической фракции в бундестаге Андреа Линдхольц (Andrea Lindholz) призвала запретить деятельность ХАМАС. "По данным Федерального ведомства по охране конституции, в настоящее время около 450 сторонников ХАМАС распространяют пропаганду, собирают пожертвования и вербуют новых сторонников. Министр внутренних дел должна как можно скорее ввести соответствующий запрет", - подчеркнула она.

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