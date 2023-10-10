ЕС продолжит оказывать гуманитарную помощь палестинцам

В Еврокомиссии заверили, что гуманитарная помощь ЕС палестинскому народу продолжится, однако другие проекты будут пересмотрены. Пока этот анализ не закончится, все останется как есть.

Еврокомиссия подтвердила, что гуманитарная помощь палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан продолжится "столько, сколько необходимо". Об этом на брифинге в Брюсселе во вторник, 10 октября, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари: "На этом фронте изменений нет. Наши операции по оказанию гуманитарной помощи продолжаются".

Его коллега Эрик Мамер добавил, что в Еврокомиссии началась дискуссия на тему других видов финансовой помощи палестинцам, однако независимо от ее исхода, гуманитарная помощь будет выплачиваться. Он пояснил, что заявление еврокомиссара Оливера Вархейи, сделанное накануне, не касалось гуманитарной помощи.

Гуманитарная помощь Евросоюза никогда не передается властям, а распределяется партнерами, осуществляющими проекты на местах, подчеркнул Балаш Уйвари, - это международные гуманитарные организации, агентства ООН или НПО. В 2023 году на эту гуманитарную помощь палестинцам Еврокомиссия выделила 27,9 млн евро.

Оба представителя Еврокомиссии сослались на заявление другого еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, ответственного за экстренную помощь.

Высказыванию Ленарчича предшествовал твит еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи о том, что Брюссель пересмотрит портфель помощи общим объемом в 691 миллион евро. "Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", - написал Вархейи, добавив, что вести дела "как обычно" невозможно. Из этого многие политики и СМИ сделали вывод, что Европейский Союз приостанавливает любую помощь Палестинской национальной автономии на фоне нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль.

Заявление о приостановке помощи не было согласовано

Это заявление не было согласовано и ему "не предшествовали консультации с кем-либо из членов Еврокомиссии", сообщил Эрик Мамер. Однако, по его словам, эта тема уже обсуждается внутри Еврокомиссии и "учитывая развитие событий на местах, нам нужно пересмотреть помощь, предоставляемую Палестине". По его словам, пока этот пересмотр не завершится, никакие выплаты не будут приостановлены. В то же время, в настоящий момент выплаты каким-либо акторам в Палестинской автономии в любом случае не запланированы.

Мамер пояснил, что пересмотр финансовой помощи в Еврокомиссии решили инициировать, поскольку ситуация на месте событий постоянно меняется, кроме того, "в этих условиях необходима особая осторожность".

О каких суммах идет речь

ЕС уже несколько десятилетий оплачивает продовольствие, социальные и образовательные программы, а также медицинское обслуживание нуждающихся в этом палестинцев. По оценкам ООН, около 1,5 млн из 2,1 млн жителей Сектора Газа зависят от гуманитарной помощи.

Как сообщили 10 октября в Еврокомиссии, 316 млн евро было выделено властям Палестинской автономии в 2021 году, 283 млн евро - в 2022 году, а в 2023 году планировалось выделить 82 млн и отдельно 10 млн на другую программу, однако некоторые решения до сих пор не приняты. Вместе эти суммы составляют 691 млн евро, о которых написал накануне Вархейи.

За последние 30 лет, то есть с 1993 года, когда представители Израиля и палестинцев провели переговоры о создании "двух государств", Евросоюз, по данным Еврокомиссии, перечислил на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа в общей сложности 8,5 млрд евро. С 2007 года прямых контактов с администрацией сектора Газа, контролируемого движением ХАМАС, у ЕС не было. ХАМАС, отрицающий право Израиля на существование, считается в Евросоюзе террористической организацией.

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